В РФ разработан мини-дефибриллятор 

Российские инженеры-конструкторы разработали и уже запустили производство автоматического наружного дефибриллятора. Данное устройство с малыми размерами и весом позволяет запустить внезапно остановившееся сердце. Его разработали на уральском оптико-механическом заводе, входящем в «Ростех», пишут «Извсетия».
Устройство полностью автоматическое, «оживляет» человека с помощью высоковольтного разряда и его стоимость ниже 100 тыс. рублей. Также на данный момент российский дефибриллятор самый маленький и легкий в мире.
Первую партию уже доставили в Уральский институт кардиологии. По планам соответствующих ведомств, этим аппаратом должны оснастить места большего скопления людей.
Ранее News.ru писали об этом более подробно. От внезапной остановки сердца в России умирают около 250 тыс. человек в год. Дефибрилляторы помогут снизить эту цифру, считает Минздрав.