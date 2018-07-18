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Замминистра цифрового развития рассказал, каких журналистов заменят роботы
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Замминистра цифрового развития рассказал, каких журналистов заменят роботы 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
В ходе образовательного молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что в будущем роботы могут заменить собой «плохих» журналистов, у которых отсутствует чувства юмора и умение интересно рассказывать истории, передает РИА Новости.
"Может ли робот вытеснить человека, может ли робот заменить журналиста? Плохого — может​​​, хорошего — нет. У робота нет чувства юмора, у робота нет личного отношения, робот не умеет красиво и интересно рассказать историю. Так, если вы журналист без чувства юмора, который не умеет хорошо рассказать историю и вкусно преподнести материал — то робот, вне всякого сомнения, как некий агрегатор новостей, уже распространяющихся в Интернете, может вас вытеснить", — сказал Волин.
По словам замглавы Минкомсвязи, для хорошего журналиста искусственный интеллект станет для него помощником, а не помехой.
Волин отметил, что «ряд функционала» некоторых профессий в будущем может перейти к роботам, однако «умный человек конкуренцию роботу никогда не проиграет».
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