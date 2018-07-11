Олег Тиньков: «Компания Apple дешевле стоит, чем мой пляж»

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков — человек увлекающийся. Он путешествует, строит дома по всему миру и сдает их в аренду на тот период, когда сам живет в другом месте. Сейчас его проект La Datcha объединяет четыре особняка в горах, на Волге и на море. Две первые дачи открылись во Франции два года назад (декабрь 2016-го — Шале в Валь-Торансе и Куршевеле), летом прошлого года — рыбацкий лодж в Астрахани, а в этом году — палаццо в Форте-деи-Марми.

Показав итальянцам, что такое настоящее лакшери, российский бизнесмен взялся за обустройство фазенды на берегу Калифорнийского залива. В планах у Тинькова также строительство первого частного ледокола, а в мечтах — открытие дачи на Камчатке.

Об этом, а также о том, почему миллиардеру можно быть раздолбаем, Олег Тиньков рассказал главному редактору журнала Forbes Life.

Олег, у вас новая дача — палаццо в Форте-деи-Марми. Это первый проект в серии La Datcha, построенный не с нуля, а в переоборудованном палаццо 1930 года. Вы сменили концепцию своих дач?

Нет такого условия, чтобы каждая новая La Datcha обязательно начиналась с нуля. Например, сейчас началась стройка в Кабо-Сан-Лукасе в Мексике, на самом модном у голливудских звезд курорте. Я купил дом на берегу Тихого океана, где трех-четырехметровые волны, сломал его и строю новый. В Куршевеле, где все старое, пришлось строить новое. В Валь-Торансе вообще не было ни одного шале. В Форте-деи-Марми я приезжаю на лето уже 15 лет. Все эти годы на центральной площади стоял красивый заброшенный дом, отель Nettuno. Я на него смотрел внимательно года три и думал: наверное, какие-то проблемы с документами. А потом выяснил: дом не обременен юридическими проблемами. Нет покупателей.

В общем, стоял красивый дом. Я сделал due diligence (независимая оценка объекта инвестирования. — Forbes Life) и купил его. Пару лет назад на майских праздниках мы катались на великах с коллегой из банка Артемом Ямановым и сели отдохнуть в баре Pesce Baracca. Я говорю: «Вот видишь старый дом, обтянутый сеткой? Я его купил». Итальянец рядом догадался, о чем я: «Ты этот эль палаццо купил?» — спрашивает. А я-то хотел назвать виллой. Какая вилла? Палаццо! Сначала я нанял итальянского архитектора, потом выгнал, потому что наш Василий Шприц из Санкт-Петербурга лучше.

Итальянцы не догоняют, что такое лакшери.

Если обратить внимание на итальянские дома (естественно, не брать Флоренцию, Рим — там-то была роскошь), то на средиземноморском побережье, например на Кот-д’Aзур, у французов, конечно, богаче. Сейчас палаццо, безусловно, лучший дом в Форте-деи-Марми, и поговаривают, что один из лучших в Тоскане. Естественно, я имею в виду побережье, не углубляясь в сторону Сиены или Лукки.

Тяжелый люкс.

Как сказал один мой друг: «Очень жирно». Местные приходят и говорят: «Ну, это, конечно, перебор». Вокруг нет такого жира. Но я понимал, что клиенты будут, они уже есть — казахи, арабы, русские. Оговорюсь сразу, это и для меня немножко перебор, но мне кажется, именно так наши люди и видят замок, палаццо, дворец. Мы не жалели ни золота, ни мрамора, ни парчи. Ну красиво! Вася — молодец! Все-таки чувствуется, что Вася (архитектор Василий Шприц) закончил Мухинское училище и живет в Петербурге.

У вас там пляж, а какие еще развлечения?

