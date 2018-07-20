Рабочее место: Игорь Еремин, основатель и управляющий партнер Vengo Group

Из чего состоит ваш рабочий день

Мое утро, как правило, начинается со спортзала. В 8 утра я выезжаю из дома, по дороге отвечаю на срочные письма и знакомлюсь со свежей прессой через мобильное приложение PressReader. В 8:30 я уже стою на эллипсоиде и, пока занимаюсь кардио, смотрю на iPad любимые блоги, обучающие видео или интервью разных предпринимателей на английском языке — для получения интересной информации и поддержания навыков аудирования. В 10 утра я завтракаю в ресторане спортзала и не позднее 10:45 приезжаю в офис. Далее я придерживаюсь графика, который составил накануне: обычно я планирую все, что буду делать, минимум за две недели до этого.

Что касается приемов пищи, то, как писал Кейт Феррацци, никогда не ешьте в одиночку. Я всегда стараюсь обедать либо с деловыми партнерами, либо с сотрудниками. Непринужденная обстановка позволяет узнать многие вещи для дальнейшей корректировки, понять, что можно, например, улучшить в компании.

Мой рабочий день зачастую состоит из встреч с руководителями отделов и направлений группы, где мы обсуждаем результаты по предыдущим повесткам. В течение недели я провожу также порядка 7-8 внешних встреч с клиентами и партнерами, друзьями по рынку. При этом большинство дел я предпочитаю решать удаленно, с помощью телефона или софта для управления проектами.

Раз в месяц мы устраиваем советы директоров по всем направлениям. Повестка всегда обозначена заранее и рассылается всем в Trello. Помимо этого, в последнее время добавилось большое количество финальных собеседований, которые я всегда провожу лично, независимо от статуса вакансии. На таких интервью мне важно понять, что за человек передо мной, мне больше интересен человеческий фактор и soft skills, нежели заслуги из CV.

Как выглядит рабочее место

На столе не должно быть ничего лишнего, что отвлекает или визуально нагружает. Мое рабочее место минималистично: ноутбук, iPad, мобильные телефоны, визитки, ручка. iPad всегда включен и служит вторым экраном, чаще всего там открыт Google Calendar, но иногда еще играет радио или Bloomberg TV.

Раньше стол постоянно копил на себе кучу бумаг, и это выглядело ужасно. Я максимально делегировал все, что касается подписей первичных документов и договоров. А если приносят что-то особенное, стараюсь подписать сразу и отдать.

Как вы управляете временем и командой

Чтобы экономить время, я всегда стараюсь проводить встречи у нас в офисе. Раньше ты ездил, зарабатывал репутацию. Теперь к тебе ездят.

Что касается управления командой, у нас действует простое правило: если есть какая-то проблема или задача, ко мне нельзя обращаться для того, чтобы просто ее озвучить — надо сразу приходить с вариантами решений для обсуждения.

Также мы отменили еженедельные планерки по понедельникам. Я понял, что это стало неэффективно, так как, во-первых, людей стало больше и многие просто не слышат, о чем говорит коллега в другом конце оупенспейса — не микрофоны же раздавать. Во-вторых, когда проектов уже много, это отнимает слишком много времени.

Поэтому мы перешли к глобальным ежеквартальным встречам, где я рассказываю, куда движется компания, показываю цифры, трекшн проектов, а в общий отчет собирается информация от всех руководителей подразделений. В среднем такой отчет содержит в себе 150–170 слайдов презентации — настолько он подробный. Но наш подход — максимальная прозрачность для коллектива: все должны знать, что происходит в компании.

Чтобы презентации не превращались в унылые доклады, мы всегда что-нибудь придумываем. Например, на последней встрече мы сделали дизайн отчета в стиле Симпсонов. Наш дизайнер вручную отрисовал руководителей проектов и меня. А в конце встречи всех ждали пончики.

Система ведения задач

Один из важнейших навыков для предпринимателя — планирование. За последние 10 лет я вывел для себя комфортную формулу планирования и нашел три инструмента.

Первый — Things 3, кросс-платформенный софт, который я использую для личных дел и планов. Абсолютно любая задача, требующая фиксации, сразу попадает в раздел «Входящие», потом перемещается в области или проекты в зависимости от специфики. Самое главное — стараться не держать в голове то, что можно перенести на «бумагу». Мои сотрудники часто удивляются, как я могу столько помнить и держать в голове. Я действительно многое помню, но вся операционка в софте.

Второй инструмент — Google Calendar для планирования внешних и внутренних встреч. Его видят секретари и руководители отделов, что позволяет оптимизировать время, которое люди тратили бы на согласование встреч.

Наконец, третий инструмент, Trello, я использую скорее для постановки задач, их делегирования и контроля — ничего лучше пока не нашел. Восемь направлений бизнеса в нашей группе компаний контролируются через 48 списков в Trello из любой точки мира.

Как вы переключаетесь с работы на отдых и наоборот

Для предпринимателя сложно делить собственное время на личное и не личное. Полностью расслабиться удается только в воскресенье, если нет встреч. В этот день я могу проводить 5-6 часов в спортзале, в спа-зоне или у бассейна. Там можно спокойно отдохнуть, почитать книги, сходить на массаж или хаммам.

