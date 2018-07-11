«Всех пугают режимом Путина, но у Кремля играют в футбол». Топовый инсайдер в восторге от России

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери приехал на чемпионат мира и восхитился Санкт-Петербургом так, как это последний раз делали Пушкин и Бродский. Корреспонденты Sport24 Александр Муйжнек и Леонид Волотко узнали, что так привлекло Палмери в Питере, и расспросили о горячих новостях трансферного рынка.

Перед и сразу после матча Франции с Бельгией Танкреди Палмери выходит в прямой эфир beIN SPORTS, затем дает еще одно интервью, следом пишет текст — и только потом, в третьем часу ночи, не закрывая ноутбук и теребя в руках айфон, поворачивается к нам.

— Мой приоритет — beIN SPORTS, именно от них я и аккредитован, — говорит Палмери. — Остальные мои занятости не должны конфликтовать с основной должностью. Я веду еженедельную колонку в Tuttomercatoweb, трижды в день у меня эфир на Radio Monte Carlo Sport, еще у меня есть блог, спонсируемый крупнейшим букмекером Италии Snai. Ну, и еще одна еженедельная колонка в португальском издании Expresso. Свободного времени вообще нет.

Палмери — один из самых влиятельных футбольных инсайдеров в мире. Он заранее предсказывал, что Гвардиола окажется в «Манчестер Сити», а Ибрагимович — в « Манчестер Юнайтед », в марте этого года писал, что Венгер попрощался с «Арсеналом», а в последнее время, прямо на чемпионате мира, следил за сагой « Криштиану Роналду в «Ювентусе».

— Я ежедневно публикую так много информации, что иногда ко мне подходят люди: «Вау! Ты сообщил об этом переходе первым. Это было круто». А я думаю: «Это был я? Правда? Ну, ладно», — рассказывает Палмери. — Или наоборот: «Твой инсайд не сбылся, ты — лжец!» А я даже не помню этого, так как информации слишком много. Ну, окей.

Танкреди давно в России и уже рассказывал Sport24, как. Водитель требовал с Танкреди тысячу рублей за 40-секундную поездку и отказывался выпускать из машины, пока не подошел полицейский.

«Я встретил этим летом полторы сотни русских, — говорит Палмери теперь. — От силы с тремя из них возникли неприятности. Бывает».

В Петербурге Палмери понравилось — и еще как. В твиттере он пропел городу настоящую оду: «Это дама, которая украла ваше сердце, любовь всей жизни, горящее небо, в котором хочется пропасть». Тысяча ретвитов и четыре тысячи лайков — столько не собрали инсайды Танкреди о встрече Криштиану Роналду и президента «Ювентуса» в Греции.

— Поймите меня правильно: в Москве тоже красиво, я люблю ее, — говорит Палмери. — Но Петербург люблю совершенно иной любовью. Я сразу понял: мне мало того, что Питер даст мне как город чемпионата мира — я должен как следует пожить здесь. В течение дня, как вы уже поняли, на эту жизнь времени нет, поэтому я забыл про сон и до трех-четырех утра гуляю по Невскому.

Красота Петербурга — не только та, что можно наблюдать внешне, это красота внутренняя. Магнит, который вечно притягивает тебя. Важная часть этого опыта — время года, когда темнота наступает от силы на три часа (если это вообще можно назвать темнотой). Белые ночи, да, я знаю. Я уже жил четыре года в Риге, так что знаком с подобным. Но питерские белые ночи — совсем особенные. Здесь в три ночи я не устаю. Прогулка по улице в этот час не испытание, это и есть жизнь.

В Петербурге я меняюсь, становлюсь другим человеком. В каком плане другим и что с этим делать — без понятия. Я переживаю здесь просто экстремальные ощущения, чувствую флюиды, страсть, энергию. Ровно то же исходит от манящей тебя женщины. Разве такая женщина просто красива? Нет, она сводит тебя с ума.

В то же время в Петербурге я чувствую себя словно Достоевский. В голове — его мысли, в Петербурге я вижу вещи, о которых он писал. Гедонизм, нигилизм, борьба между покоем и хаосом — невозможно не размышлять об этом.

— Ваше любимое произведение Достоевского?— «Игрок». Эта книга досталась мне от родителей — и до сих пор сохранилась. Я долго не открывал ее, но недавно сделал это. Это такое вдохновение! Герой отважен, он не оглядывается назад, а смотрит на жизнь, которая расстилается перед ним. Раз уж делает, то делает, без всякого сожаления. Сейчас я проживаю именно то, что описано в «Игроке».

