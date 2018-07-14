Зачем в русском языке нужна буква «э»

Что зашифровано в «послании к славянам»? Сколько Государству Российскому стоила буква «ъ»? Кто на самом деле предложил использовать букву «ё»? Открываем тайны русского алфавита.

Послание к славянам

Привычный набор букв русской азбуки на самом деле ни что иное, как «послание к славянам». У каждой из букв кириллицы есть свое название, и если прочесть эти названия в порядке алфавита, получится: «Азъ буки веде. Глаголъ добро есте. Живите зело, земля, и, иже како люди, мыслите нашъ онъ покои. Рцы слово твердо — укъ фърътъ херъ. Цы, черве, шта ъра юсъ яти». Один из вариантов перевода этого текста таков: «Я знаю буквы: письмо это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям — постигайте мироздание! Несите слово убеждённо: знание — дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь!»

Непечатная буква

Считается, что буква «ё» пришла в русский язык из французского исключительно усилиями Карамзина. Как будто бы в 1797 году он переделал в одном из стихотворений слово «слiозы» и указал в примечании: «Буква с двумя точками заменяет „iо“. На самом деле, буква была предложена к использованию княгиней Воронцовой-Дашковой (весьма образованной дамой, президентом Академии Наук ) в 1783 г. На одном из первых заседаний она поинтересовалась у академиков, с чего бы это в слове „ioлка“ первый звук изображается двумя буквами. Ни один из великих умов, среди которых были знатные сочинители Гавриил Державин с Денисом Фонвизиным , не решился указать княгине, что звуков-таки два: „й“ и „о“. Поэтому Дашкова предложила использовать новую букву „для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матiорый, iолка, iож, iол“. Пик популярности буквы „ё“ пришелся на Сталинские годы: в течение целого десятилетия ей оказывался особый почет в учебниках, газетах и переизданиях классиков. Сегодня „ё“ чаще увидишь в виде памятника букве (в России их несколько), чем в виде самой буквы в книге или газете.

Гроза гимназистов

Буква „ять“ была своеобразной меткой, отличавшей среди русских слов „исконные“, славянские. Объектом горячих споров для „западников“ и „славянофилов“ в вопросе реформы русской орфографии. Настоящем мучением для гимназистов. Впрочем находчивые молодые умы в помощь себе даже сочинили стишок, составленный только из слов с „ять“: Б?лый, бл?дный, б?дный б?съ Уб?жалъ голодный въ л?съ. Б?лкой по л?су онъ б?галъ, Р?дькой съ хр?номъ пооб?далъ И за горькiй тотъ об?дъ Далъ об?тъ над?лать б?дъ. Первым за отмену „ятя“ в свое время выступил писатель и переводчик Дмитрий Языков : „Буква?… походит на древний камень, не у места лежащий, о который все спотыкаются и не относят его в сторону затем только, что он древний и некогда нужен был для здания“. Но уже в советское время Александр Солженицын , известный своим консерватизмом, ратовал за возврат в русскую грамматику „ятя“ вместе с „ером“.

Самая дорогая буква

Еръ — „немая“ буква, которая не обозначала никакого звука и выполняла функции „твердого знака“, который по традиции писался в конце слов после твердых согласных вплоть до орфографической реформы 1918 года Однако при этом „еръ“ занимал более 8% времени и бумаги при печати и стоил России ежегодно более 400000 рублей. Настоящая буква-казнокрад, не иначе!

Мiру — мир!

Еще одной страшной мукой для гимназистов были буквы „и“ и „i“. Правда, когда филологи-реформаторы сели обсуждать, какую из двух букв удалять из русской азбуки, дело решилось голосованием! Настолько несущественными были доводы в защиту каждой из них. Дело в том, что в греческой азбуке „и“ и „i“ обозначали два различных звука. А в русском языке уже во времена Петра I их невозможно было отличить на слух! Буква „i“ в корне встречалась только в слове „мiр“ в значении „вселенная“. Если подразумевался покой, отсутствие войны — то слово писалось как „мир“. Соответственно писались и однокоренные слова: „мирные люди“ и „мiровой порядокъ“.

Как буква стала словом

В кириллице буква „ф“ носила затейливое наименование „ферт“. Появилось словосочетание „стоять фертом“, подбоченясь, а затем и новое существительное „ферт“, и даже уменьшительное „фертик“.

Вообще в славянской азбуке было две буквы для обозначения звука „ф“ — „ферт“ и „фита“, но это была настоящая путаница! Слово „Филипп“ тогда писались через „ф“, а „Фёдор“, „арифметика“ через „фиту“. Поди разберись! (А чтобы разобраться вспомним: в греческом алфавите буква „ф“ обозначает звук „пх“, а „фита“ или „тэта“ — „тх“).

Существительное „ферт“ со временем стало неодобрительным, полубранным. У А. Чехова: „Тут к нам ездит один ферт со скрипкой, пиликает“, у Пушкина: „У стенки фертик молодой стоит картинкою журнальной“.