Еще очень важна саморефлексия. Когда я чувствую, что нужно отключиться от всего, я могу даже среди дня куда-нибудь уехать, сесть в удобном и тихом месте и просто подумать, привести мысли в порядок. Иногда расслабиться помогает кальян, особенно за городом, когда ты сам можешь сделать его, как тебе нужно. Еще меня успокаивает приготовление пищи дома.

Самые нужные гаджеты

У меня два мобильных телефона с разными OS — для того, чтобы тестировать наши продукты на всех операционках. Несмотря на то что сейчас основным телефоном является iPhone X, я предпочитаю Samsung: они ушли вперед по многим вещам. Например, очень удобно пользоваться двумя симками, особенно за границей: ставишь местную sim-карту и пускаешь через нее интернет, при этом твой основной номер и все приложения работают — это прекрасно. И почему только Apple не делает так же?

Apple iPhone X vs Samsung Galaxy S9. Фото: progress.online

Вообще почему-то все гаджеты у меня в двух экземплярах. Например, два MacBook, причем одному, который Pro, уже больше пяти лет, но он до сих пор летает. Удивительный срок жизни. Был еще второй Macbook 12”, который в силу своего размера был очень удобен в поездках. Собственно, там его и стащили — причем в швейцарском Монтрё. Кто бы мог подумать.

Еще есть два iPad: 12” — для длительных поездок и для рабочего стола и 9” — для чтения, фитнеса и других задач.

Часы Apple iWatch — полезная штука для фиксации пульса и тренировок. А со старых времен дома пылятся швейцарские механические часы разных видов. Зачем я их покупал, не понимаю. По-моему, сейчас это действует только на банкиров или чиновников. Ну или для людей с комплексами.

Топ-5 приложений, которыми вы пользуетесь чаще всего

Telegram. Это лучший мессенджер. Очень жаль, что из-за последних событий (блокировки по решению суда после иска Роскомназдора — прим. ред.) он стал нестабилен. Для меня это целая экосистема: кроме оперативного общения он служит источником необходимой и точечной информации. Там можно узнать много интересного по разным рынкам, что никогда не узнаешь из публичных СМИ.

Trello. Здесь я смотрю статусы по всем задачам и направлениям. Когда он стал работать офлайн, стало удобно все отслеживать и ставить задачи, даже находясь в самолете: как только приземлился, все сразу синхронизируется и уходит в массы.

Things 3. Личный планировщик с лучшим UX на рынке.

Facebook. Помогает отвлечься, когда листаешь ленту, хотя я взял за правило читать ее не чаще раза в день.

Quizlet. Помогает с английским. Рекомендую всем, кто хочет постоянно пополнять свой словарный запас с помощью различных игровых механик. Этого не хватает в LinguaLeo, например. Раньше я пользовался разными приложениями, но нашел для себя максимально удобное, которое, кстати, тоже работает офлайн.

Кто и что вас вдохновляет

Я стараюсь много читать: как правило, две-три книги одновременно, примерно 50 в год. Совмещаю художественную литературу, автобиографии и бизнес-литературу. Еще люблю умные сериалы, например «Форс-мажоры» или «Миллиарды». Забавно, но они часто действуют на подсознание. Один раз заметил, что после просмотра «Форс-мажоров» в течение всех выходных я в понедельник надел костюм, хотя это не самый мой любимый вид одежды.

Кадр из сериала «Миллиарды»

Во время кардиотренировок часто смотрю интервью, например, Джеффа Безоса — руководителю Internet Association Майклу Беккерману. Безос меня вдохновляет, у него отличное чувство юмора, а ведь он прошел уже такой путь. Вообще вдохновить может любой гармоничный человек, не обязательно успешный и богатый.

Джефф Безос. Фото: variety.com В прошлом году я озадачился проблемой лишнего веса и обсуждал со своими друзьями, у кого какой опыт. Тогда меня вдохновил Дмитрий Смирнов , управляющий партнер Flint Capital. Он уже активно занимался спортом и был в отличной форме, поделился своими успехами. Для меня это мотиватор, именно таких людей я бы хотел иметь в своем окружении.

Еще ко мне как-то в гости заезжал Оскар Хартманн , мы примерно час разговаривали про разные рынки, чувствовалась его энергетика. Он тоже один из тех, кто мотивировал меня сбросить вес — в прошлом году я убрал 12 лишних килограмм с помощью диеты и ежедневных кардионагрузок.

3 главных урока, которые вы получили на руководящей должности

Не жди от людей многого и не будешь расстраиваться. Все ожидания — просто твои иллюзии.

Бизнес могут делать или талантливые, или упорные люди. Упорные побеждают, талантливые — не всегда.

50/50 — это неустойчивая модель: всегда должен быть старший партнер, а лучше вообще делать бизнес одному. Очень важно договариваться обо всем со своими партнерами, и лучше на бумаге. Не только о том, кто что будет делать в бизнесе, но и о возможных условиях выхода, например, — чтобы исключить случаи, когда каждый из партнеров будет «тянуть одеяло на себя», так как это может привести к корпоративному конфликту.

Фото: пресс-служба Vengo Group.

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