7 главных миссий советского народа

17 октября 1961 года открылся XXII съезд КПСС , на котором была провозглашена главная цель Советского Союза — построить коммунизм к 1980 году. Это была не единственная глобальная миссия в истории СССР. Вспомним самые главные.

Построить коммунизм во всем мире

Собственно это было одним из поводов создания Союза Советских Социалистических Республик в 1922 году. Со временем по замыслу большевистских лидеров после того, как совершиться мировая революция, СССР должен был остаться единственным государством на Земном шаре. Только представьте себе состав такого государственного образования: Японская Советская Социалистическая Республика, Французская Советская Социалистическая Республика, Техасская Советская Социалистическая Республика…

Однако с приходом к власти Сталина от идеи планетарного коммунистического господства отказались и выслали из страны главного идеолога мировой революции Льва Троцкого

Спасти мир от фашизма

Через 11 дней после начала Великой Отечественной войны, 3 июля 1941 года, Иосиф Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу, к бойцам Красной Армии и Военно-Морского флота. В своей речи глава СССР объявил главные цели Великой Отечественной: освободить Родину и спасти все народы Европы, «стонущие под игом германского фашизма». Летом 1941 года вторая задача выглядела пустой бравадой. Но вот наступил февраль 1945 года: на Ялтинской конференции по инициативе СССР главы США и Великобритании подписывают Декларацию об освобождённой Европе. В документе говорилось: «Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни должно быть достигнуто таким путём, который позволит освобождённым народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору». Таким образом, СССР выполнил свою миссию и спас мир от коричневой чумы.

Сохранить человечество

Не было, наверно, такого советского мужчины, который бы не выпил за мир во всем мире. В 1970-х гг. борьба за мир стала главной миссией советского государства. После Второй мировой войны началась холодная война между Советским Союзом и США, а вместе с ней и ядерная гонка двух стран. В течение почти 40 лет мир находился в «режиме ожидания» ядерной войны. В конце 1960-х СССР, понимая, какую угрозу всему человечеству несут амбиции двух супердержав, выступил инициатором так называемой разрядки, предложив не распространять ядерное оружие и сократить его стратегические запасы. В 1973 году СССР и США подписали бессрочное Соглашение о предотвращении ядерной войны, что дало возможность перевести дух всему миру. Хотя после ввода советских войск в Афганистан угроза ядерной войны снова замаячила. Но Перестройка, стартовавшая в 1985 году в Советском Союзе, окончательно сняла с повестки дня возможность глобального ядерного конфликта. Правда, ценой существования государства.

Освоить космическое пространство

Идея покорения космоса впервые прозвучала у русского философа Николая Федорова : «Ограниченность в пространстве препятствует повсеместному действию разумных существ на все миры Вселенной, а ограниченность во Времени — смертность — одновременному действию поколений разумных существ на всю Вселенную». Избавление от этого «синдрома человеческой неполноценности» и возможность обретения бессмертия Федоров видел именно в выходе людей в космическое пространство. Взгляды философа разделял и выдающийся ученый Константин Циолковский , который декларировал: «Земля — колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбели!»

Томление по Вселенной Федорова и Циолковского передалось отцу советской космонавтики Сергею Королеву , чтобы потом эволюционировать в космическую программу СССР.

Создать совершенного человека

Один из основателей советской евгеники Николай Кольцов писал: «Евгеника имеет перед собой высокий идеал, который придаёт смысл жизни и оправдывает принесённые жертвы: создание путем сознательной работы нескольких поколений человека высшего типа, покорителя природы и творца жизни». Разумеется, руководители страны были заинтересованы в генерации «идеальных строителей коммунизма». Евгенике был дан зеленый свет, и в СССР закипела работа по улучшению людей. Правда, инициативы ученых по «производству сверхлюдей» редко удавалось реализовать на практике. Так, в конце 1920-х годов советские ученые не раз обращались к правительству с предложением провести евгенический осмотр советских граждан, чтобы выделить «евгенически ценных» людей и стимулировать их к более интенсивному размножению. Незавидная судьба ждала граждан, получивших низкие оценки при «евгеническом тесте»: их планировалось стерилизовать, выдав денежную компенсацию. К счастью, руководители СССР отказались от этой программы. Однако, не по соображениям морали, а по более прагматичной причине: Советский Союз после всех войн, революций и голода переживал острый демографический кризис, и правительство не могло позволить себе кого-то стерилизовать за гонорар. Нерешительность советской власти очень раздражала знаменитого американского генетика, будущего нобелевского лауреата Германа Мёллера, который ради экспериментов по евгенике переселился в СССР. В 1936 году он, пытаясь убедить Сталина в необходимости «размножения наиболее ценных генов» в СССР, писал вождю, что русские женщины будут счастливы «смешать свою плазму с плазмой Ленина и Дарвина» или с генетическим материалом из других «исключительных источников». Но Сталин не заинтересовался, и вскоре евгеника как наука прекратила свое существование в Советском Союзе.

Покончить с колониализмом

Вероятно, не было в мире ни одной страны, где бы было столько почета так называемым странам Третьего мира. Лидеры освободительных движений, борцы за независимость в странах Латинской Америке, Африки и Азии стали настоящими иконами в Советском Союзе. В их честь назывались улицы, заводы, вузы; им посвящались фильмы, поэмы, романы. Чтобы помочь их народам, школьники собирали деньги.

В 1960 году Советский Союз выступил инициатором принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. С этого момента до конца своего существования СССР выступал в роли старшего брата для самоопределившихся народов. Порой правительству нового независимого государства где-нибудь в Африке было достаточно объявить о своем желании строить социализм, чтобы из страны Советов поступил в помощь миллиард рублей.

Злые языки утверждали, что Советский Союз под ширмой борьбы с колониализмом решает вопросы своего глобального политического влияния. Но даже они не поспорили бы с тем фактом, что если бы не было СССР, в мире было бы значительно меньше независимых государств.

Победить природу

Успехи в освоении космоса, научные и технологические достижения побуждали Советский Союз ставить перед собой все более грандиозные задачи. Так, в 1960-е годы советские ученые решили бросить вызов природе и повернуть полноводные сибирские реки (Обь, Иртыш и другие) в сторону остро нуждающейся в воде Средней Азии. С этой целью планировалось создать грандиозную систему каналов и водохранилищ. Однако проект так и остался на бумаге, поскольку с падением цен на нефть в середине 1980-х СССР не смог выделить для его осуществления средства, к слову сказать, совершенно космических размеров. Многие экологи, считавшие, что поворот рек приведет к изменению климата и катастрофическим последствиям, вздохнули тогда свободно.