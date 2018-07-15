Чемпионат мира ответил на вопрос о русской нации

Проводить Чемпионат стоило уже затем, чтобы навсегда закрыть несколько «вечных» вопросов.

1) Что такое русская нация, возможна ли она, и если возможна — не случится ли от ее существования больше горя, нежели блага?

Русская нация возможна.

Русская нация есть созидательная народная общность, частью которой примерно с начала июня являлся каждый из нас.

Русская нация есть безусловное и очевидное благо.

2) Что нужно русской нации для того, чтобы она смогла самореализоваться, осуществить себя в истории?

Ничего. Все уже есть.

Последнее, что осталось — политическая воля, чтобы не только «включать» русскую нацию в некие принципиальные исторические моменты, но и «не выключать» ее по их истечению.

Источник: Блог Станислава Яковлева