Говорят, я единственный иностранец со своим частным пляжем. Вокруг только итальянские семьи. Я долго мучился: покупать — не покупать? Но купил. Хотя, если посчитать так называемый return on equity (ROE — показатель рентабельности собственного капитала компании. — Forbes Life), компания Apple дешевле стоит, чем этот пляж. Там немыслимые цены. Все-таки пляж я купил, и мэр разрешил мне установить 12 тентов — обычно на пляже от 50 до 150 тентов. В палаццо есть свой бассейн, ресторан (естественно, дорогой и хороший, с аквариумами с лобстерами), есть свой сад в сицилийском стиле. Сейчас согласовываем (итальянская бюрократия — это отдельная история) устройство на пляже ледяной комнаты со снегом, сугробом, чтоб из воды можно было запрыгивать в этот сугроб.

Есть быстроходная 90-футовая яхта Pershing. За два часа доходит до Эльбы и Портофино, за час — до Чинкве-Терра. Сложился триптих — дом, пляж и лодка, по-моему, все вместе хорошо работает. Палаццо не сдано всего на одну неделю в этом году, а ведь это первый год после открытия. Сейчас действуют entrance price, что называется. На следующий год подниму цены на 30%.

Италия, потом Мексика. La Datcha взяла пляжное направление?

Нет. Я только что побывал на Северном полюсе, на Южный иду через полгода. Хочу, чтобы бренд La Datcha ассоциировался и с экстримом, и с люксом.

На мой взгляд, не обязательно потеть, а потом вешать потные носки на батарею.

Приятнее потеть, а потом отправляться в хорошую финскую сауну или турецкую баню, плавать в бассейне и ложиться на накрахмаленные простыни. Так комфорт сочетается с экстримом.

Как это может выглядеть на севере?

Xочу построить первый в мире частный ледокол. У яхт, которые называются «эксплорерами», на самом деле нет ледового класса. В этом году ввели запрет яхтам плавать выше 80-й широты. А я хочу построить ледокол, чтобы ходить на Северный полюс, в Антарктику, Арктику, пройти Северный морской путь — на Камчатку, Чукотку, Курилы. Этот проект будет следующим после Мексики.

В Кабо-Сан-Лукас — это океан, волны, киты, мировой центр ловли марлинов — строю фазенду, белый мазаный домик. Когда мексиканские дизайнеры приехали смотреть палаццо, сказали: «Нет, мы такого делать не будем». Я говорю: «Вы не поняли, я не хочу так, я хочу мексиканский дом на берегу Тихого океана с большими открытыми террасами под красной черепицей». Там комплекс — почти 3000 кв. м: три здания, спа, огромная финская сауна, турецкая сауна, большой спортзал — все с видом на океан. Будет жирно, богато, но менее изысканно. Мексиканская среда не подразумевает люстры за €500 000 в кристаллах Swarovski. То есть каждое место и здание диктует свой дизайн.

Как на вашей персональной карте появилась Мексика?

Наша семья долго жила в Сан-Франциско, там родился ребенок. Ездили отдыхать в Кабо-Сан-Лукас. Нам нравилось. Два года назад я прилетел туда снова. Если я куда-то возвращаюсь, то это значит, что там очень хорошо. Я увидел, как все строятся: и Джордж Клуни , и Ди Каприо, и Кэти Перри купили дома. Там хороший климат, относительно нежарко, нет такой влажности, как в Азии. И хорошая рыбалка, а я люблю рыбалку.

В Астрахани я рыбачу и в Кабо-Сан-Лукас рыбачил. Мы ловили тунца, голубого марлина, рыбу-меч. Так я решил строить свой дом. La Datcha — это все-таки проект дачи, это не отель, не коммерческая история. Cеть — это прежде всего мои дома. А аренда, сдача внаем — покрытие расходов и тренинг персонала.

В России куда бы вам хотелось вернуться?

