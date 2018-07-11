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Журналист CNN сравнил Петербург с желанной изменщицей
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Журналист CNN сравнил Петербург с желанной изменщицей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Спортивный журналист американского телеканала CNN Танкреди Палмери (Tankredi Palmeri) рассказал о впечатлениях после посещения Санкт-Петербурга. О любви к городу он написал в своем Twitter.
Вечером 9 июля журналист опубликовал фотографию, на которой запечатлел пейзаж во время яркого заката. «Санкт-Петербург в огне. Я охрененно люблю тебя, детка», — написал Палмери под снимком.
Уже на следующий день корреспондент пообещал, что когда-нибудь подробно расскажет о прошедшей ночи. «Я никогда даже не задумывался, что мой симбиоз с „Игроком“ Достоевского может стать настолько реалистичным. Санкт-Петербург — это изменщица, но ты зависим от нее до безумия», — написал журналист.
Ранее Палмери пожаловался на попытку похищения. Во время пребывания в Ростове-на-Дону корреспондент едва не стал жертвой водителя такси.
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