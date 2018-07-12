Виртуальные классы, обучающие игры и симуляторы для тренировок: как VR и AR изменят подготовку персонала

VR делает обучение более эффективным

Большинство миллениалов (63%) говорят о том, что они предпочли бы использовать технологии AR и VR в работе, а это значит, что сотрудники, которые займут рабочие места в ближайшие 10-15 лет готовы к внедрению VR/AR в рабочие процессы. В прошлом году компания KFC выпустила игру на основе VR под названием The Hard Way, которая предназначена для обучения новых поваров. Сотрудник надевает шлем виртуальной реальности Oculus Rift VR, подключается к игре, и интерактивный помощник (с голосом полковника Сандерса) дает пошаговые инструкции по приготовлению фирменной курицы KFC.

Во-первых, такое обучение проходит интереснее для сотрудника (в KFC ориентировались как раз на сотрудников-миллениалов). Во-вторых, абсолютное большинство людей — визуалы: 90% всей информации, поступающей к нам в мозг, мы воспринимаем зрительно, что делает обучение с помощью VR более эффективным, чем с помощью текстов и даже видеообучения, потому что присутствует эффект вовлеченности.

Чувство присутствия наряду с возможностью выполнения задачи идеально подходит для выработки поведенческих навыков. Пользователи учатся на практике, получают мгновенную обратную связь и совершают физические повторения. Этот процесс способствует формированию мышечной памяти. При добавлении геймификации материал усваивается еще лучше, потому что сотрудник получает удовольствие от процесса и лучше запоминает предлагаемую информацию.

VR делает обучение более безопасным

VR также может использоваться в областях, где особенно важным является отличная подготовка и квалификация сотрудников:строительство, грузоперевозки, медицина. Например, в отрасли здравоохранения VR можно использовать для обучения и тестирования врачей, прежде чем они начнут работать на живом человеке. С помощью платформы Medical Realities, специализирующейся на VR-обучении, начинающие врачи могут увидеть хирургические операции с обзором в 360 градусов в режиме реального времени.

Boeing рабочие, отвечающие за сборку проводов, которые передают сигналы и электроэнергию в самолетах, используют AR-гарнитуры с программным обеспечением, разработанным платформой Upskill. Каждый шаг сборки высвечивается в поле зрения работника, и ему не нужно постоянно сверяться с компьютером. Это сокращает время сборки на 25% и практически полностью исключает возможность совершения ошибок.

Такие программы полезны для новичков, ведь они чаще остальных допускают ошибки, которые могут приводить к травмам, особенно в таких отраслях, как производство, энергетика и оборона.

С помощью VR-технологий начинающие сотрудники могут тренировать свои навыки, пока не достигнут определенной квалификации. Это позволяет работодателям начать работу с почти идеальной командой, совершающей в разы меньше ошибок.

VR в обучении — это выгодно (в перспективе)

VR-технологии начали развиваться сравнительно недавно: бум пришелся на 2015 год в связи с появлением Oculus Rift CV1. За три года рынок VR заметно развился: если в 2016 году рынок виртуальной и дополненной реальности оценивался в 6 миллиардов долларов, то к 2021 году эта сумма составит уже 209 миллиардов долларов. Это значит, что оборудование с каждым годом становится разнообразнее, дешевле и продается в обычных магазинах электроники. И если раньше VR-оборудование для обучения могли себе позволить только крупные компании, государство и военные подразделения, то скоро виртуальная реальность придет в малый бизнес.

Базовый набор для малого бизнеса — это очки (которые можно купить в пределах 5 тысяч рублей в магазине, а благодаря Google можно даже сделать самим), контроллер и смартфон. Такое оборудование может себе позволить даже небольшая компания, и для нормальной работы необходимо лишь хорошее программное обеспечение. За эти деньги можно значительно сократить траты на обучение сотрудников, командировки, логистику и сохранить время.

А что в России?

В России рынок VR в основном ассоциируется с развлекательным контентом. Хотя были попытки совмещения технологий виртуальной реальности и обучения. В основном такие нововведения используют крупные и очень крупные компании. «Сбербанк» вводит VR/AR-технологии в корпоративное обучение сотрудников, которые тренируются общаться с клиентами.

С недавнего времени РЖД применяет симуляторы для тренировки сотрудников. Например, в рамках одного из таких тренажеров сотрудник должен оперативно устранить неполадки в работе механизма перевода стрелок.

Обучающий тренажер компании ООО «НПЦ НовАТранс» для РЖД Также успешные кейсы по обучению есть у компании «Газпромнефть» . С помощью шлема виртуальной реальности и специальных манипуляторов работники учатся работать с многотонными грузовыми кранами, что позволяет избегать травм. Также процесс записывается на видео и преподаватели по итогам тренинга проводят «работу над ошибками».

В июне наша компания проводила хакатон M.SMART на тему VR/AR/MR в ритейле, который еще раз подтвердил, что перспективы применения этих технологий в продуктовом и навыковом обучении сотрудников есть. В продуктовом обучении, к примеру, мы можем получить AR-решения, которые позволят наглядно демонстрировать работу устройств и их уникальных функций, к примеру, на выключенной стиральной машине (в условиях магазина).

В навыковом обучении технология VR позволит создать безопасные тренажеры для отработки, например, коммуникативных навыков — работы с возражениями, решения конфликтов и прочим. Под безопасностью здесь прежде всего понимается снятие внутреннего барьера ученика перед живым человеком.

В целом в обоих направлениях, это будут не только прикладные решения, но еще и соответствующие духу времени и образу жизни современного поколения. Еще одну возможность мы видим в создании виртуальных классов, с применением VR-технологий. Возможно, это путь, в котором мы сможем достичь экономического эффекта за счет оптимизации затрат на организацию и проведение учебных мероприятий.

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