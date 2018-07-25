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На Камчатке изобрели дешевое устройство для диагностики уровня защиты судов
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На Камчатке изобрели дешевое устройство для диагностики уровня защиты судов 

РИА Новости 43 минуты назад
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл — РИА Новости. Камчатские студенты разработали инновационное устройство для диагностики уровня защиты судов, которое в 30 раз дешевле аналогов на отечественном рынке, сообщает правительство края.
"Причиной износа корпуса судна является коррозия. Для ее предотвращения применяются различные способы защиты, один из которых — протекторы. Это прослойка между корпусом и водой, которая за счет химического состава постепенно растворяется в воде, образовывая защитную пленку. Прибор, разработанный нашими студентами, позволяет измерить, насколько протектор растворился, пора ли его заменить. Также им можно измерить толщину корпуса, выяснить, нет ли угрозы возникновения пробоин", — рассказал координатор проекта, и.о. заведующего кафедрой электрооборудования судов ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» Олег Белов.
Разработку уже запатентовали. По данным университета, устройство дешевле аналогов в 30 раз. Предварительные подсчеты показывают, что изобретение позволит судовладельцу снизить затраты на период подготовки судна к освидетельствованию на 500 тысяч рублей.
В краевом министерстве рыбного хозяйства сообщили, что внедрение этой технологии в компаниях–судовладельцах включили в реестр приоритетных проектов рыбохозяйственного кластера Камчатки. Соглашение о его создании подписали в региональном правительстве на прошлой неделе.
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