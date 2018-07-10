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Из Нормандии в Подмосковье: француз решил заниматься сельским хозяйством в Лотошине
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Из Нормандии в Подмосковье: француз решил заниматься сельским хозяйством в Лотошине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Французский фермер покинул родину, чтобы начать бизнес в России. Филипп Камю перебрался в Лотошинский район Подмосковья, где решил заниматься сельским хозяйством.
По словам фермера, сельская жизнь в России не очень отличается от его будней во Франции. Каждое утро все те же привычные хозяйские действия — скоту налить воды, подбросить сена и обойти угодья. Даже погода, как в родной Нормандии — ни жарко, ни холодно.
«Я думаю, вы даже не представляете, насколько красива ваша страна. Вы просто привыкли ко всему этому. Но, поверьте, вокруг много по-настоящему прекрасных мест», — говорит фермер Филипп Камю.
В Нормандии семья фермера десятилетиями занималась сельским хозяйством. Квадратный километр земли, свои коровы, дома, хлева. Но с появлением единого европейского рынка заниматься любимым делом стало сложнее. Да еще налоги и штрафы подняли. «Я был вынужден продать свою ферму во Франции. Потому что понимаете, когда работаешь 40 лет, а у тебя все равно нет денег. Ты только платишь и платишь», — говорит Филипп Камю.
Идею работать в России он вынашивал четыре года. Пока еще идет строительство. В зданиях ремонт, а стойла пусты. В загоне только пара коров и несколько десятков коз. Но в планах у француза увеличить поголовье только крупного рогатого скота до полутора сотен. И, конечно, производить молоко высшего качества.
Источник фото: телеканал «360»
«У меня есть определенная программа развития. И она достаточно интенсивная. Но для этого мне нужна моя техника. Чтобы заготавливать натуральные корма, сено. Потому что использование каких-то особых добавок может сказаться на качестве молока», — говорит Филипп Камю.
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