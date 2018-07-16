Адиль Рами: Перед матчем в раздевалке ребята пели и плясали…

Центральный защитник сборной Франции Адиль Рами считает, что некоторый пофигизм молодых партнеров — это не минус, а плюс для команды, и идет он от уверенности в своих силах.

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— Кажется, твоя борода принесла счастье Антуану Гризманну … — (Смеется). Наверное. Если честно, команда необыкновенная, — сказал вчера после финального матча ЧМ-2018 в интервью SO FOOT.com новоявленный чемпион мира Адиль Рами. — И то, что происходит — не умещается в голове. Подобное я испытывал несколько лет назад в «Севилье» — тогда все пели перед финалом Лиги Европы против «Ливерпуля». И сейчас происходило что-то похожее: перед матчем ребята в раздевалке пели и плясали… Да, в команде много молодых, беззаботный народ, но перед финалом! Я подумал, что это неправильно. Я — опытный человек, но — черт подери! — опытность — это чрезмерная серьезность. А эти ребята, можно было подумать, сейчас выйдут играть на каком-нибудь дворовом турнире. Но пусть остаются сами собой и ведут себя, как хотят.

— А что ты переживал в этот вечер? — Трудно сказать, переполнен эмоциями, действительно очень счастлив сейчас. Вообще ощущения неоднозначные, ты в команде, как в замкнутом пространстве, и по-настоящему не ведаешь, что происходит во Франции. Хотя после полуфинала с Бельгией, мы смотрели репортажи оттуда, получили мощный прилив адреналина. Это полезно.

— Теперь, когда ты чемпион мира, надо будет опасаться Тедди Ринера (знаменитый дзюдоист, 10-кратный чемпион мира, Адиль заявил накануне ЧМ-2018, что вызовет его на бой, если станет чемпионом мира — прим. ред.)… — Да он убьет меня! Но и мертвый, я останусь чемпионом мира… (Смеется).

— Ты действительно решил уйти из сборной? — Мне уже 33 года, надо дать дорогу молодым. Конечно, пока рано вообще завязывать с футболом, но не уверен, что буду играть в прежнем запредельном ритме. В этот вечер я думаю еще и о любимом клубе — «Марселе», вот на нем и надо сосредоточиться.

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— Уверен? — Да. Пора уходить из сборной. Я уже сказал ребятам то, что думаю. Все говорят о таланте, есть он или нет, о финте Зидана, финте Робиньо, но футбол — не только это. Ты должен жить футболом, отдавать всего себя, и в такие матчи, как сегодня, пахать по черному. Ребята все правильно поняли, в частности Поль Погба . Не знаю, откуда это в нем, но он именно такой, и во время турнира стал настоящим лидером сборной. И в финале здорово отрабатывал в обороне. Техника — это прекрасно, но главное — психология.

— Все в сборной на удивление уверены в себе… — Эта уверенность идет от тренера. Он предоставил нам много свободы. Хотя человек жесткий, настоящий профессионал, и не всегда все могут быть такими же профессионалами… Короче, в первую очередь благодаря ему в сборной во время всего турнира была такая благоприятная атмосфера. Он не ограничивал нас, в частности в общении с прессой. Ведь общественное мнение формируется и от того, что вы говорите, и народ понял, что все мы — простые ребята. Приятно говорить и не думать, что вы нам подложите потом свинью.

— Ваша победа — имеет не только спортивное, но и социальное значение… — Да. Потому что страна переживала трудные времена, происходили страшные события. У меня марокканские корни, и сегодня победили люди разных кровей. Семнадцать или восемнадцать человек из сборной — такие, как я. А Антуан Гризманн вообще мог играть за Уругвай. Но нас объединяет то, все мы — настоящие французы, любим Францию.

— Но, может быть, все-таки завтра измените решение и останетесь в сборной? — Не знаю, не знаю… Сейчас, конечно, я слишком взволнован. И все-таки пора уходить. Но, если однажды тренер попросит вернуться и помочь, соглашусь. Я, хоть и не самый лучший защитник в мире, но что-то да умею в футболе.