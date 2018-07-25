Поиск пропавших людей доверят технологиям

Благотворительный фонд «Система» объявил конкурс с призовым фондом $1 млн для разработчиков поисково-спасательных технологий.

Участники должны будут разработать проект, который поможет в кратчайшее время (максимум девять часов) найти потерявшегося человека без источника связи. При этом технология должна быть функционировать в любое время суток и при любой погоде, сообщает « РБК ».

Особое внимание «Система» уделяет портативности и скорости поиска, а также продолжительной автономной работе без подзарядки и вмешательства оператора. При разработке создатели, в частности, могут задействовать систему управления и навигации, технологии связи и ретрансляции, искусственный интеллект и любые беспилотники.

Одна часть призового фонда составит грантовое финансирование, а другая пойдёт на вознаграждение финалистам. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2019 года.

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