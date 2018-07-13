Основатель Википедии рассказал о бизнес-провалах и дурацкой идее, которая привела его к успеху

Заказ еды онлайн

В начале своей карьеры я работал в Чикаго и торговал опционами. Мне очень нравился интернет, я был технарем, и у меня появилась блестящая бизнес-идея. Я видел, что обеды на работе проходят очень неэффективно. Люди пользуются факсом, чтобы заказать еду, звонят, кого-то посылают. Я понял, что это все можно вынести в интернет — сделать онлайн-рестораны с доставкой. Сейчас это повсеместно, но тогда этого всего не было. Я подумал, что доставка из ресторанов — классный бизнес. Можно запустить его онлайн.

Это была моя самая первая неудача. Когда я в 1997 году сказал, что в будущем еду можно будет покупать в интернете, владельцы ресторанов посмотрели на меня, как на марсианина. Они говорили: «В интернете? Ты что, сдурел?» Я очень рано пришел к ним с этой идеей.

Джимми Уэйлс на во время выступления в Москве. Фото: Rusbase

Только за последние несколько лет концепция действительно заработала, и в этот бизнес пришли крупные компании.

Поисковик с платной рекламой

Другая история. Я создал поисковик «Три обезьяны». Над поисковой строкой было написано: «Введите то, что ищете, и обезьянки это найдут!» Как это могло не сработать?! Идеальная фраза! Я считал себя гением брендинга.

Одна из версий страницы поисковика Джимми Уэйлса. Текст изменен.

На самом деле все было очень глупо, поисковик потерпел крах. Хорошая идея состояла в том, что там была реклама за каждый клик и два способа оплаты: либо ты действительно платишь деньги за рекламу, либо можешь отправлять нам трафик и зарабатывать на этом какие-то кредиты. Такой маленький поисковик: у нас будет трафик, деньги, реклама, думали мы. Звучало все достаточно хорошо. Результат — конечно же, провал. Китайские спамеры заполонили мой сайт за три месяца. Я получал очень много писем от людей, которые требовали оплаты, на китайском. Они не понимали, что я им отвечал. Сайт пришлось закрыть.

Онлайн-энциклопедия, написанная экспертами

Еще одна блестящая бизнес-идея — бесплатная энциклопедия для каждого. Что-то знакомое, да? Но идея заключалась в том, что она будет написана экспертами. Я хотел нанять аспирантов по философии, чтобы они писали статьи. Результат? Полный провал. Джимми Уэйлс преуспел в этом.

Джимми Уэйлс на во время выступления в Москве. Фото: Rusbase

Я потратил $250 тысяч на первые 12 статей. Я шучу, что они все еще лежат на моем прикроватном столике и скоро будут стоить гигантских денег. На самом деле я просто не понимал сообщество и не знал, как работать с информацией. Идея бесплатной энциклопедии для всех звучала хорошо, но я не знал, что с ней делать, как это организовать, не знал ничего про вики. История затягивалась, я понимал, что за мной висит куча косяков и надо это дело сворачивать

Википедия: дурацкая затея

И тогда у меня появилась дурацкая идея: открытая и бесплатная энциклопедия для всех. Я решил открыть сайт и позволить каждому редактировать его. Никакой рекламы, никакого бизнес-плана. И какой был результат? Успех!

Википедия имела колоссальный успех. Это пятый сайт по популярности во всем мире. Википедия навсегда изменила подход к знаниям. И оказалось, что всем нравится собираться вместе и делиться информацией, писать качественные статьи для других людей.

Поисковик по вики

Я предприниматель, я пытаюсь всегда придумать что-то новое. И у меня была идея поисковика, который бы работал, как Google — Wiki Search. Мы хотели сделать прозрачный и открытый поисковик, публиковать всю информацию, весь трафик и позволить людям также редактировать всю информацию. Было много публикаций об этом проекте. Журнал Fast Company назвал меня «худшим кошмаром Гугла». Моя мама купила 10 журналов и раздала своим подругам. Но в результате — провал. Проект пришлось свернуть из-за экономического кризиса. На самом деле я был доволен ранними успехами этого проекта. Но потом мы подошли к моменту, когда потребовалось еще 10 млн долларов, чтобы перейти на следующий уровень. Но тогда в 2008 году банки потерпели крах, поэтому деньги брать было неоткуда, и пришлось проект законсервировать.

