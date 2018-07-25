20 главных ошибок, которые мы допускаем в русском языке

Абсолютное большинство людей сегодня образованные, учились в школах, оканчивали ВУЗы, но есть два десятка слов и выражений, в которых очень часто мы продолжаем делать ошибки.

День рождения

Бывает в русском языке так, что частота употребления слов и устойчивых оборотов стирает напрочь все языковые нормы. Так случилось, например, с «днем рождения». Как его только ни коверкают!

Во первых, никаких «я иду на день рождение», ни «я поздравляю вас в днем рождением» быть не может. [С-BLOCK]

Во-вторых, есть «день рождения», но нет никакого «дня рожденья». Наконец, многие пишут оба слова с заглавной буквы, что как будто придает выражению значимости, но по правилам русского языка это неправильно. Допустимо, хотя и не совсем верно (день рождения не является международным торжеством), писать с заглавной буквы первое слово, но никак не оба.

Ихний, евоный, еёный

Что только не вытворяет наш креативный народ с притяжательными местоимениями! Говорят и «ихний» (их), и «евоный» (его), и «еёный» (её). Мы не пуристы и не станем утверждать, что таких слов быть не должно. Они есть, только это просторечные слова, употребление которых может быть оправдано либо в разговорной речи, либо в художественной литературе как приём.

В общем

Есть слова «вообще», «в общем», наконец, но недопустимо использование слов «вобщем» и «вообщем». Несмотря на очевидность этого тезиса, такая ошибка остается одной из самых распространенных.

Звонит

Тут можно долго не говорить. Употребление слова «звОнит» с ударением на первый слог является настолько частой ошибкой в устной речи, что подчас охота бежать поскорее в библиотеку и устраивать себе детоксикацию Ожеговым.

Компания и кампания

Есть люди компанейские, с ними хорошо сходить за компанию на какую-нибудь вечеринку. Собственно, само слово «компания» произошло от латинского слова panis (хлеб), то есть изначально компанией называлась группа сотрапезников.

Слово «кампания» происходит от другого слова — campus, то есть «поле», в том числе поле боя. Изначально словом «кампания» обозначался военный поход. Эти два слова — омофоны, то есть звучат одинаково, но пишутся по-разному. Запомнить разницу можно так: компания решила провести кампанию.

Ложить

Есть глагол совершенного вида «положить». Форма несовершенного вида — «класть», но никак не «ложить», как можно часто услышать. Эта форма просторечная, употреблять её рекомендуется иностранным шпионам, чтобы сойти за своего на сельской завалинке.

Не и ни Настоящая головная боль корректоров и редакторов. Правомерное употребление этих частиц подчас не всегда очевидно. Частица «ни» обычно усилительная и употребляется при отрицании у сказуемого, также она может использоваться в качестве соединительного союза. Частица «не» обычно выражает отрицание. Если вы сомневаетесь, лучше заглянуть в словарь.

Одеть и надеть

Еще одна очень часто встречающаяся ошибка в устной речи. Можно одеть кого-то и надеть что-то на себя или кого-то. Для усвоения этого немудреного правила достаточно вспомнить мнемоническую фразу «Надеть одежду, одеть Надежду».

Ться и тся Несмотря на то, что правописание «ться » и «тся» в глаголах очень просто проверить (Нужно задать вопрос «что ©делает?», «что ©делать?». Если в вопросе есть мягкий знак, то он будет и в «ться») эта ошибка встречается крайне часто.

Единица

Казалось бы, пишешь слово «единица», проверь его словом «един» и всё встанет на свои места, но нет… Многие настойчиво почему-то пишут «еденица» и всё тут… Не надо так.

Как будто

Писать где попало дефисы — распространенная прихоть многих людей. «Как» с дефисом пишется, если за ним следует «то», «либо», «нибудь». Частица «будто» пишется раздельно.

Что ли, вряд ли Тут все просто: частица «ли», как бы ни хотелось присовокупить её дефисом, пишется раздельно. Просто нужно запомнить. В качестве мнемонического приёма можно вспомнить Брюса Ли и представить, что он делает с тем, кто делает ошибки в таких простых словах.

Сколько время?

Если к вам подходит человек и спрашивает: «Сколько время?», вы, вероятно, ответите, но знайте — он спросил неправильно. Правильно будет «сколько времени?» и «который час?».

Эспрессо

Не везет заморским словам в русском языке. Их постоянно переиначивают. Из слов ныне общеупотребительных можно вспомнить названия кофе «эспрессо», «латте» и «капучино». Первое постоянно хотят назвать «экспрессо», во втором постоянно норовят сделать ударение на последний слог, хотя правильно на первый, в третьем при написании зачем-то ставят два «ч».

Занять и одолжить

Финансовая грамотность в России оставляет желать лучшего, поэтому неудивительно, что слова «занять» и «одолжить» у нас постоянно путают. «Занять»— это взять взаймы, поэтому говорить «займи мне денег» неправильно. Также нельзя занять кому-то, можно только у кого-то. Правильно будет «одолжи мне денег» или «можно мне занять у тебя?».

В течение

Начиная со школы, слова «в течение» и «в течении» пишут часто неправильно. Во-первых, пишут слитно, что является грубой ошибкой, во-вторых, путают буквы в конце слов. Запомнить, как правильно писать, можно так. Предлог с существительным «в течении» можно разделить зависимым словом, а предлог «в течение» неразрывен. Например, в быстром течении реки (предлог с существительным), в течение вечера.

Прийти

Совершенный вид глагола «идти» часто пишут как «прийти» или «придти». Что правильно? Правильно по современным правилам языка писать «прийти». Сложности в написании этого глагола идут от такого явления русского языка как супплетивизм, то есть образование разных форм слова от разных корней. То есть мы пишем «идти», но «прийти». Вариант «придти» сейчас считается устаревшим.

Будущий

Когда мы говорим слово «будущий» так и хочется добавить в него по аналогии с таким, например, словом как «следующий» лишнюю «ю». Но делать этого не стоит, как бы ни хотелось.

Иметь в виду

«Иметь в виду» всегда пишется раздельно. Просто запомните это, если хотите, чтобы вас считали грамотным человеком. Но есть предлог «ввиду», имеющий значение «по причине», не путайте.

Запятые между подлежащими и сказуемыми

Никогда не ставьте запятые между подлежащим и сказуемым. Это является грубой ошибкой. Разве что между ними оказывается вводное слово или определение, но они обособляются по своим правилам.