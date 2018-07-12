Йошкин кот! Может, селфи? 9 очень странных памятников со всей России

Перефразируя современного классика: «На фоне Эйфелевой башни с айфона селфи… сделаем». И, правда, зачем еще нужно отправляться в вояж?

Туристам много, очень много нужно успеть сделать за время своего короткого визита на место отдыха: обгореть и загореть, пробежаться по всем местным достопримечательностям, накупить магнитиков и сделать пару-тройку (сотен) эпичных фото для инстаграма.

И если этим летом тебя не ждет ни Париж, ни Лондон, давай посмотрим, у каких памятников нашей необъятной страны можно сделать зачетные снимки.

1. Памятник Счастью (Томск)

@sylviageersen

Да, именно так выглядит счастье, по мнению томичей. Бронзовый памятник волку из мультфильма «Жил-был пес» установлен на улице Шевченко в 2005 году. Причем этот волк не только счастливый, но и говорливый — если его погладить по пузу, голосом Армена Джигарханяна , озвучившим персонажа, он произнесет одну из восьми фраз («Щас спою!», «Бог в помощь!», «Ну ты заходи, если что!» и т.д.).

Этот голос так кому-то понравился, что вскоре после открытия «внутренности» волка украли. Ситуацию исправили и на всякий пожарный установили систему видеонаблюдения напротив памятника. Такое воплощение счастья стало настолько популярным, что позднее в России появились еще две подобных скульптуры: в городе Ангарске Иркутской области и в Красноярске.

2. Царь-рыба (Красноярск)

@ognieniseya

Кстати, о Красноярске. Путешествуя по этому сибирскому городу, рекомендуем посетить Слизневский утес — особенно любителям рыбалки. Этот шикарный осетр — отсылка к одному из произведений Виктора Астафьева , он был установлен на малой родине писателя в честь его 80-летнего юбилея.

Посетителям стоит не только сделать фото с колоритной рыбкой, но и потрогать ее за усы — тогда все желания сбудутся, а рыбалка (например, на протекающем рядом Енисее) будет особенно удачна.

3. Памятник букве Ё (Ульяновск)

@volovairina

Обычно мы не используем эту букву в тексте, но ради ульяновского памятника сделаем исключение. Что сподвигло жителей этого города на установку гранитной стелы с Ё?

Повод был достаточно весомый — 205-й юбилей использования «ё» с двумя точками сверху. Так что если ты ценитель русского языка или просто захочешь сделать в Ульяновске классную фотографию — твоя дорога лежит на бульвар «Венец», расположенный около областной научной библиотеки.

4. Памятник Йошкину коту (Йошкар-Ола)

@retro_yoshkar_ola Как объяснить иностранцу, что за зверь такой — ешкин (йошкин) кот, и почему мы не только вспоминаем его в самые неожиданные моменты, но даже ставим ему памятники. И, правда, откуда появилось это немного странное выражение? Теорий несколько. Нам не очень нравится та, что про кота-людоеда, так что будем считать, что йошкин кот — древний наговор, которым славяне защищали себя от злых духов.

Появление этого мифического животного именно в Йошкар-Оле вполне логично из-за созвучности с названием города. Причем сейчас там есть уже не один, а целых два памятника Йошкину коту: у главного входа в Марийский государственный университет и у дома № 26а по улице Воинов-Интернационалистов. В качестве бонуса — еще и йошкина кошка возле дома № 7 на Архангельской Слободе.

5. Пермяк соленые уши (Пермь)

@gostinica_na_vasilyeva3

Этот скульптурный комплекс, расположенный на Комсомольском проспекте около гостиницы «Прикамье», был открыт 11 лет назад. Он отсылает к прозвищу «пермяк соленые уши». Его давали мужчинам, таскавшим мешки с солью, которая заставляла их уши краснеть и увеличиваться в размере.

Если тоже хочешь на минуту примерить этот интересный образ — пожалуйста, тебя еще и услужливо сфотографирует бронзовый фотограф. Снимки, правда, отдаст вряд ли. Кстати, в 2009 году журнал «Русский мир» назвал этот памятник «самым странным» в нашей стране. Интересно, почему?

@ss_anastasi

Что связывает «короля поп-музыки» и Екатеринбург? Даже если этот вопрос кажется тебе странным, мы все равно на него ответим — памятник Джексону, причем первый в России.

Этот памятник — хороший пример того, как фанаты одного певца объединились, собрали деньги и своими силами поставили памятник. Правда, добиться переименования улицы Вайнера, на которой он установлен, в проспект Майкла Джексона у них не получилось. Но не все ведь сразу?

7. Уставшая туристка (Великий Новгород)

@novgorodvelik

Тот самый момент, когда турист может сфотографироваться с памятником туристу. Вернее, туристке. Притомившаяся девушка сидит на спуске с пешеходного моста через реку Волхов и устала настолько, что даже сняла туфли.

С этим памятником из Великого Новгорода связаны две приметы: во-первых, нужно положить монетку в башмачок девушки, чтобы снова сюда вернуться, а во-вторых, что гораздо интереснее, потереть ее за выпирающий сосок. Вряд ли она от этого оживет, но попробовать стоит.

8. Тамбовский волк (Тамбов)

@alena_zakalena

Еще один таинственный зверь, который иногда фигурирует в разговорах на русском языке аж с 1955 года, когда на экраны страны вышел фильм «Дело Румянцева», принесший в массу фразу «тамбовский волк тебе товарищ».

И хотя значение у этого выражения негативное, сами тамбовчане своего волка плохим не считают. Более того — в городе выпускают ряд продуктов под этой маркой, а на Рассказовском шоссе при въезде в Тамбов с 2008 года стоит трехметровая статуя тамбовского волка — надежного товарища, выполненная из двухсотлетнего дуба.

9. Памятник честному гаишнику (Белгород)

@oleksandrshakhmin

И завершает наш список памятник персонажу не мифическому, а историческому. Павел Кириллович Гречихин работал сотрудником дорожно-постовой службы в Белгороде почти тридцать лет и ушел на заслуженный покой в конце 80-х.

Неужели он действительно был настолько честным, что ему поставили памятник? Если верить городским легендам, то да. Гречихин был рьяным борцом за правопорядок и штрафовал всех нарушителей, не глядя на высокие чины и степень родства (штрафовал и жену, и сына, а однажды — и самого себя). Вот такой вот был человек!