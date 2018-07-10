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Участница «iВолги» разработала программу, снижающую потерю энергии
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Участница «iВолги» разработала программу, снижающую потерю энергии 

Волга Ньюс 9 минут назад
Елена Рокина из Республики Марий Эл работает над проблемой потери электроэнергии. Для ее решения девушка придумала свое программное обеспечение.
"Мой проект «Программное обеспечение для определения точек эффективной компенсации реактивной мощности в сетях 0,4кВ» может показаться сложным и непонятным на первый взгляд, но в нем нет ничего заумного. Суть его заключается в том, чтобы уменьшить потери электрической энергии, которую потребляют не только предприятия, но и мы с вами", — рассказывает девушка.
Сейчас для обеспечения работы при повышенных нагрузках на сетях устанавливают специальные компенсирующие устройства, но они не всегда дают необходимый эффект.
Как пояснила автор проекта, программное обеспечение позволит поставщикам электроэнергии и обслуживающим компаниям точно определить точки на линии, куда нужно установить эти устройства, а также их мощность и окупаемость, оценить экономический эффект. При этом будет обеспечено необходимое качество электроэнергии и уменьшены ее потери.
Напомним, форум «iВолга» проводится под патронажем полпреда президента в ПФО Михаила Бабича при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и правительства Самарской области.
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