Уроки из истории Википедии

Из истории Википедии можно извлечь много уроков. Но главный из них — сотрудничать не только можно, но и необходимо. Я понял, что люди хотят работать хорошо и доверять друг другу.

Джимми Уэйлс на во время выступления в Москве. Фото: Rusbase

Сейчас идея коллаборации кажется очевидной, но до сих пор многим владельцам бизнеса непонятно, что надо вдохновлять людей на сотрудничество. Взять, к примеру, блокчейн. Сейчас очень большое сообщество заинтересовано в этой идее. Блокчейн никогда бы не появился из инициативы одной компании, которая пришла бы и сказала: вот, у нас есть такая гениальная идея. Технология появилась из-за того, что это открытая система. Каждый может участвовать и привносить свои идеи.

Есть ли экзистенциальные угрозы для Википедии

Нет. Я — прирожденный оптимист, поэтому уверен, что все будет хорошо. Единственное: Википедия зависит от пожертвований. Мы не живем благодаря Google, Amazon и другим крупным компаниям. Мы существуем на маленькие пожертвования. Сложнее будет, когда люди начнут говорить «ой, я лучше у Алексы спрошу или наберу в Google». Даже сейчас уже начали происходить эти изменения.

Джимми Уэйлс на во время выступления в Москве. Фото: Rusbase

Раньше, лет 10 назад, когда вы спрашивали «сколько лет Тому Крузу », первой строкой выдавалась Википедия. Сейчас, когда вы спрашиваете то же самое, в первой строчке все равно Википедия, но выше — эта информация прямо в Google. То есть Google уже прочитал то, что написано в Википедии, и выдает это прямо на своей странице. С одной стороны, да, это может нам навредить, потому что люди больше не заходят в Википедию. Но я не заморачиваюсь. Я думаю, все будет нормально.

Люди раньше говорили: «а вдруг Microsoft тебя купит?» Я сказал: «Да вряд ли это произойдет, потому что Википедия — ужасный бизнес. Кто вообще захочет с ним связываться? Мы все раздаем бесплатно, копируйте, что хотите, нам без разницы». Так что мы не боимся конкуренции.

Какими ресурсами сам Джимми Уэйлс пользуется

Я использую различные источники. Моя домашняя страница — Google News. Но я никогда не залогинен, потому что не хочу, чтобы под меня подстраивалась эта страница. Если ты залогинишься, Google изучает твои интересы и показывает только один тип источников. Я хочу видеть все разнообразие новостей. Кроме этого я, конечно, я пользуюсь Википедией, люблю читать про науку.

Глава европейской службы Би-би-си Артем Лисс, Джимми Уэйлс и инвестор Александр Иванов на дискуссии в Москве. Фото: Rusbase

Калифорнийский оптимизм: не надо бояться неудач в бизнесе

Большинство людей, которые работают в сфере технологий, очень идеалистичны. Есть такой калифорнийский оптимизм: ты хочешь изменить мир и пытаешься реализовать самые амбициозные идеи, которые остальным кажутся идиотскими. Например, Project Loon от Google — c воздушными шарами, которые должны раздавать интернет по всему миру. Я вот не уверен, что это хорошая бизнес-модель. А Google говорит, что это хороший пиар, он делает компанию более доброй, открывает новые рынки. Как бы то ни было, это не очень хорошая инвестиция, но они все равно это делают, потому что уверены в своей идее. Это довольно интересно. У Facebook, кстати, тоже был похожий проект с раздачей интернета — с дронов. Но они его законсервировали.

