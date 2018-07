Маршрут выходного дня: едем к йети в М-ский треугольник

В нашей рубрике «Маршрут выходного дня» мы много рассказывали об уральских реках и скалах, об интересных заброшенных объектах и музеях под открытым небом. Место, о котором пойдет речь сегодня, совсем не такое: на территории Зоны нет официальных природных памятников или культурных учреждений. Зато есть многочисленные легенды. Уже много лет в лес около деревни Молёбка приезжают люди, которые руководствуются лозунгом Малдера и Скалли — I want to believe!

Йети, инопланетяне, странные космические энергии, таинственные огни, загадочные туманы, непонятные звуки… В М-ский треугольник в Пермском крае едут за острыми ощущениями, ради встречи с непознанным. Путешествие в Молёбку понравится любителям пощекотать нервы: даже если они не верят в паранормальные явления, воображение и впечатлительность им помогут. Что же там такого особенного? Об этом нам рассказали екатеринбургский уфолог Алексей Королев , который уже много лет водит в Зону туристов, и Татьяна Карская, недавно впервые посетившая загадочное место с друзьями.

Пикник на обочине

Молебская аномальная зона (Молебский треугольник) — это 50 гектаров леса на границе Свердловской области и Пермского края, неподалеку от станции Шумково (недавно мы рассказывали о Кладбище паровозов, которое там находится). Впервые о странных явлениях в этом месте Советский Союз узнал в конце восьмидесятых, из рижской газеты «Советская молодежь». Вскоре вся страна уже знала, что неподалеку от деревни Молебка есть хороший шанс встретиться с инопланетянами.

С тех пор и по сей день в Молебку то и дело приезжают туристы. В начале 2010-х власти Пермского края дополнительно постарались, чтобы восславить аномальную зону и завлечь в нее охотников за привидениями. Так или иначе, верите вы в инопланетян или собираетесь просто поиграть в их поиски, помните — в М-ском треугольнике нужно соблюдать осторожность! Нет, мы не советуем пользоваться спреем для отпугивания йети. Просто Зона — это большой участок практически дикого леса, а значит, там можно заблудиться. Предупреждаем на берегу: серьезно готовьтесь к походу. Берите с собой навигационное оборудование, теплые вещи, спички и другие нужные для выживания в природных условиях вещи. Будьте осторожны!

Центральная поляна

В Зону обычно заходят со стороны деревни Молебка. Прямо по курсу путешественников лежит главное место для сбора групп — Центральная поляна.

— Мимо нее не пройдет никто, дорога от деревни пролегает через нее, — рассказывает Алексей Королев. — С конца 80-х годов там стояли лагерями, но сейчас почти никогда там никто не стоит. Это можно объяснить тем, что люди на поляне стали испытывать страх. В прошлом октябре мы решили там остановиться. Была одна ночь, когда половина участников не спала из-за судорожного состояния страха.

В М-ском треугольнике сложно ориентироваться, но кое-где все же встречаются указатели. На Центральной поляне висит не слишком подробная и реалистичная, но хоть какая-то карта местности.

На поляне стоит небольшой домик сталкера и колодец. Считается, что вода в нем обладает лечебными свойствами. Еще одна достопримечательность — «теплые» березы на опушке.

— Говорят, что в этом месте земля нагрета, — рассказывает Татьяна Карская. — Потрогав землю, мы особой разницы не заметили. Но я обнаружила несколько другой эффект: если встать между этими тремя березами, ощущается в теле очень сильный интересный поток какой-то энергии.

Астральная поляна и поляна Линза

Есть в Зоне места, особенно любимые экстрасенсами. Линза находится слева от Центральной поляны. Вот что рассказывает об этой локации Татьяна Карская:

— Прежде чем зайти на поляну, прислушайтесь к себе — возможно, она вас остановит и вам не стоит туда ходить. Некоторые люди просто падают там в обморок. Это очень сильное место, видимо, с необычным геомагнитным полем. Придя на Линзу, мы включили телефоны и увидели странный эффект — рябь на экранах и круги на изображениях. Вообще физически показалось тяжело там долго находиться, у меня начала болеть голова.

Чтобы попасть на Астральную поляну, нужно пойти еще дальше в том же направлении. На фотографиях, сделанных здесь, путешественники часто видят «плазмоидные объекты» — светящиеся точки и небольшие сферы.

Уфологи ходят на поляны с приборами — дозиметром, фиксатором электрического и магнитного полей, частотомером и виброшумомером, способным измерять инфра— и ультразвук.

— Человек этих звуков не слышит, но они на него влияют, — объясняет Алексей Королев. — Может возникнуть чувство страха из-за того, что земные недра генерируют один из этих видов излучений. У нас научный туризм, мы можем по приборам проверить то, о чем говорили много лет экстрасенсы. Например, мы приходим на какое-то место и на одном из приборов видим резкое увеличение показателей. Зазываем туда экстрасенса, он выставляет вперед руку, подходит, в метре останавливается и говорит: я туда не пойду. А потому, что у нас прибор зашкаливает!

Поляна Юриса

Еще одна «волшебная» поляна рядом с Центральной. Она носит имя уроженца Прибалтики, который много раз ездил в Зону еще в прошлом веке. По словам Алексея Королева, место это могло бы стать удобной площадкой для лагеря, но из-за своей энергетики отпугивает людей.

