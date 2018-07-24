Зачем нужна волына копу

Рогатку вместо пистолета получили мексиканские полицейские из Альварадо, плохо сдавшие нормативы по стрельбе. Наш поэтический обозреватель Сергей Пономарев тут же вспомнил о других подручных средствах для вооружения копов.

Какой-то ребус или же шарада, Но так уже случилось — верь не верь: У копов из местечка Альварадо Изъят из обращенья револьвер.

Мазилы они полные там, что ли, Но результат их вызвал только смех, Их губер отобрал у всех пистоли — Как дать пистоли в руки неумех?!

Но ведь и так полиции несладко: Что с криминалом может сделать коп? Взамен решили выдать всем рогатки — Чтоб камнем если что влепили в лоб.

Уже немало я на свете пожил, Залез в мозги, немного покопал И вспомнил, как лудили в детстве поджиг, Как делали в подвале самопал.

Смеяться над убогими так гадко, Но как сдержаться — ходят налегке… Оружием быть может и рогатка, В умелой только быть должна руке.

Из трубки на лету сбивали муху, Могли попасть соседу прямо в глаз, Селитру загружали в дымовуху — Слезоточивый, чем тебе не газ?

Тут главное — умения зачатки: Чтоб во дворе поднять авторитет, Мы отливали для руки свинчатку, Точили в школьных мастерских кастет.

Эх, полицейский, этот список длинный, И он составлен был давным-давно, Ну и зачем тогда нужна волына, Когда подручных средств полным-полно?!

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Сергей Пономарев