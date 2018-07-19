Коллаборативная робототехника на SAY FUTURE

1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.

2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам.

А. Азимов

«I’ll be back»

А. Шварценейгер

«Однажды, в далекой-далекой галактике…». Именно так начинается фантастическая сага «Звездные войны», где одними из действующих лиц стали два робота — C-3PO и R2-D2. Идея искусственного создания будоражила умы с незапамятных времен. Это нашло свое отражение в литературе и кино. Галатея, Голем, Трансформеры, Терминатор и множество других персонажей фантастических произведений. Однако роботы перестали быть фантастикой еще во второй половине 20-го века. Промышленные роботизированные механизмы заменили человека в конвейерном производстве, в металлургии, в обработке и сборке деталей и других отраслях, где есть возможность запрограммировать выполнение типовых операций и стандартизированных процессов и алгоритмов.

В робототехнике все взаимосвязано. С развитием аппаратных возможностей компьютерной техники появляется новое программное обеспечение, позволяющее выполнять все более сложные операции. Что, в свою очередь, приводит к совершенствованию механической части роботов под определенные задачи и функции.

Каким же мы увидим робота будущего? Дело в том, что будущее уже наступило. Развитие искусственного интеллекта и нейронных сетей, самообучение — позволяют говорить о коллаборативности, то есть о взаимодействии и привлечении роботов не только в производственные процессы, но и о взаимодействии с человеком. Уже сейчас существуют роботы-экскурсоводы, роботы-промоутеры, роботы-секретари. А в перспективе…

• Кривозубов Павел Александрович, Руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» Кластера информационных технологий «Сколково»;

• Бурмистров Роман Евгеньевич. Генеральный директор (CEO), Hamster Robotics — Роботы VS Роботы — основные аспекты безопасности в промышленной робототехнике;

• Киселевский Лев Константинович. Генеральный директор (CEO), Агро Роботик Системс — Умный цех, умный склад;

Савельев Виталий Юрьевич . Генеральный директор (CEO), Avrora Robotics — Роботизация сельского хозяйства — основные тренды;

Титов Александр Сергеевич . Директор по развитию НПО Машиностроение «Сварог» — Меры обеспечения безопасности в агро-техническом комплексе.

Международный форум современных технологий безопасности SAY FUTURE: Security пройдет 24 и 25 октября 2018 года в Москве, на территории 75 павильона ВДНХ. Помимо тематики посвященной обеспечению безопасности на различных уровнях, в любых ситуациях и сценариях, форум представит инновационную платформу выставочных и коференционных технологий SAY FUTURE.