— Три самые невероятные вещи, которые вы успели сделать в Питере?— Первая — гулял в белые ночи. Я увидел настоящую ночную жизнь города, зверей, которые выходят из берлог по ночам. Безумие! Отмечу один из углов Невского — на одной улице гремят клубы, а на самом проспекте люди тоже снуют, но, скорее, готовятся встречать утро.

Вторая — застрял в центре Питера с двух ночи до пяти утра, когда развели мосты. Такое чувство, словно ты обречен, проходишь какой-то круг ада. Не в плохом смысле, нет! Просто ощутил уникальную для города замкнутость.

Третья… В городе есть разные силы — и добрые, и злые. Если в двух словах, я попал в западню. Не хочется углубляться в детали, но кое-какие люди подстроили все так, чтобы в баре вытрясти из меня деньги. Смотрели фильм «Подозрительные лица» Сингера с Кевином Спейси в главной роли? Так вот, только в конце фильма герой в деталях осознает, что с ним произошло. Так же и я.

И вот, после всех приключений, на рассвете я отправился завтракать. Тут-то в голове и щелкнуло: «Боже мой, да меня только что надули! Все, что произошло — обман!» Я вернулся в бар, застал там охранников, остальных сотрудников. Запутанная вышла ситуация. Все выглядело так, что эти люди принадлежали к криминалу. В конце концов я вернул себе половину потерянных денег. Но когда мафия тебя … [имеет], даже такой исход — счастье. Честно, лучше бы я избежал всего этого опыта. Но какой же он дикий! Такого от Петербурга я не ожидал. Мощный сюжет, это факт! Когда-нибудь изложу его без секретов.

— Санкт-Петербург или Рим?— В лучшее время года — сейчас — Питер перевешивает Рим. Вообще Рим — самый прекрасный город мира. Но жить я бы там никогда не смог. Слишком много хаоса, ты не распоряжаешься своим временем. Рим — красотка, с которой вы бы ни за что не сошлись. Петербург — красотка, которой вы одержимы.

— Еще одна крутая история, которая случилась с вами за время ЧМ — и меняем тему. — Как-то вечером мы делали включение с Красной площади. Там расслаблялись люди: ели, отдыхали, чуть ли не рок-концерт шел. А рядом-то — живой Путин, тело Ленина. Спрашиваю у прохожих: «Это всегда так?» — «Обычно нет, но бывает. Сейчас ведь чемпионат мира». А в час или два ночи на Красной площади играли в футбол! Вот тут мне сказали: «Такого в этом месте еще не случалось». Невероятно! Многие пугают режимом Путина, а оказывается, у стен Кремля можно пинать мяч.

— Роналду — в «Юве». Когда вы узнали, что этот трансфер возможен? И кто, по-вашему, заменит Криштиану в «Реале» ? — Знаю, что за пару недель до финала Лиги чемпионов у Жорже Мендеша (агент Роналду — Sport24) появились такие мысли (о переходе в «Ювентус»). И он начал обсуждать это с Андреа Аньелли . Что касается замены, то не думаю, что они возьмут Неймара. Азар? Все же он не прямая замена Криштиану. Но Неймар — точно нет.

— «Ювентус» долго вел Головина. Каковы теперь его шансы уехать в Европу?— Самый реальный вариант — «Челси». Думаю, Абрамович не против подписать российского игрока. Если оценивать вероятность трансфера в процентах, то я бы дал 51 на то, что Головин окажется в Лондоне.

— Кто, кроме Головина, может заинтересовать европейские клубы после ЧМ? — Мне нравился Смолов.

— Серьезно?— Да, во второй части турнира он немного разочаровал, ни разу не забил. Но во время группового этапа он выглядел очень прилично. Мне нравится, как он читает игру. На поле он умеет все.

Еще один мой любимый игрок — Игнашевич. Настоящий солдат, защитник Сталинграда!

— Знаете, что он завершил карьеру?— Серьезно? О, нет! Очень жаль. То, как он играл на чемпионате мира, было незабываемо! Я бы сравнил его с Андреа Барцальи в сборной Италии на Евро-2016. Потрясающий футболист.

— Еще одна звезда сборной России — Роман Зобнин — в детстве мечтал играть в «Ювентусе». — Как Заваров.

