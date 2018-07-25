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Александра Даддарио разболтает все секреты незнакомцу
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Александра Даддарио разболтает все секреты незнакомцу 

Киноафиша 5 часов назад
Фото: Киноафиша
Александра Даддарио («Разлом Сан-Андреас», «Спасатели Малибу») сыграет главную роль в экранизации романа Софи Кинселлы «Ты умеешь хранить секреты?».
32-летняя актриса перевоплотится в Эмму Корриган, взбалмошную неудачницу, которая разбалтывает все свои секреты первому встречному мужчине, сидящему с ней в соседних креслах. А все потому, что девушка перепугалась, что самолет разобьется, а перед лицом смерти, как известно, мало думаешь о последствиях.
Какое же было удивление Эммы, когда сосед из самолета оказался ее начальником на новой работе. Теперь молодой и обаятельный генеральный директор знает всю подноготную подчиненной и намерен использовать информацию против нее.
Элиз Дюран срежиссирует романтическую комедию по сценарию Питера Хатчингса («Искусство любви»).
Елизавета Бережная
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