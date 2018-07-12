Магомед Оздоев: «Слухи об уходе Манчини могли повлиять на результаты „Зенита“

«Зенит» готовится к сезону в Австрии. В горах тренироваться тяжелее?— Так многие команды проводят сборы в высокогорье. У нас уже организм привык к подобным нагрузкам. Каждый год тренируемся в Австрии, это очень помогает в сезоне. Тренировочный процесс нравится. Все хорошо, на тренировках никто не умирает.

— Тренировки Семака сильно отличаются от того, что было при Манчини? — С Манчини я проходил только часть сборов, так что мне сложно сравнивать. Плюс, тренировочный процесс по ходу сезона все же отличается от занятий на сборах. Когда начинается недельный цикл, занятия совершенно другие. Перед сезоном упор идет на функциональную подготовку, а по ходу сезона ты поддерживаешь форму. И там уже большое внимание уделяется тактике. Так что отличия будут видны по ходу сезона. А так, у каждого тренера свой подход, свои требования.

— Три главных качества Семака как тренера? — С Сергеем Богдановичем мы только начали работать. Хотя я его знал и до назначения в «Зенит». Пересекались и в сборной, и на футбольном поле, когда он еще не завершил карьеру. Поэтому из того, что знаю, выделю уважение к партнерам по команде, к соперникам. А еще Семак очень любит работать на поле.

— В чем главное отличие «Зенита» от команд, в которых вы выступали раньше? — «Зенит» — команда, которая всегда хочет быть чемпионом, постоянно выступает в еврокубках. Сразу виден высокий уровень организации. Все делается для игроков. Поэтому «Зенит» и считается топовым клубом.

— Когда появился вариант с «Зенитом», долго думали?— Переговоры начались еще до зимнего перерыва. Я знал о предложении «Зенита», но сразу сказал, что все будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь я думал о том, насколько моей семье будет комфортно. Конечно, «Зенит» — топ-клуб, за который хочет выступать, наверное, каждый игрок в России. Но в детали переговоров я вдаваться не хотел. Ждал, пока клубы договорятся между собой.

— Семье нравится в Санкт-Петербурге?— Пока привыкаем. Погода для нас очень тяжелая — мы же южане. В Питере очень сырой климат. Окончательно оценить Петербург получилось только сейчас, когда вернулся из отпуска. Погода как раз была хорошая. Так что уже почти адаптировался.

— Новый сезон стартует в конце июля. Уже понимаете, в какой роли его начнете?— Пока ни одному игроку не обеспечено место в основном составе. Сейчас проведем сборы, а дальше будет видно. Период адаптации у меня уже прошел. Хотя поначалу было тяжело. Да и после игры с «Краснодаром» у меня была травма, из-за которой не мог нормально выкладываться, тренировался через боль. Сейчас чувствую себя отлично.

— В конце прошлого чемпионата говорили: в команде разделение на аргентинцев и всех остальных. — Никогда такого не было. Нужно понимать, что ребята приехали из одной страны. Так что вполне естественно, что им легче дается общение между собой. Не вижу никакой проблемы в том, что они постоянно вместе. У них один язык, им так удобнее.

— Но вторую часть команда провалила. Почему? — Было много факторов. Например, в матче с «Краснодаром» нам не повезло. Думаю, что и психология свою роль сыграла. Слухи о том, что Манчини уходит, тоже повлияли. В итоге все накопилось в большой пузырь, который в какой-то момент лопнул.

— Манчини говорил, что объявил игрокам об уходе перед матчем с Хабаровском. — Так и было. По крайней мере, я услышал от него это перед игрой со «СКА».

— Кстати, о «Краснодаре». В том матче забил Шатов, и теперь «Зенит» без Лиги чемпионов. — Несколько шуток в адрес Олега было, но, если серьезно, я так считаю: каждый игрок, уходя в другую команду — в аренду или навсегда, — должен выкладываться в каждом матче и выполнять свою работу в той команде, в которой он находится на данный момент. Тебя команда взяла из уважения к тебе. А ты из уважения к команде должен отрабатывать на поле.

— У вас в инстаграме есть видео, где вы забиваете со штрафного. Часто тренируете такие удары?

— Бывает, остаемся с Бабуриным [после тренировки] и играем. Повторить такой в сезоне? Все зависит от того, кто у нас будет исполнять штрафные. Если мне доведется пробить, то все возможно.

— Все в восторге от сборной на ЧМ. Вы тоже? — Россия порадовала. Приятно. На сто процентов был уверен, что выйдем в плей-офф! Попалась довольно ровная группа. Да, был Уругвай с хорошим подбором футболистов, но и с ним можно играть. Так что удивил меня только один результат — с Испанией. Ведь до чемпионата мира испанцы рвали всех. Вспомните матч с Аргентиной, где они выиграи 6:1.

Я сразу говорил: если нам попадется Португалия, ее пройдем точно. Там есть Криштиану — если его закрыть, то сборной уже нет. А у Испании очень хороший подбор футболистов. Но на чемпионате мира испанцы выступили слабо. Ниже своего уровня. И в итоге я был безумно рад, что они нам попались.

— Сборную России, в отличие от Испании, похоронили еще до чемпионата мира. — На то и жизнь журналистская такая — то осуждать, то хвалить. Я нормально к этому отношусь. Да, в какой-то момент атмосфера была негативной. Но и негатив порой дает пользу. Надо к критике нормально относиться.

— Читаете, что пишут про вас? — Очень редко. Только если что-то попадается на глаза. У нас есть тренерский штаб и аналитическая группа, которые разберут нашу игру. У каждого человека свое видение футбола. Но для меня самое главное, что думает тренер и что он говорит.

— Не обидно, что не сыграли на домашнем чемпионате мира? — Нет. После травмы понимал, что будет тяжело пробиться [в сборную]. В течение месяца чувствовал себя очень плохо. Так что я все понимаю и не обижаюсь на какие-то решения. Если бы постоянно играл — другой разговор. Тогда можно было бы задуматься о сборной. Надо всегда искать проблему в себе, а не в ком-то.

— Кто еще удивил на чемпионате мира, кроме России? — Марокканцы! Если честно, думал, что они могут выйти из группы. Играли очень хорошо. Но с Ираном не повезло, с Португалией — тоже. С Испанией вничью сыграли. Еще японцы были очень хороши.

— А Месси и Роналду уехали домой после 1/8 финала. — Не всегда же им выигрывать. В жизни такое бывает. Конечно, один игрок в поле не воин. Но он дает 70 процентов результата. Главное, чтобы команда давала остальные 30 процентов. А в противном случае эти 70 процентов ничего не будут значить.

— После чемпионата мира российскими игроками заинтересовались в Европе. Вас в свое время звали в «Шальке». — Да, были предложения из Германии, Бельгии. Но не все сложилось. Не все зависело от меня.

— Прыжок с парашютом или спокойный отдых на пляже? — Отдых на пляже.

— Месси или Роналду? — И тот, и другой.

— Месси или Ригони? — Ригони!

— Что хуже — попасть в перекладину со штрафного или получить желтую карточку? — Желтая карточка.

— Автобус у ворот или тики-така? — Тики-така.

— Судья в поле или VAR? — Судья в поле.

— Если бы вы могли изменить одно правило в футболе, что бы вы выбрали? — Даже не знаю, настолько все идеально сейчас! Наверное, добавил бы замены, чтобы у футболистов появилось больше возможностей играть.