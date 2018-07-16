Франция — Хорватия — 4:2. 15 июля 2018 года. Франция не имеет конкурентов

И это надолго.

Статистика финального матча чемпионата мира не должна смущать. Да, Хорватия имела жуткое преимущество по ударам, угловым, владению мячом, количеству и точности передач, но эти цифры в современном футболе не имеют абсолютно никакого значения.

Игра больше не живёт исключительно техническими идеалами. Напротив, это вымирающий вид, это страдание, которое мы видели на лицах игроков Аргентины, Испании, даже Бразилии. Первые две команды были переполнены творцами и, вне зависимости от баланса состава и тренерского мастерства, не чувствовали себя уверенно ни в одном матче — будь то соперники из Ирана, Марокко, Исландии или России.

У бразильцев и вовсе выросло уникальное поколение, но даже оно укатило домой после четвертьфинала вместе с Неймаром, Коутиньо и другими гениями.

Просто в эпоху, когда система научилась прибивать индивидуальное техническое мастерство или, напротив, доводить его до определённого высокого уровня повсеместно, на первое место вышла генетическая предрасположенность. Если проще — скорость, сила, выносливость и любая другая выделяющаяся черта.

Об этом буквально на днях рассказывал и Сергей Игнашевич , называя Лукаку самым неприятным футболистом, которому приходилось противостоять. С Месси и Роналду действительно можно сыграть строго и жёстко, но ты бессилен против человека, который одновременно и сильнее, и быстрее, и больше, да ещё и техничнее тебя.

И в этом контексте на первый план выходят вопросы селекции. Вот Хорватия: морской климат и географическое положение на стыке восточной, южной и центральной Европы максимального благоволят воспитанию сильного, мощного, но в то же время обученного и культурно развитого поколения футболистов. Но даже в высшей точке совпадений выбор будет ограничен небольшой территорией, населением в 4,2 млн человек, а также определённым типом строительства общества. Если проще — за хорватов в основном играют хорваты, среди которых есть необыкновенный Модрич, но даже вместе с ним команда добралась до столь высокой стадии турнира в том числе за счёт удобнейшей сетки.

Если же обратить внимание на остальных полуфиналистов, то мы столкнёмся с очевидной тенденцией — Англия, Франция и Бельгия живут внутри специфической миграционной политики. Она выстраивалась за счёт как прежней колониальности государств, так и за счёт демократических институтов, открытых представителям африканского континента.

Вряд ли для кого-то станет откровением, что атлеты из этих африканских стран одарены в главных для футбола дисциплинах — спринте, скоростной выносливости, взрывной силе и мощи.

Но на этот генетический базис важно наложить те условия, ту культуру, ту экономику и то образование (в том числе, конечно, профессиональное), которым располагают продвинутые европейские страны.

В результате постоянного обменного процесса появляются такие универсальные кадры, как Канте, Погба, Лукаку, Витсель, Компани, Мбаппе и десятки других игроков, которых можно без стеснения назвать золотом современного футбола.

Важнейшую роль в развитии футбола играет ещё и селекция. У Бельгии и Англии по территориальным, климатическим, историческим и многим другим причинам выбор значительно уже, чем у Франции.

Два года назад я проезжал мимо родного города Антуана Гризманна . Население Макуна — лишь 70 тыс. человек, зато прямо рядом с центральном площадью там постелены 10 идеальных общедоступных футбольных полей. Маленький Антуан был на них главной звездой, но, как рассказывал его первый тренер, парень не проходил в главные академии, потому что был просто физически слабее темнокожих ребят. Да, Гризманну повезло уехать в соседнюю Испанию в 13 лет, но этот факт говорит лишь о том, что необходимость соответствовать также выводит коренных французов на новую ступень мастерства.

То же самое мы видим на примере Эдена Азара и Кевина Де Брёйне, обладающих уникальными качествами.

В итоге мы получаем уникальное смешение стилей, опыта, генетических особенностей, знаний, культур, интеллекта, что ведёт к невероятному общему футбольному прорыву. А если у команды есть ещё и тренер, понимающий, как правильно использовать сильные стороны, то победить её практически невозможно. Так что не ругайте Дешама за силовой футбол, закройте статистику — Франция действовала правильно, с запасом и на ЧМ в России была намного сильнее остальных. И учитывая, что на подходе из юношеских сборных ещё несколько Мбаппе, конкурентов у Франции не будет до того момента, пока не изменится мир или какой-то сумасшедший не придумает новую «тики-таку».