На Камчатку, конечно. Мечтаю построить там La Datcha. В этом году впервые полечу в Горный Алтай. Ирония судьбы в том, что я родился в 300 км от этих мест и, конечно, бывал на Алтае, в предгорьях, в Усть-Тальменской моя тетя жила, на до Горного Алтая не добирался еще ни разу. Сейчас в планах La Datcha три точки — Камчатка, Байкал и Алтай.

Я недавно где-то прочитал глупость, что на астраханской даче с бронью не очень.

На самом деле самый успешный проект La Datcha с точки зрения букинга — именно Астрахань. Если в Форте-Деи-Марми я демпинганул, скажем честно, то в Астрахани никакого демпинга не было. В первый же год заполняемость была 80%. Астрахань пользуется невероятным спросом! А цена по сравнению с турбазами вокруг нескромная, на порядок выше.

Патриот я или не патриот — это глупые рассуждения. Я строю свои дома там, куда хочу приезжать. На Камчатке бываю дважды в год. Я только что побывал в Норвегии, на Шпицбергене, в Гренландии и Исландии, и я тебе скажу: объективно наша Камчатка красивее. Еду изучать Алтай. Был два раза на Байкале, но там, в отличие от Кабо-Сан-Лукаса, от Форте-деи-Марми, от Валь-Торанса, от Куршевеля и даже от Астрахани, нет инфраструктуры. Я уже представляю себе какое-нибудь классное место на Алтае, плавучий док под Белухой. Но, блин, электричество, вода, персонал — это все так сложно у нас. Территория, размеры, дороги, масштабы. Даже в Астрахани главная претензия клиентов — что нужно три часа добираться на машине, а последние 20 минут по гравийке. Я говорю: ну, ребята, все могу, караоке могу, шефа лучшего могу, но 50 км дороги не могу построить.

Я читаю комментарии в фейсбуке про La Datcha: вот, не патриот, построил там, а не там. Допустим, можно в каком-то диком месте сделать это автономно, поставить генераторы, но персонал где брать? Нужно, чтобы людей встречали, чтобы в доме убирали и готовили, то есть какая-то деревня большая должна быть рядом с дачей. Например, в Астрахани я построил дом, где живут садовники, горничные, егеря — всех, кроме егерей (они местные), нанял в Петербурге.

Кадры решают все?

Про кадры я говорил на Петербургском экономическом форуме с Владимиром Познером . Основные, ключевые проблемы России сводятся к кадрам и медицине. Но первичны кадры. Медицина не может развиваться без хороших кадров. Можно понастроить супермедицинских центров, томографами напичкать, но там должны сидеть образованные врачи.

Если говорить о сервисе, не надо забывать про Советский Союз, где все было государственное, а тетя Маша орала в чебуречной. Вспомните роль Гурченко в фильме «Вокзал для двоих» — вот образ советского официанта, отсюда все выросло. Я 10 лет на Камчатке останавливаюсь в одном и том же отеле. Захожу к шеф-повару: «Можно майонез не класть?» Раз майонез отобрал, другой (там на кухне бочка с майонезом стоит), а повар спрашивает: «Как я готовить буду?» Майонез — наше все. Учить надо, тренировать, воспитывать. Сейчас уже не так хамят и обвешивают, но школы сервиса по-прежнему нет. В Москве и в Питере в отели приехали иностранцы, они построили систему, а регионы пока отстают.

Но развитие все равно идет. В астраханскую La Datcha, хотя там основные сотрудники из Питера, принимают местных, они их тренируют. Не буду скромничать, но все суши-рестораны в Питере сейчас — моя школа. В 1998 году я привез Генри Номото из Японии, он пять лет работал в Петербурге суши-поваром в ресторане «Тинькофф». Я ему платил $10 000 в месяц и квартиру снимал. Он столько воспитал этих суши-поваров, сушефов. Куда в Питере ни приду: «Олег, мы воспитанники Генри! Спасибо тебе!»

Сервис улучшается. Но чаевые еще не научились платить, вот в чем проблема. В Москве, в Питере чаевые дают. В Москве дают даже большие чаевые — сервис хороший. В Питере чаевые меньше — сервис хуже.