— Вы знаете про наш футбол больше, чем многие в России. — Ха-ха! Еще я много знаю про Валентина Иванова , Виктора Понедельника, Эдуарда Стрельцова . Спрашивайте, если надо!

Что касается Зобнина, то мне нравится этот футболист. Но для «Ювентуса» ему нужно играть на уровень выше. Прямо сейчас он подошел бы командам из середины таблицы. Скажем, «Фиорентина» была бы отличным вариантом.

— Вы первым дали инсайд, что Марио Балотелли ведет переговоры с «Марселем». В России писали, что с ним договаривался «Локомотив». — Это неправда. Возможно, клуб хотел его подписать, но они не вели переговоров.

Жуан Жезус в «Зените» — тоже слухи?— Нет, этот переход по-прежнему возможен. Думаю, ясность появится в ближайшие недели. Посмотрим.

— Ваш главный провал — инсайд, который не сбылся?— Я совершил ошибку, когда Игуаин находился в шаге от перехода в «Арсенал». Я знал, что отец Гонсало находится в Лондоне и ищет жилье для сына. Написал об этом в твиттер, потому что сделка была очень близка к завершению. Но в последний момент вмешался «Наполи». После этого я решил для себя, что не буду писать о сделке как о состоявшейся, пока в ней не уладят последние, даже самые мелкие детали.

— Джанлука Ди Марцио нам рассказывал, как однажды в телеэфире спросил Монтеллу о его следующем клубе, а тот ответил: «Джанлука, ты должен сказать мне об этом, ты знаешь лучше меня». — Я помню этот момент, Монтелла просто пошутил. Такого, чтобы журналист знал что-то про футболиста или тренера больше, чем он сам, обычно не бывает.

Кстати, о провалах. Однажды я твитнул о том, что Фалькао перешел из «Монако» в «Реал». Меня до сих пор мочат за это: «Ты ошибся!» Но я не ошибся. Я знал все о трансфере Радамеля. Он уже подписал некоторые бумаги с «Реалом», но дальше что-то произошло, и трансфер сорвался. После этого возник вариант с «Манчестер Сити», Фалькао должен был подписывать [контракт] с ними. Я слушал их переговоры по телефону, то есть знал в режиме лайв, как развивается ситуация. В конце концов ночью вмешался «МЮ» и сорвал сделку.

— У вас есть друзья среди футболистов?— Не очень много. Я стараюсь не заводить много друзей, мне нужно быть свободным в высказываниях и мнении. Но у меня хорошие отношения, например, с Фабио Борини , Бобо Виери, Даниэле Де России, Джанлуиджи Буффоном.

— У вас когда-нибудь были проблемы из-за вашей работы?— Конечно. Но я не могу раскрыть подробности и назвать людей, из-за которых это произошло. Порой моей карьере угрожали неприятности. Насколько серьезные? Опасность была не такой, как в истории с Анной Политковской (обозреватель «Новой газеты», убита в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года — Sport24).

— Вам предлагали деньги за то, чтобы что-то написать или наоборот?— Деньги — нет. Скорее, пытались просто повлиять: напиши это, напиши то. В конце концов, я ведь все равно перепроверю информацию, прежде чем ее опубликовать.

— Наш Танкреди Палмери — Нобель Арустамян. Он записывал вас для своего видеоблога. Давно знакомы?— Он в курсе, что его так называют? Да, мы виделись с Нобелем еще во Франции на Евро-2016. Иногда списываемся с ним, обсуждаем какие-то вещи. Но не подумайте, что я его основной источник по итальянскому футболу. Нобель и сам достаточно хорошо погружен в футбол, разбирается в нем.

— Какие из стереотипов о России вы разрушили почти за месяц здесь?— Тот, кто создает стереотипы, должен сам поехать сюда и во всем убедиться. На мой взгляд, прямо сейчас — лучшее время в России, потому что Путин хочет показать страну с лучшей стороны. Русские люди очень приветливые, миролюбивые, всегда готовы помочь. Одна проблема — не все знают английский. Вы — да, но многие почти не знают язык.

— Как вам русские девушки?— Вы действительно хотите, чтобы я ответил? Просто посмотрите вокруг! Вот весь ответ, ха-ха! Они — просто прекрасны. Возможно, колумбийки могут составить конкуренцию, но то, что я увидел в России — просто вау!

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