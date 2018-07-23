В РФ разработан мини-дефибриллятор

Российские инженеры-конструкторы разработали и уже запустили производство автоматического наружного дефибриллятора. Данное устройство с малыми размерами и весом позволяет запустить внезапно остановившееся сердце. Его разработали на уральском оптико-механическом заводе, входящем в «Ростех» , пишут «Извсетия».

Устройство полностью автоматическое, «оживляет» человека с помощью высоковольтного разряда и его стоимость ниже 100 тыс. рублей. Также на данный момент российский дефибриллятор самый маленький и легкий в мире.

Первую партию уже доставили в Уральский институт кардиологии. По планам соответствующих ведомств, этим аппаратом должны оснастить места большего скопления людей.