5 небольших книг, которые можно прочесть в дороге

Начался сезон отпусков, и, возможно, ты уже задумывался о том, куда поехать отдохнуть. Велика вероятность, что это место будет находиться за пределами твоего города, а может, и в другой стране. В любом случае поездка туда займет какое-то время, и чтобы не тратить его зря, можешь заняться чтением. Тем более что объем представленных ниже книг позволяет прочесть их еще до того, как ты прибудешь на место.

Мы выбрали эту книгу не из-за созвучия с заголовком статьи. «Дорога» — редкий литературный представитель постапокалиптического жанра, в котором нет байкеров-людоедов в кожаных куртках и с ирокезом на голове или двухголовых ящериц. Мир здесь хоть и выдуманный, но абсолютно реальный. Маккарти удалось правдоподобно, без мифологических отступлений показать нашу планету, какой бы она была после ядерной катастрофы. Людоеды здесь, конечно, тоже есть (куда же без них), но им не надо обладать нелепым фасмагорическим видом, чтобы наводить ужас. Они страшны, потому что контекст ужасающий. Мир, в котором главной задачей жизни является не быть съеденным другими людьми, в мистических образах не нуждается — он и без того страшен. Важны лишь детали, которыми это роман напичкан. А обрывистый стиль написания лишь усиливает напряжение.

2. «Лютый зверь», Джек Лондон

Произведения Джека Лондона довольно легко читать, а его главные герои очень близки по духу практически каждому мужчине. По этому принципу «Лютый зверь» не мог не попасть в наш список. Во-первых, это действительно небольшое произведение, которое ты легко поглотишь часа за два. Во-вторых, сюжет там очень интересный и довольно мужской. Главный герой — боксер по имени Пат Глендон — имел одну особенность, которая, с одной стороны, была его плюсом, но с другой — минусом: он вырубал своих соперников одним ударом. Поэтому его бои были жестокими, что, конечно, нравилось зрителям, но при этом быстро заканчивались, что было не по душе организаторам поединков. Тогда менеджеру пришлось объяснить своему подопечному, как устроен мир профессионального бокса. Стоит ли говорить, что молодому идеалисту Глендону такой расклад не очень понравился. А что ты хотел, Пат? Мир не идеален, и успех тоже.

3. «Пикник на обочине», Борис и Аркадий Стругацкие

Эта книга по праву относится к золотому фонду советской литературной фантастики. Возможно, впервые ты услышал о ней благодаря вольной экранизации Тарковского под названием «Сталкер». Если так, то это не должно отразиться на твоем отношении к «Пикнику на обочине», потому что сходство между романом и фильмом минимальное. Мир, описанный Стругацкими, очень условный. Взять хотя бы тот факт, что действия происходят в Канаде, хотя сама книга написана на русском. Но это и неважно. Важно то, что авторам удалось создать бодрый фантастический триллер, в котором колоритные персонажи и яркие образы нанизаны на острый стержень философской морали. По сюжету вблизи канадского города Хармонт находится некая Зона. Что в ней и как она появилась, никто точно не знает. Но всем известно, что внутри Зоны полно различных артефактов, которые привлекают желающих обогатиться. Поиском этих артефактов и их дальнейшей продажей промышляет некий Рэдрик Шухарт, которого в народе называют сталкером, потому что Зону он знает настолько хорошо, что все время умудряется вернуться оттуда живым. И вот однажды он решает совершить самую сложную экспедицию в своей жизни, чтобы найти «Золотой шар», который по преданию способен исполнить любое человеческое желание.

Эта книга вышла на закате 90-х и словно подытоживает этот богатый на события период нашей истории. Здесь полный набор штампов той эпохи: блатные, спекулянты, «пепси» в стеклянной бутылке и перманентное ощущение какого-то бардака. Самое время, чтобы начать строить карьеру. И если не в криминале, то хотя бы в рекламе (тем более что в каком-то смысле это одно и то же). Этим и занялся главный герой романа Вавилен Татарский, который своими галлюциногенными образами отражает не только бредовость рекламной индустрии, но и всего происходящего тогда в стране. Через своего персонажа Пелевин показывает влияние постперестроечной эпохи на поколение 70-х, смеясь над ним и одновременно жалея. Буква «П» в названии романа, вероятно, означает «пепси». Знаменитый напиток отлично символизирует эпоху 90-х — такую же сладкую, но далеко не полезную. О чем эта книга? Да о том, что сейчас, по сути, ничего не изменилось. Только теперь вместо стеклянной тары алюминиевая.

Эта книга представляет собой сборник рассказов, в каждом из которых в центре сюжета оказывается один из предметов, упакованных в чемодан. Этот чемодан главный герой берет с собой во время эмиграции в США. Сам Довлатов также был диссидентом, которому пришлось уехать за океан из-за преследования советских властей. «Чемодан» является своего рода исповедью писателя, в которой показана участь людей, не по своей воле оказавшихся на чужбине. И каждый предмет этого чемодана — приятная возможность перенестись в прошлое и вспомнить родину. Эта небольшая по размеру книга очень легко читается, а каждый рассказ описывает отдельную историю. Поэтому если времени у тебя не так много, ты можешь прочесть лишь несколько новелл, а остальное оставить на потом. Необычные книги с философским подтекстом, которые откроют глаза на мир