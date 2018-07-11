Крошка Ши, пожилая Золушка и другие воображаемые друзья художницы из Перми

«Меня бросил молодой человек. Для девочки лет 25 это трагедия вселенского масштаба, — рассказывает Леся Гусева. — Что девочки обычно делают в такой момент? Ноют, плачут, постят себе картинки грустные на стенку с музычкой и так далее». У Леси давно было прозвище — Белка. И она искала картинку с грустной белочкой — как воплощение себя. Но грустной нигде не было, и пришлось нарисовать самой. Так родилась Крошка Ши.

Сейчас у Крошки более 106 тысяч подписчиков на странице во «ВКонтакте» и почти 12 тысяч — в Instagram. А началось все с того, что Леся просто выкладывала рисунки у себя «на стенке». Потом друзья сказали — пора делать группу. Репостили, приводили новых подписчиков. «Я думала, если там 100 человек наберется, я буду прямо счастлива, — говорит Леся. — Когда набралась тысяча, мы с подружками это шампанским отмечали! А 20 тысяч — это уже население моего родного города. Я до сих пор не могу осознать, что это со мной происходит».

Леся Гусева живет в Перми. Она художник и дизайнер, хотя когда-то училась на менеджера и даже успела поработать по профессии. Сейчас она рисует портреты на заказ. Крошку Ши тоже удалось монетизировать: она «живет» на кружках, футболках и календарях. Хотя изначально Леся об этом даже не думала — белка появилась от души и для души. Но постепенно Крошка становилась популярнее, а поклонники — требовательнее. «Сначала меня перло, хотелось рисовать, рисовать, рисовать, — говорит художница. — Но наступает момент, когда люди уже ждут новую картинку. Проходит неделя, вторая, они в личку пишут… А когда появляется слово „надо“, муза уходит. Сидишь и смотришь в монитор».

Новая идея родилась случайно. Леся участвовала в конкурсе, где было задание — нарисовать старую кошку. «Мужу пришло в голову нарисовать Женщину-кошку на пенсии. Казалось бы — бред. Но почему нет? — рассказывает Леся. — Нарисовала, и людям это понравилось. Я решила попробовать еще». Художница стала «состаривать» других сказочных героев. Но ей говорили: разве Супермен или Суперженщина могут постареть? В итоге Леся придумала свою вселенную — Пенсионерию. Каждый, кто в ней оказывается, стареет — и никакая суперсила не поможет.

Если Крошка Ши — это рисунки с надписями, то картинки из Пенсионерии — это, по сути, маленькие сказки. Вот, например, Золушка и принц — старик и старуха у покосившейся избушки. Причем усы и глаза принца отчетливо напоминают Леонида Якубовича . «Мне все сказали, что это Якубович! — смеется Леся. — Я ответила — ну пусть будет так, значит, повезло ему на старости лет с Золушкой жить».

Почему Золушка и принц живут не по-королевски? Началось все с детали: чтобы героиню узнали, надо было «отобрать» у нее одну туфельку. А вместо туфелек Леся нарисовала калоши. А раз нет калоши, пусть будут «бабушкины чулки» с дыркой на пальце. «А почему у нее порванный чулок? Потому что принц оказался не принцем, спился!» — смеется Леся. Сказка получилась грустная. «Это просто один из вариантов развития событий, — говорит Леся. — Зато картинка выглядит интереснее, чем если б они 50-летние сидели на троне».

Крошка Ши — это история жизни самой Леси: она сама — Крошка, среди героев есть Медведь — это ее муж. Друзья тоже под кого-то «замаскированы». Пенсионерия — совсем другая история, но и в ней без «альтер эго» не обошлось. «Там мы больше всего похожи на Черную Вдову и Халка, — говорит Леся. — Муж вспыльчивый, может позеленеть и взорваться, а я „черная вдова“, я его успокаиваю. И я, как и она, рыжая».

Говорят, стихи больших поэтов часто оказываются пророческими. С рисунками Леси тоже такое случается. Год назад она мечтала о французском бульдоге и рисовала себя с такой собакой. Муж был категорически против собак вообще. Потом «сторговались» до корги, и то попозже — когда свой дом достроят. «И вдруг он мне с утра говорит: ладно, поехали покупать собаку. Поехали и купили французского бульдога — и именно той расцветки, которая была на моих рисунках», — говорит Леся. Так что скоро у Крошки Ши, возможно, тоже появится новый друг.