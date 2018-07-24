Робот-кассир и сила мысли: инновационные проекты Ростовской области

Робот-кассир для зоопарка

Алексей Кривоносов, выпускник ДГТУ, создал робота-кассира для Ростовского зоопарка и продал его за один миллион рублей. В планах — запустить серийное производство.

«Если рассматривать нашего робота, то он может выполнять любые функции в сфере обслуживания человека на информационном уровне. Функциями движения наделены руки и голова, чтобы эмоционально встречать человека. Самое главное — сенсорный экран и речевые функции, которые позволяют роботу общаться с людьми и показывать необходимую информацию. На первых этапах хотелось бы говорить о 4–5 роботах в месяц. Именно столько заявок мы сейчас получаем от заинтересованных клиентов», — рассказал «ФедералПресс» Алексей Кривоносов.

Беспилотный комбайн

Предприятие Роскосмоса поможет «Ростсельмашу» создать беспилотный комбайн. По словам директора департамента маркетинга Прохора Дармова, затраты на этапе опытных конструкторских работ измеряются в сотнях миллионов рублей.

Роботизированный комбайн позволит упростить обращение с ним — часть операций он будет выполнять без участия квалифицированных специалистов. Выгода от применения электронных систем повысит эффективность использования (а значит — рентабельность) агромашины на 5–20%.

«Ближайшее будущее — чтобы в комбайн можно было отрядить, условно говоря, студента», — заявил один из совладельцев «Ростсельмаша» Дмитрий Удрас

Управлять смартфоном силой мысли

Ученые из Ростова разработали технологию, которая позволит управлять смартфоном, планшетом или моторизированной инвалидной коляской с помощью мысли. Для этого был разработан новый нейроинтерфейс — мобильная гарнитура, передающая сигналы мозга на управляемое устройство. Она состоит из «шапочки» с несколькими датчиками и небольшой платы.

В конце 2016 года компания выиграла конкурс «Стартап года» в Ростове, получив 500 тысяч рублей, а в прошлом году получила грант в размере 2 млн рублей от Фонда содействия инновациям

Все как в тумане

Таганрогский предприниматель Юрий Горбов с 2014 года ежегодно наращивает продажи систем генерации тумана. Они используются для охлаждения и увлажнения. В 2017 году объем продаж систем капельного охлаждения Tumanco достиг 20 млн рублей. Клиентская база: кафе и рестораны с открытыми площадками, промышленность и сельское хозяйство (охлаждение и увлажнение воздуха в производственных помещениях, теплицах, площадях для выращивания грибов).

Сейчас, по словам Горбова, Tumanco на 100% вытеснил с российского рынка западных производителей.

Умный чемодан

В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) был разработан проект умного чемодана. В ручку чемодана стандартных габаритов встроены легкие весы, с высокой точностью измеряющие вес багажа. Разработчики говорят, что чемодан будет определять свои географические координаты и связываться со смартфоном. Его оснастят противоугонной сигнализацией и системой трансформации внутреннего пространства, которая позволит бережно перевозить вещи даже в полупустом чемодане.

Несмотря на то что в регионе часто заявляют о создании новых инновационных проектов, далеко не все они оказываются реализованы, а тем более успешны.