— Раньше мы несколько раз вставали там лагерем, но сейчас там не встает никто, — рассказал Алексей Королев. — Хотя там хороший обзор неба, есть колодец, там даже на несколько градусов теплее по сравнению со всей Зоной. В прошлом году мы оставили в лагере одного человека и ушли, а когда вернулись, он был немного не в себе. Дело было в августе, но он отчетливо слышал, как к палатке подошел человек, и шаги были словно по снегу, со скрипом. Мы предположили, что это хрональная аномалия. Может быть, это был Юрис. По рассказам, он приезжал туда только зимой. Эти шаги могли быть отголоском тех времен. Наш товарищ был сильно напуган.

Рядом с поляной Юриса группа Алексея в прошлом году обнаружила нечто, что они назвали инсталляцией йети. Это была группа девяти близко растущих деревьев, стволы которых были сломаны на высоте двух метров и разложены по радиусу, солнышком. Уфологи считают, что человеку не под силу было бы сломать толстые и тяжелые деревья. Не кажется «солнышко» и природным явлением — весь лес вокруг цел и невредим.

— Давно отмечено, что Лешему свойственно творчество, как и человеку. А может быть, это его маркеры территории, — предполагает Алексей Королев. — Самого Снежного человека мы не видели, но я знаю, что люди иногда с ним встречаются.

Страшилка про свист

Эту историю, которая с ним недавно произошла, рассказал Алексей Королев, а мы передаем вам. Правда или мистификация — решайте сами.

— У нас была поездка в Зону в середине июня. Мы шли по старой дороге в отдаленном месте. Внезапно раздался громкий свист. Через несколько секунд еще раз. Мы подумали, что это Леший нас отпугивает, как это раньше происходило с другими людьми. Раздается неприятный свист, причем ясно, что он обращен к человеку. Каждый захочет уйти. Ну вот, мои ребята ко мне прижались — вокруг темная ночь, глубокий лес — жутко. А так совпало, что мне накануне подарили маленький свисток. Я подал аналогичный сигнал. После этого Леший задумался, еще пару раз свистнул и затих. Будто решил не связываться.

Выселки

С поляны Юриса можно выйти на Выселки. Исследователи Зоны называют это место непредсказуемым — здесь можно ощутить то страх, то эйфорию. Когда-то на этой большой поляне стоял хутор, а на нем — дом, сгоревший в начале 90-х. Кто или что жило в Доме Минотавра — об этом остались лишь легенды одна другой невероятней. Татьяна Карская назвала Выселки «поистине удивительным, чистым и светлым местом»:

— Рассказывают, что когда-то здесь стоял домик, в котором жил человек, занимавшийся траволечением и целительством. Травы там действительно удивляют своим буйством и разнообразием. Энергия так и бьет там ключом прямо из земли. Возможно, некие существа использовали это место для подпитки. От дома ничего не осталось, мы увидели только валявшееся ржавое ведро. На поляне стоит береза, прикоснувшись к ней можно загадать желание, оно обязательно исполнится.

Пирамидки

Через три километра от Выселок есть еще одно интересное место. Пирамидками называют три группы камней, образующих треугольник.

— Раньше считалось, что это чуть ли не навигационные маячки инопланетян. Сейчас большинство склоняется к тому, что это творение рук человеческих, — рассказывает Алексей Королев. — Место энергетически необычное. Там никто никогда не встает лагерем, хотя это берег реки, тихое и спокойное место. В Зоне есть места, где традиционно люди встают, а куда-то калачом не заманишь.

Змеиная горка

Возвышенность над рекой Сылвой считается самым красивым местом М-ского треугольника. Покрытая лесом горка нависает над берегом, с нее открывается вид на хребет Конская грива по ту сторону реки. Все, кто там побывал, в голос говорят — необычайно живописно!

В Зоне есть и другие локации, но обойти их все за один-два дня никак не получится. Вот почему группы часто приезжают сюда на неделю и большее время — чтобы исследовать хорошо известные любителям мистики площадки и побродить по дикому лесу между ними в надежде встретить нечто удивительное.

Что взять с собой

Еще раз повторимся, подготовкой к поездке в Молебку нужно заниматься всерьез. Берите все, что понадобится для выживания в лесу: удобную одежду и обувь, аптечку, топор и спички, навигационное оборудование и другие походные принадлежности. В Зоне можно найти воду в колодцах и реке, однако бутылку-другую все же стоит взять с собой.

— Это не парк «Оленьи ручьи», заблудиться легко, — предупреждает Алексей Королев. — У нас были случаи, когда мы и с навигатором ходили кругами. А еще многие находят в интернете черно-белую карту — очень красивую, но не соответствующую действительности. Там не соблюдены ни расстояния, ни пропорции.

Как добраться

Путь неблизкий, и преодолевать его лучше на автомобиле или заказном автобусе. Ехать нужно до деревни Молебка в Кишертском районе Пермского края, до Зоны оттуда около пяти километров не очень хорошей дороги, подвластной разве что внедорожнику. Впрочем, пешая прогулка много времени не отнимет.

Татьяна Карская с пермским турклубом Extreme Tours сплавлялась по Сылве.

— Река была очень спокойная для начала июня — ни порогов, ни бочек, ни других экстремальных прелестей сплава, — говорит она. — Самое то для новичков и для сплава с детьми. Река очень красивая, удивило большое количество цветущей черемухи по берегам. Скальников практически нет, но местами встречаются небольшие разрезы горных пород.

На берегу есть стоянки с костровищами, от них тропинки ведут к разным локациям треугольника. Чудеса начинаются уже здесь.

— Сама стоянка уже является каким-то необычным местом, — рассказывает Татьяна Карская. — К вечеру на реке поднялся очень интересный туман. Испарения от воды были в виде хорошо различимых вертикальных столбов. Непонятно было, какая сила заставила капельки воды собираться именно в такой форме.