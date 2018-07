Пытаюсь разобраться в политике. Дело идет с трудом. Я же ведь горлопан-перекати-поле из Западной Вирджинии и, сдается мне, озадачить меня легко. Может, поможете?

Кажись, Америка уже-таки совсем диктатура. А все потому, что один мужик, всего-то один, делает, что хочет, и с другими странами, и с нами. Да и, вообще, со всем остальным на свете. Ну гляньте. Он затевает торговые войны, чтобы все стало стоить дороже. А я что-то не припомню, чтобы за это кто-то голосовал. Хотя, может, я как-то внимания не обратил?.. Он шлет военных в Африку, не сказав никому, чем ему это так понравилось. Ну, наверно, ему нравится… Сдается мне, что кому-то где-то очень надо, чтобы наши военные были в Африке, но я таких не знаю.

Потом он накладывает санкции на все страны, о которых только слыхал. Ну, наверное, слыхал-то немного. Так ведь, у него же, наверно, карта есть, чтобы найти новые. Ну, вы же знаете — такие, как Намбия*. Он подчиняется Израилю так, будто это его мама, и хочет войны с Айраном**, чтобы в Нью-Йорке получить денег на избирательную кампанию. И еще хочет воевать с такими странами, как Китай. Да и с Россией тоже.

Вот это умно. Бьюсь об заклад, вы просыпаетесь по ночам и думаете: «Боже правый, пожалуйста, дай нам войну с Китаем, чтобы мы все перетопились в куриный жир. Или — чтобы, на худой конец, Уолмарту*** стало нечего продавать». Только подумайте — сколько ж это денег народ сберёг бы.

Сдается мне, он, типа, глупее кучки обезьян. Как они там говорят в Алабаме — ни фига он не понимает, что такое кислое лежалое яблоко. Хотя, может, это я что-то не так понимаю? Главный вопрос вот какой: мы превратимся в свиные выжарки в атомной жаровне или просто с голоду издохнем в торговой войне? Мы того не знаем. Не думаю, что это наше дело.

По телеку в одной из этих передач видел я про вымирающего Большого желтохохлого какаду и про то, как он вьет гнезда в городах. Не знаю, и что я об этом подумал?. Не знаю.

А эта диктатура смешная. Это если вы задумываетесь о диктатурах. Хитрая она и коварная. Изнутри не больно страшная. Ну, уж всяко, пока не поджарят. Почти как в кино, про этого парнягу Оруэлла. Дисней, что ли то кино сделал… Кажется, что свобода-то у нас есть, а вот власти нету. Вот это ловко да хитро. Любой комар вам скажет, что кровь сосать-то лучше у того, кто этого и ни замечает.

В баптистской церкви, что через дорогу, есть проповедник — преподобный МакБилли Озфайзер. Он говорит, Конец Времён почти наступил. Он так говорит: «Истинно говорю вам, братья и сестры, последняя скорбь на нас. Ибо в Откровении, глава 8, стихи 3-5, говорит Господь: „Из глубин Шеола**** возникнет существо с головой моркови и телом человека, и он поразит народы земли, вплоть до Строматолитов и Эритроцитов, и никто не останется без ответа, и они будут поражать“.

Ну, я думаю, он так сказал. Ну, типа, он мог так сказать.

Да, но мы о нашей диктатуре говорили. Я тут хотел сказать — так есть же конгресс. Это как чей-то кастрированный пес, которому дело только до себя. Ну, просто такой он, конгресс-то. Трудно сказать, на фига он еще нужен…

У многих там, кажись, просто не все с головой в порядке. Есть там эта женщина по имени Элизабет Уоррен*****, которая думает, что она индианка. Ну, думаю себе, я тогда французский пудель. Доказательства те же. Не знаю, носит она перья или что ещё. Может, пояс, а на нём скальпы?… А еще есть Нэнси Пелоси******, которая не может заставить оба своих глаза смотреть в одном направлении одновременно. А еще есть Максин Уотерс*******, которая высовывает свой язык людям так, будто хочет им мух ловить. Сдается мне, что с такими людьми должно найтись местечко для французского пуделя. Дали бы мне собачью миску для сбора взяток, я бы и полаивал, чтобы за пса сойти.

Часть нашей новомодной диктатуры это телеэкран. Я хотел сказать — телевидение. Да еще газеты. Все они никогда не говорят о том, о чем вам надо бы задуматься. Они очень не хотят, чтобы вы над этим задумывались. И вот как они это делают. Раз в несколько недель, обычно, в субботу вечером, когда все уходят из дому попить пивка и не смотрят ящик, они скажут какие-нибудь полтора предложения про какую-нибудь из войн Вашингтона. Никаких картинок с мертвыми детьми, разбросанными повсюду, как мармелад на гренке с маслом. Таким путем они могут сказать, что „освещают войны“. Они же знают, что народ не помнит ни фига из того, что услышит разок, особливо, если не было картинок. Но если ты им двенадцать тысяч раз скажешь, что Россия травит сирот в Юте. Так народ же в это поверит, даже если в Юте нет ни одной сироты. Да они грузовиками сирот свезут в Юту, чтобы те выглядели отравленными. Ну, тогда любой захочет войны с Россией. Тогда вы от них денег получите больше, чтобы построить авианосцы. Один парень из Германии здорово это выдумал.

Власть не хочет, чтобы люди слишком много думали. У них же от этого рак мозга будет. Так что, время от времени у них бывают такие выборы, как будто это смешанные боевые единоборства или по-настоящему добрая драка в баре. Одно удовольствие смотреть, а смысла никакого. Один шельмец побеждает, народ орет и свистит, а потом не скажешь, какой шельмец победил потому, что разницы между ними никакой, хоть тресни. Хоть так, хоть эдак — они всегда делают так, как хочет власть да денежные мешки.

В Мексике эти шельмецы дают людям по гамбургеру, чтобы они за них голосовали. Такая система лучше. Сдается мне, гамбургер лучше, чем ничего. То есть, то, что от выборов получают американцы.

Причина, по которой Вашингтону надо взорвать мир, — Китай. Если то, что я слышал, правда, то в Китае полно народу. Стало быть, они повсюду. Здорово было бы, если бы на этом все и закончилось. Но, оказывается, эти косоглазые подлецы еще и умные — и почти все инженеры. Их больше, чем других, кроме, может быть, тех, что в Индии. И они учатся практически целыми днями.

Все было бы ладно, если бы они просто жили бы себе спокойно да поживали. Так ведь нет. Они производят всякую фигню и продают её. Теперь они делают бабки. У тех из людей, которые все время были бедными, хуже некуда, есть еда, плоские телевизоры. Китай становится богатым. Вашингтону это не нравится потому, что он не понимает, как делать деньги. Ведь он покупает авианосцы. А потому — просто печатает деньги вместо того, чтобы создавать нормальную экономику. Это называется фальшивомонетничество. И, кажется, весь остальной мир заразился тем же. Так что, поэтому нам придется устроить войну. И Вашингтон-таки может победить. Но, скорее всего, мы изжаримся, как жуки в электронасекомобойке. Так что, когда это случится, вы успеете понять, почему это случилось. Но, чтобы суметь понять это, думать вам придется очень быстро.

Автор: Фред Рид — характеризует себя как „клавиатурный наемник“. Недавно к своим характеристикам добавил „ушедший на пенсию новостной хорёк“ и „социопат по совместительству“. Работал в штате таких СМИ, как Army Times, The Washingtonian, Soldier of Fortune, Federal Computer Week, и The Washington Times . Проживает в Мексике со своей женой и тремя приблудившимися собаками.