В других городах еще хуже, а на Камчатке вообще не дают. Вот курица и яйцо: чаевые не дают, потому что плохо обслуживают, а плохо обслуживают, потому что чаевых не ждут. Как-то мы с другом поехали по Золотому кольцу. Где-то в Кижах он зашел на кухню ресторана, дал 5000 рублей шефу и говорит:

«Слушай, я понимаю, что ты там домой тащишь, но приготовь нам как себе. Окей?»

И официантке дал 5000 рублей. Повар прекрасно все приготовил, а официантка стояла только у нашего столика. Это не мой стиль, я так не делаю, я все-таки более добрый, что ли, или воспитанный, если хотите. Я так не могу. Но это работает.

У вас было отличное пиво в ресторанах. Но как только вы их продали, все развалилось, нет никакого пива.

Я заметил: все бизнесы, которые предприниматели продают, перестают быть такими же успешными, яркими, какими были до этого. Предприниматель вкладывает в них душу, сердце, ночами не спит, а для корпорации или менеджмента это только продукт. Это объективная закономерность, тут нечему удивляться. И «Магнит» будет совершенно другой без Галицкого. И конфеты «Коркунов» сейчас другие. Я думаю, при Стиве Джобсе не было бы некоторых странных вещей, которые Apple делает сейчас. Например, я решил купить монитор в палаццо, а Apple, оказывается, перестал выпускать мониторы, сейчас выпускает только компьютеры. Но, если мы говорим, что все хранится в облаке, на хрена тогда мне этот компьютер? А у них нет мониторов, я вообще в шоке.

Ваши интервью и книги, весь ваш образ пронизаны юмором и самоиронией. Помню тему «Как заработать на квартиру, когда получаешь 100 000–200 000 рублей?» — «Никак». Это, конечно, не забывается.

Ну, объективности ради, нужно признаться, что не все шутки мои. Это креатив моей команды, не буду себе присваивать чужое.

По-вашему, юмор помогает бизнесу?

Мое мнение следующее. В отличие от тех серьезных дядь, которые читают эту статью и кто-то из них кривится: «Фу, понторез! А у меня больше домов, а я жирнее (и, скорее всего, это так), а я богаче (скорее всего, это не так), а я круче!», я четко понимаю, что у меня одна жизнь и она конечная. Скорее всего, жить осталось лет тридцать, может быть, даже меньше. И я не понимаю, зачем разменивать единственную жизнь на дурацкие церемонии. Жить нужно быстро, весело и… хотел сказать «умереть молодым», но уже не особо получается. Нужно наслаждаться.

Кстати, не все мои шутки удаются, иногда за них приходится отвечать, это тоже правда. Но можно и с юмором деньги зарабатывать, необязательно с миллиардом быть серьезным.

Считаю, можно быть миллиардером-раздолбаем.

А почему говорят, что деньги любят тишину? Вы это как понимаете?

Наверное, это относится к банкам. Может быть, деньги любят тишину, а для меня лично в чем проблема? Я из-за банка не переживаю, он у меня отнимает 10% времени, не больше: у меня гениальная, полностью самостоятельная команда менеджеров, которая управляет банком. Остальное время занимает La Datcha, и мне это важно.

Дома — это трудные, энергоемкие, нет — нервоемкие проекты. И я переживаю, потому что это мой дом, а не отель. На всех кричу — ору.

Каким основным принципом вы руководствуетесь в жизни?

Не знаю, о философских вопросах я редко думаю. Нужно что-то хорошее создавать, что-то делать. Трудный вопрос — зачем? Можно в дебри уйти: зачем мы рождены, для чего предназначены. Не думаю, что это нужно сейчас обсуждать. Зачем я этот проект делаю, я рассказал, а вообще зачем — хрен его знает. Чтобы что-то хорошее сделать, так скажу.

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