Джимми Уэйлс на во время выступления в Москве. Фото: Rusbase

Я говорю со многими предпринимателями, и у них очень часто есть эта боязнь неудач. Масс-медиа любят спекулировать на истории Марка Цукерберга , из которой молодые люди делают вывод о том, что ты должен в 20+ лет запустить что-то грандиозное, оно будет бешено расти, у тебя уже 50 миллиардов долларов, все отлично. Но у большинства предпринимателей совсем другая история. Они проходят целую череду неудач. И мне это кажется намного более интересным для СМИ — не в очередной тысячный раз пересказывать историю Цукерберга, а рассказывать про неудачи тоже. Читайте по теме: «Провалиться здесь — норма»: российский стартапер — о жизни в Кремниевой долинеВ этом смысле нам с Калифорнией повезло. Там провалиться и начать новый бизнес — нормально. Твой неуспех не станет черной меткой, ты пойдешь дальше.

Не знаю, как в России, а вот, например, в Азии люди очень чувствительны к неудачам. Провалиться для них стыдно. Поэтому многие даже не пытаются что-то начать, лишь бы не опозориться перед близкими и обществом. А в Калифорнии — начинаешь свой стартап, терпишь неудачу, идешь дальше. Открываешь другой стартап или присоединяешься к команде других предпринимателей и так далее. Надо, чтобы молодежь думала: «Окей, у меня есть идея. Попробую ее реализовать. Сработает — хорошо. Не сработает — тоже хорошо. Что-нибудь другое попробую».

Каким будет общество через 10 лет и какие технологии его изменят

Сложно предсказывать, как изменится общество через 10 лет. С развитием концепции автономных грузовиков мы можем предвидеть только ближайшую проблему — сокращение рабочих мест водителей-дальнобойщиков. А вот что насчет других изменений? Например, как эти беспилотные машины повлияют на то, как мы отправляем детей в школу? Или как будем доставлять еду, парковаться и так далее. То есть все эти второстепенные элементы очень сложно предсказать. Как мы будем влиять на это, какие будут плюсы, минусы? Я не знаю.

Джимми Уэйлс на во время выступления в Москве. Фото: Rusbase

Есть замечательные технологии, которые я жду. Например, редактирование геномов. Это принесет колоссальную пользу здоровью и позволит продлять нашу жизнь.

Другой пример. Кто-то недавно мне сказал, что Google Translate за последние полгода достиг большего прогресса, чем за последние 10 лет. И действительно, если вы сейчас попробуете воспользоваться сервисом, то убедитесь в том, что он намного эффективнее, чем даже год назад. Это полезно и в том смысле, что, например, на Западе до сих пор говорят пугающие вещи про Россию. Я не знаю русский и не могу читать, что русские журналисты пишут про нас. Но машинный перевод как раз помогает нам понимать друг друга лучше. Этого я жду с нетерпением. Демонизация других культур, которая навязывается политиками, опасна. Мне кажется, что мы, люди, всегда друг друга поймем.

Я думаю, самое важное — что будущее — в наших руках. И наша задача сделать его таким, каким мы хотим его видеть.

Профессиональные качества, которые пригодятся в будущем

Когда мы говорим про образование детей, самое важное, куда мы должны инвестировать, это учить их, как исследовать, как находить вещи, а не просто запоминать что-то. Когда человек поступает в университет, он уже должен быть свободно мыслящим индивидом и знать, как найти информацию.

Артем Лисс и Джимми Уэйлс. Фото: Rusbase

Надо инвестировать в профессиональную гибкость, то есть в то, как я могу адаптироваться и менять вещи вокруг себя. Если мы говорим об универсальных вещах, то необходимые навыки — это сотрудничество с другими и управление ресурсами. То есть понимание, как развиваться дальше, как быть более продуктивным, как быть успешным в карьере.

Джимми Уэйлс — счастливый человек

У меня очень интересная жизнь. Я всегда себе говорю следующее: я живу в Лондоне — огромной финансовой столице. Там живет огромное количество банкиров, которые зарабатывают большие деньги, и их жизнь такая скучная по сравнению с моей. Я путешествую по всему миру, встречаюсь с людьми, с волонтерами, со знаменитостями. Это то, что мне нравится. Люди измеряют жизнь деньгами. Это большая ошибка. Я просто хочу делать что-то интересное. Если я встаю утром, и мне удается делать что-то интересное, это круто.

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