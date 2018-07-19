Нижегородский проект «Умный город» одобрен Минстроем РФ

При этом проект входит в «Стратегию развития Нижегородской области», Нижний Новгород стал одним из пилотных городов— миллионников федерального проекта «Умный город».

Как сообщила журналистам Мария Дерунова, заместитель директора департамента городской среды министерства строительства и ЖКХ России , проект «Умный город» является информационной технологией, которая помогает в принятии управленческих решений, а также сервисом, за счет которого улучшает качество жизни горожан.

Концепция «Умный город» предусматривает работу службы «112», систем видеофиксации ПДД и видеонаблюдения, мониторинг перемещения транспорта, весовой контроль и лесопожарное наблюдение. Проект также предполагает навигационно-информационную систему (управление пассажирскими перевозками, школьными автобусами, автомобилями системы ЖКХ) и внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда.

Кроме того, в перечень возможностей «Умного города» входит развитие системы предоставления госуслуг в электронном виде и реализацию проектов, направленных на вовлечение жителей в процесс управления городом и регионом.