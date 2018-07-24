Чукчи против русских: история противостояния

Войны России с чукчами продолжались с 1642 по 1775 год и закончились фактически вничью. Российское подданство чукчей было номинальным. Вплоть до 1920-х годов чукчи управлялись по своим законам, старейшинами родов. Издать указ, объявлявший о присоединении Чукотки к Российской империи (1779 г.), Екатерине II дало возможность только освобождение чукчей от уплаты ясака сроком на десять лет. Впрочем, и по истечении этого срока взимать ясак с чукчей оказалось невозможно. Это было подтверждено в «Уставе об управлении инородцев» (1822 г.), согласно которому чукчи платили ясак добровольно и не могли быть к этому принуждаемы. Таким образом, в ходе почти полуторавековых войн с русскими чукчам удалось отстоять свою независимость.

Воинственность и свободолюбие чукчей

Главной причиной этого был боевой дух чукчей, презрение их к смерти и многовековая привычка к войнам. Чукчи считали себя господами среди окрестных народов — эскимосов, юкагиров, коряков. С ними они вели частые войны. Военные столкновения перемежались меновой торговлей, но любой торг, из-за несогласия в цене, мог превратиться в очередную войну. Чукчи торговали, можно сказать, с копьём в руке. Любопытно, что чукчи вообще не считали иноплеменников за людей, и лишь русские, благодаря превосходству своего огнестрельного оружия и победам над чукчами, удостоились со стороны последних признания в «человеческом статусе». Военное воспитание начиналось у чукчей с раннего детства. Чукчи постоянно тренировались в ратном мастерстве, устраивая учебные поединки и перестрелки, редко обходившиеся без убийств и увечий. Основными видами оружия были лук, праща и копьё. Тело чукотского воина прикрывалось доспехами из кожи или костяных пластин. До прихода русских чукчи не знали железа, однако быстро оценили преимущества железных ножей и топоров. Научились чукчи пользоваться и трофейными ружьями. Вплоть до конца XIX века царское правительство официально запрещало продавать чукчам огнестрельное оружие. В войнах у чукчей участвовали не только все взрослые мужчины, но и значительная часть женщин. При общей численности чукчей обоего пола и всех возрастов около 10 тысяч человек, они выставляли против русских ополчения числом до 3000. Все они предпочитали смерть плену. Так, когда в 1702 году отряд казаков из Анадырского острога под предводительством Алексея Чудинова разорил 13 юрт и убил при этом 10 мужчин, а женщин и детей взял в плен, то многие пленные матери убили своих детей и себя. Загадкой остаётся, каким образом этот воинственный и бесстрашный народ, которым ещё сто лет назад русские матери на Камчатке и в Якутии пугали своих детей (впрочем, русские в глазах чукчей имели столь же устрашающий характер), стал в конце ХХ века излюбленным персонажем анекдотов.

Чукчи не вступали в альянсы

Презрительное отношение чукчей к другим народам и страх последних перед чукчами всякий раз препятствовали созданию межплеменных союзов против русских. Последние пользовались этой разобщённостью аборигенов. Главными поводами для походов против чукчей служили для русских нападения чукчей на юкагиров, коряков, эвенов, принявших российское подданство и плативших ясак. Даже когда, под влиянием побед чукчей, эти народы восставали против русской власти, чукчи не делали никаких попыток привлечь их на свою сторону и объединить усилия в борьбе против русской колонизации, а вели себя с ними по-прежнему, то есть нападали, уводили оленьи стада, захватывали в рабство женщин и детей. Удивительным образом, эта межплеменная вражда не помешала чукчам, в конечном итоге, отстоять свою независимость. Разделение чукчей на несколько независимых кланов не позволяло им эффективно объединять даже свои военные силы. В то же время, такая раздробленность затрудняла русским покорение Чукотки, так как привести в подданство можно было лишь конкретные роды, но не всех чукчей сразу.

Крайняя жестокость покорения