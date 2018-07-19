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Нижегородский проект «Умный город» одобрен Минстроем РФ
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Нижегородский проект «Умный город» одобрен Минстроем РФ 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
При этом проект входит в «Стратегию развития Нижегородской области», Нижний Новгород стал одним из пилотных городов— миллионников федерального проекта «Умный город».
Как сообщила журналистам Мария Дерунова, заместитель директора департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ России, проект «Умный город» является информационной технологией, которая помогает в принятии управленческих решений, а также сервисом, за счет которого улучшает качество жизни горожан.
Концепция «Умный город» предусматривает работу службы «112», систем видеофиксации ПДД и видеонаблюдения, мониторинг перемещения транспорта, весовой контроль и лесопожарное наблюдение. Проект также предполагает навигационно-информационную систему (управление пассажирскими перевозками, школьными автобусами, автомобилями системы ЖКХ) и внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда.
Кроме того, в перечень возможностей «Умного города» входит развитие системы предоставления госуслуг в электронном виде и реализацию проектов, направленных на вовлечение жителей в процесс управления городом и регионом.
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