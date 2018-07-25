Александра Даддарио разболтает все секреты незнакомцу

32-летняя актриса перевоплотится в Эмму Корриган, взбалмошную неудачницу, которая разбалтывает все свои секреты первому встречному мужчине, сидящему с ней в соседних креслах. А все потому, что девушка перепугалась, что самолет разобьется, а перед лицом смерти, как известно, мало думаешь о последствиях.

Какое же было удивление Эммы, когда сосед из самолета оказался ее начальником на новой работе. Теперь молодой и обаятельный генеральный директор знает всю подноготную подчиненной и намерен использовать информацию против нее.

Элиз Дюран срежиссирует романтическую комедию по сценарию Питера Хатчингса («Искусство любви»).

Елизавета Бережная