Чемпионат мира ответил на вопрос о русской нации 

Проводить Чемпионат стоило уже затем, чтобы навсегда закрыть несколько «вечных» вопросов.
1) Что такое русская нация, возможна ли она, и если возможна — не случится ли от ее существования больше горя, нежели блага?
Русская нация возможна.
Русская нация есть созидательная народная общность, частью которой примерно с начала июня являлся каждый из нас.
Русская нация есть безусловное и очевидное благо.
2) Что нужно русской нации для того, чтобы она смогла самореализоваться, осуществить себя в истории?
Ничего. Все уже есть.
Последнее, что осталось — политическая воля, чтобы не только «включать» русскую нацию в некие принципиальные исторические моменты, но и «не выключать» ее по их истечению.
Источник: Блог Станислава Яковлева