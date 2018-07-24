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Правда и вымысел о жизни и смерти Высоцкого
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Правда и вымысел о жизни и смерти Высоцкого 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Жизнь Владимира Высоцкого была окутана множеством тайн и легенд. Он покинул этот мир в самый разгар московской Олимпиады — 25 июля 1980 года. С тех пор прошло 38 лет, сегодня Dni.Ru решили вспомнить самые распространенные мифы о Высоцком.
И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ
Множество песен Владимира Высоцкого пелись от лица то водителя-дальнобойщика, то спортсмена, то военного. При жизни автор получал килограммы писем с вопросами — вы действительно служили, воевали, водили МАЗ или сражались на спортивных аренах?
На самом деле, Высоцкий никогда не служил в армии. Еще в подростковом возрасте по свидетельству его мамы Нины Максимовны у Володи обнаружились шумы в сердце. А потому вскоре он получил «белый билет» и освободился от армии и военных сборов.
Спортсменом Высоцкий тоже никогда не был, да и водителем-дальнобойщиком тоже. Во время учебы в школе Владимир проявил способности к музыке, сочинял первые стихи. После школы поступил в МИСИ, но проучился там недолго, осознав, что к инженерным специальностям у него признания нет.
Зато артистическую карьеру Владимир Семенович начал еще на первых курсах школы-студии МХАТ, куда пошел учиться после неудачи на инженерном поприще. Первой ролью Высоцкого стал эпизод (студент Петя) в фильме Василия Ордынского «Сверстницы».
Впоследствии актер не без иронии рассказывал о начале работы в кино, упоминая при этом, что единственную реплику своего персонажа — «Сундук и корыто» — он от волнения произнес высоким голосом и заикаясь.
НЕВЫЕЗДНОЙ БУНТАРЬ
Больших концертов Высоцкого на крупных площадках никогда не было, он не собирал стадионы и не выступал в престижных залах. Именно поэтому в обществе сложилось мнение о том, что власти его не любят. Говорили, что он под запретом из-за своих диссидентских воззрений. Мало того, утверждали о том, что Высоцкому закрыт выезд за пределы СССР.
Но это совсем не так. Согласно воспоминаниям друзей и коллег Высоцкого, концертов он давал чуть ли не по десятку в месяц, выступая при этом в клубах различных предприятий, в домах культуры, в кинотеатрах и даже в цехах перед рабочими. Причем, свободно ездил по всей стране.
А в то время давать подпольные концерты было практически невозможно, даже квартирники был под негласным запретом. Очевидно, что гастролировал Высоцкий с согласия властей и даже под их присмотром. Да и сами сильные мира сего частенько приглашали его выступить перед узким кругом видных партийных деятелей.
О том, что Высоцкий не был под запретом свидетельствует и факт выхода при его жизни одного диска-гиганта, нескольких миньонов и гибких пластинок с его песнями. Все они выходили многотысячными тиражами и расходились в основном по друзьям и знакомым директоров магазинов грампластинок.
Что касается поездок за границу, то Высоцкий фактически исколесил весь мир, а во Францию к своей супруге Марине Влади летал как к себе домой. Уже в 90-годы были обнародованы видеозаписи его многочисленных интервью иностранным журналистам и телекомпаниям.
РОКОВОЕ ПРИСТРАСТИЕ
То, что многие творческие редко обходятся без допинга в виде алкоголя — известно всем. Для них он своего рода отдушина от действительности, в которой приходится играть в день по несколько ролей. Пусть это даже один персонаж в одном фильме.
А когда ты со сцены поешь от лица водителя, боксера, ученого, пациента психбольницы, то пропускаешь все эти образы через себя. Или играешь Гамлета, в образе которого скрыты сплошные противоречия. Поэтому вечером, после концерта или спектакля необходимо снять напряжение.
Высоцкий, конечно, выпивал, как и большинство гениев. Но в последние годы к этой вредной привычке добавилась настоящая болезнь — артист попробовал наркотики. Говорят, что первый укол сделали ему врачи во время очередного выхода из запоя, а привыкание, как известно, наступает очень быстро.
В 1979 году гастроли в Ташкент чуть не закончились трагедией из-за того, что наркотиков не было в багаже сопровождающих. Ровно за год до ухода из жизни Высоцкий пережил клиническую смерть. Этот случай с исторической точностью описан в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».
СМЕРТЬ ВО СНЕ  Умер Владимир Высоцкий ночью 25 июля 1980 года в своей московской квартире. У него во сне остановилось сердце. Причиной смерти друг актера, находившийся в тот день рядом с ним, врач-реаниматолог Анатолий Федотов назвал инфаркт миокарда. По воле отца Высоцкого вскрытие не проводилось. Во врачебном свидетельстве причиной смерти была указана острая сердечно-сосудистая недостаточность.
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