Древний Вантит. Существовала ли на самом деле цивилизация древних славян?

Сегодня можно много услышать и прочитать о якобы существовавшей цивилизации древних славян с рунической письменностью, храмами богов и городами едва ли не больше Древнего Рима. Причём центр этой «цивилизации» располагался не где-нибудь, а под Воронежем. Что из этого правда, «АиФ-Черноземье» поинтересовался у специалиста по славянской археологии, кандидата исторических наук Виктора Ковалевского.

А был ли город?

«Конечно, о цивилизации говорить нельзя, — считает учёный. — Под цивилизацией понимается общество, обладающее государственностью, письменностью. У славян, которые проживали в Подонье с конца VIII по первую половину XI столетия, эти признаки пока не зафиксированы. Не зафиксированы и города — административные, торговые, ремесленные, религиозные центры округи».

Однако славянские городища, то есть огороженные поселения, в районе сегодняшнего Воронежа действительно были: и на территории санатория имени Горького, и в Чижовке, и в других местах по реке Воронеж.

А неподалёку — на Дону — была своя славянская группировка. Археологами хорошо изучены Большое и Малое Боршевское, Архангельское городища в Хохольском районе, городище Титчиха — в Лискинском. Исследовать их начали ещё 90 лет назад — Воронежскую область можно назвать родиной славянской археологии. Так, в школьных учебниках истории глава, посвящённая древним славянам, написана на основе изучения наших памятников.

Древнейшая летопись — «Повесть временных лет» — ни о воронежских, ни о донских славянах не говорит ничего. Зато арабские источники сообщают, что в крайних пределах славянского мира находился город Вантит.

Советский историк Борис Рыбаков считал Вантитом городище Михайловский кордон — на реке Воронеж у посёлка Рыбачий. Там сохранилось 600 крупных западин от славянских жилищ. Анатолий Дмитриевич Пряхин, основатель воронежской школы археологии, говорил, что Вантит — это вся группа поселений, которая тянется по реке Воронеж.

Когда арабские купцы шли на судах по реке, их взгляду открывалась потрясающая картина: на правом берегу на протяжении нескольких километров горели костры, ходили, работали люди. Складывалось впечатление, что это огромный город — не то что Киев, который в ту эпоху занимал всего несколько гектаров.

Исследователи Анна Москаленко и Анатолий Винников считали Вантитом самое южное донское городище — у хутора Титчиха. Здесь проходила граница славянского и хазарского миров: в 30 км к югу, в Дивногорье, располагалась хазарская Маяцкая крепость.

Кузница над танцплощадкой

Как же выглядел Вантит? Славянские посёлки располагались на крутых мысах, ограждённых валами и частоколом. За стеной — небольшие холмики высотой до 1,5-2 метров: землянки под двускатными крышами. В такой землянке могла жить отдельная семья — пять-восемь человек.

Рядом находились хозяйственные постройки. Самыми «инновационными» отраслями того времени были металлургия и кузнечное дело. В санатории Горького, прямо над танцплощадкой, можно увидеть большой бугор — Кузнецовское городище. В 20-е годы там откопали несколько металлургических горнов и сотни килограммов шлака.

Со временем донские городки были покинуты, а поселения на Воронеже плавно влились в Древнерусское государство. В X веке сюда, возможно, ходил войной киевский князь Святослав. Но чаще агрессия была ползучей: днепровские поляне селились на пустующих землях и несли свою культуру. Так, от второй половины XI века осталась гончарная керамика. Археологи нашли шиферные пряслица, которые производились только в городе Овруч недалеко от Киева.

Климат — как в Краснодаре

Принято считать, что славяне были земледельцами. Однако не всё так просто.

«Воронежские биологи Ахтырцевы — отец и сын — нашли следы древней пашни, — рассказывает Виктор Ковалевский. — Найдены хозяйственные ямы с остатками зерна. Здесь сеяли рожь, пшеницу, коноплю, горох. Но сельскохозяйственных орудий археологи не находят. Все берега реки Воронеж заняты лесами — их нужно было сводить. Но за всю историю исследований было обнаружено только два топора».

Возможно, разгадка кроется в том, что природа в Черноземье была совсем другой. На ту эпоху пришёлся климатический оптимум: средняя температура была выше на 1,5-2 градуса — как в современном Краснодарском крае. Жилось здесь вольготнее, а вместо лесов, вероятно, была степь. Кстати, это объясняет и то, зачем жители Вантита насыпали огромные — до шести метров — валы и городили частокол. Ведь через лес вражеская конница и так бы не прошла.

Зато точно известно, что славяне охотились и ловили рыбу. Так, в Животинном городище найдены челюсти бурого медведя, археологи откапывают кости кабанов, рога лосей и оленей, не говоря уже об останках белок, куниц и другой мелкой живности. Обнаружены и наконечники стрел, с помощью которых добывали дичь. Процветало и скотоводство: активно разводили свиней и крупный рогатый скот — и на молоко, и на мясо.

Как уживались славяне с соседями-кочевниками? Историки спорят. Так, Анатолий Винников доказывал, что отношения были мирными. Земледельцы и кочевники многому научились друг у друга, к примеру, хазарские жилища в Маяцком городище очень похожи на славянские землянки. Правда, если славяне топили печи, то хазары предпочитали традиционный очаг. В погребениях славян встречаются горшки, сделанные на нижнем Дону — в Хазарском каганате.

Есть мнение, что хазары собирали со славян дань — об этом говорят и летописи. Из славянского оружия найдены только наконечники стрел, да и те, возможно, использовались не для войны, а для охоты. Зато в хазарских могилах часто встречаются сабли.

Таинственная «N»

С некоторых пор у нас стали популярны разные версии нео­язычества. Их поборники спорят о том, кто был главным богом — Перун или Род, призывают вернуться к «вере предков» и т. д. Правда, источником верований служит, прежде всего, собственная фантазия адептов. Со «славянскими рунами» дела тоже обстоят неважно.

«У славянских племён лесостепного Подонья, конечно, было язычество, многобожие, — отмечает историк. — Но что оно собой представляло, сказать сложно. Мы не можем сказать, в каких богов верило местное население. Можно лишь экстраполировать пантеон из «Повести временных лет», где указаны Перун, Мокошь, Велес и др. Первые следы христианства у нас датируются только XII столетием. Насчёт письменности — придумывать можно всё что угодно. Во время моих раскопок был обнаружен фрагмент славянского сосуда, на котором целенаправленно выдавлена латинская буква «N». Но что это? Знак? Или фрагмент письменности? Мы не можем точно сказать. Наверное, какая-то символика всё-таки была».

По курсу дирхема

В наших археологических памятниках находят и украшения. Иногда хазарские — их выменивали на продукты сельского хозяйства. Скорее всего, ходили и деньги — серебряные арабские дирхемы. Рассчитано, что за монету весом в 2,2 г можно было приобрести около 100 кг пшеницы, а за сотню монет — коня или женщину-блондинку. Брюнетки стоили дешевле. Находят у нас даже кости верблюда — видимо, Вантит был крупным центром арабской торговли.

«В «Повести временных лет» есть эпизод, когда славяне приглашают на княжение Рюрика: «Земля наша велика и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Приходите княжить и воладети нами». У меня сразу возникает ассоциация со славянским горшком. Это жуткое по виду изделие. Хазарская же салтовская керамика — это великолепно сделанные горшки с шикарным обжигом. Такую вещь приятно взять в руки. А славянский горшок — очень грубый, слепленный вручную. Можно ли сказать, что славяне были высококультурными? Но и бескультурными их называть, конечно, тоже неправильно».