В Disney научили виртуальных персонажей повторять позу человека

Созданное специалистами компании Disney приложение для мобильных устройств сможет «считывать» позу человека без каких-либо дополнительных устройств, кроме обычной камеры, и передавать ее виртуальному персонажу дополненной реальности. Например, на видео, которое разработчики сняли для продвижения своего проекта, в роли такого персонажа показан астронавт в скафандре. Разработку представили на международной конференции по компьютерному зрению CGVCVIP 2018. Подробнее об исследовании можно почитать на сайте Disney Research.

Исследователи из Disney Research — неформального совместного проекта The Walt Disney Company с различными лабораториями — представили первые результаты работы по созданию технологии AR Poser. Разработанный алгоритм может распознать позу человека на видео с обычной камеры мобильного устройства и «скопировать» ее на виртуального персонажа.

На первом этапе исследователи предлагают использовать алгоритм в развлекательных целях — чтобы делать селфи с нарисованными виртуальными персонажами. Для того, чтобы упростить работу приложения, авторы предлагают набор из 12 стандартных поз. Человек может принять одну из них и снять себя на камеру, например, мобильного телефона. Тогда на экране ядом с ним появится мультяшный персонаж в той же позе.

Похожие, но гораздо более сложные технологии захвата движения применяются сейчас при создании фильмов. Компьютерное зрение может распознавать движение человека и копировать их на нарисованных героев, но для этого на тело актера прикрепляются специальные маркеры — так, например, актер Энди Серкис сыграл Голлума в трилогии «Властелин колец», а Бенедикт Камбербетч — дракона Смауга из «Хоббита». Новая разработка не потребует никакого дополнительного оборудования.

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