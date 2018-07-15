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Чемпионат мира ответил на вопрос о русской нации
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Чемпионат мира ответил на вопрос о русской нации 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Проводить Чемпионат стоило уже затем, чтобы навсегда закрыть несколько «вечных» вопросов.
1) Что такое русская нация, возможна ли она, и если возможна — не случится ли от ее существования больше горя, нежели блага?
Русская нация возможна.
Русская нация есть созидательная народная общность, частью которой примерно с начала июня являлся каждый из нас.
Русская нация есть безусловное и очевидное благо.
2) Что нужно русской нации для того, чтобы она смогла самореализоваться, осуществить себя в истории?
Ничего. Все уже есть.
Последнее, что осталось — политическая воля, чтобы не только «включать» русскую нацию в некие принципиальные исторические моменты, но и «не выключать» ее по их истечению.
Источник: Блог Станислава Яковлева
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