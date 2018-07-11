Росатом в этом году начнет выпуск 3D-принтеров для «металлической» печати

"Серийное производство 3D-принтеров второго поколения предполагается начать до конца 2018 года на промплощадке в Новоуральске Свердловской области, где расположены два предприятия топливной компании ТВЭЛ — Уральский электрохимический комбинат (УЭХК) и научно-производственное объединение «Центротех», — говорится в сообщении.

Речь идет о модульных 3D-принтерах для металлической SLM-печати (selective laser melting; селективное лазерное плавление), которые позволяют создавать изделия на основе цифровой модели. Главная особенность машины — модульная структура основных рабочих элементов, дающая возможность оперативно настраивать оборудование под задачи конкретного производства. Такой принтер был представлен на проходящей в Екатеринбурге промышленной выставке «Иннопром-2018».

Одним из ключевых направлений стратегии инновационного развития Росатома определены аддитивные технологии, позволяющие изготавливать (печатать) на специальных принтерах самые разные и притом сложные трехмерные объекты. В данном случае речь идет о технологиях аддитивной металлургии, где «выращивание» нужных объектов происходит с помощью металлических порошков.