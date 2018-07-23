Ещё
В РФ разработан мини-дефибриллятор
Далее:
Читайте также:
Ещё
Другая история: ядерный взрыв 1812 года
Другая история: ядерный взрыв 1812 года

В РФ разработан мини-дефибриллятор 

News.ru 3 часа назад
Российские инженеры-конструкторы разработали и уже запустили производство автоматического наружного дефибриллятора. Данное устройство с малыми размерами и весом позволяет запустить внезапно остановившееся сердце. Его разработали на уральском оптико-механическом заводе, входящем в «Ростех», пишут «Извсетия».
Устройство полностью автоматическое, «оживляет» человека с помощью высоковольтного разряда и его стоимость ниже 100 тыс. рублей. Также на данный момент российский дефибриллятор самый маленький и легкий в мире.
Первую партию уже доставили в Уральский институт кардиологии. По планам соответствующих ведомств, этим аппаратом должны оснастить места большего скопления людей.
Ранее News.ru писали об этом более подробно. От внезапной остановки сердца в России умирают около 250 тыс. человек в год. Дефибрилляторы помогут снизить эту цифру, считает Минздрав.
News.ru: последние новости
«Яндекс.Станцию» хотят повысить до «Консьержа» К столетию расстрела царской семьи вышла марка Акула напала на бьюти-модель во время съёмок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Другая история: ядерный взрыв 1812 года36
Красавицы в бикини спасаются от жары5
Как советские мусульмане скрывали многоженство45
Загадка про змею с ножом озадачила пользователей6
Неудачные тату, за которые стыдно26
Видео
02:53
Сомы-гиганты: странные рыбы из пруда в Чернобыле
Безумный мир
01:06
Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео
Безумный мир
01:55
Люди в черном: почему у евреев такая одежда
Люди
05:07
Заброшенные станции метро
Места
05:42
Исполинские сооружения, построенные животными
Безумный мир
07:16
Сбывшиеся предсказания Нострадамуса
Безумный мир
06:07
Места на Земле, откуда не возвращаются
Места
10:01
Когда невозможное стало возможным
Безумный мир
04:26
Почему мы боимся, когда 13 выпадает на пятницу
Истории
07:08
Странные пустующие города-призраки
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение