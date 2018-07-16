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Господи, благослови Россию и всех этих людей
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Господи, благослови Россию и всех этих людей 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Отвозил семью сейчас во Внуково.
Аэропорт, конечно, ужасный. Навигация, парковки даже те, что платные. Указатели ведут по направлениям противоположным тем, которые подразумеваются.
Люди работают просто исключительно.
При входе нет очередей на досмотре. Работают все стойки регистрации. Даже огромную очередь на рейс мгновенно регистрируют.
Работают все магазины и кафе.
Паспортный контроль проходят за тридцать секунд. И это при том, что людей прямо миллион.
Толпы пьяных хорватов обнимаются с толпами пьяных французов. Пьяные англичане слушают из колонок Цоя.
Всем очень весело. И все как-то очень легко, просто, ненавязчиво.
Господи, благослови Россию и всех этих людей.
Святые.
Источник: Блог Дмитрия Самойлова
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