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Росатом в этом году начнет выпуск 3D-принтеров для «металлической» печати
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Росатом в этом году начнет выпуск 3D-принтеров для «металлической» печати 

РИА Новости 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» планирует до конца нынешнего года начать серийный выпуск 3D-принтеров для печати различных изделий из металлических порошков, сообщила топливная компания Росатома ТВЭЛ.
"Серийное производство 3D-принтеров второго поколения предполагается начать до конца 2018 года на промплощадке в Новоуральске Свердловской области, где расположены два предприятия топливной компании ТВЭЛ — Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) и научно-производственное объединение «Центротех», — говорится в сообщении.
Речь идет о модульных 3D-принтерах для металлической SLM-печати (selective laser melting; селективное лазерное плавление), которые позволяют создавать изделия на основе цифровой модели. Главная особенность машины — модульная структура основных рабочих элементов, дающая возможность оперативно настраивать оборудование под задачи конкретного производства. Такой принтер был представлен на проходящей в Екатеринбурге промышленной выставке «Иннопром-2018».
Одним из ключевых направлений стратегии инновационного развития Росатома определены аддитивные технологии, позволяющие изготавливать (печатать) на специальных принтерах самые разные и притом сложные трехмерные объекты. В данном случае речь идет о технологиях аддитивной металлургии, где «выращивание» нужных объектов происходит с помощью металлических порошков.
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