Был ли Новгород колонией западных славян

Современных русских наряду с украинцами, белорусами и русинами лингвисты и историки относят к восточнославянским народам. Однако первые жители Великого Новгорода — города, где стоит памятник «Тысячелетие Руси» — согласно последним историческим данным, восточными славянами, вероятно, не были. Каково же происхождение этого города и откуда пришли заселившие его люди?

Язык берестяных грамот

Бесценным источником современных знаний о древненовгородском диалекте стали берестяные грамоты, старейшие из которых относятся к XI веку. С 1951 года в Новгороде найдено уже больше 970 грамот. Грамматические исследования академика Андрея Зализняка позволили сделать вывод, что этот диалект, отождествляемый им с племенем кривичей, далеко отстоял от древнерусского языка, распространённого в более южных и восточных районах. В Новгороде и соседнем Пскове говорили на языке, фонетически и морфологически более близком к западнославянским (к ним относятся современные чешский, польский, словацкий и лужицкий). Это также нашло отражение в топонимике города и окрестностей. Стоит отметить, впрочем, что различий между славянскими языками в то время было гораздо меньше, чем сейчас, и трудностей во взаимопонимании у новгородцев и киевлян не было. Доктор исторических наук Валентин Янин в статье «Роль Новгорода в отечественной истории», основываясь на этих данных, приходит к выводу, что на русском северо-западе больше тысячи лет назад поселились выходцы с южного берега Балтики. Речь идёт о полабских славянах лютичах и бодричах, известных под общим именем вендов. На своей родине эти народы впоследствии подверглись германизации и сошли с исторической сцены.

Кто такие варяги

Установленные языковедами факты позволяют по-иному взглянуть на вопрос о том, кем были варяги — иноземцы, пришедшие на Русь вместе с основателем государства Рюриком. Как известно, именно на территории Новгорода находится Рюриково городище — гипотетическая столица первых варяжских князей. Еще в XVII-XVIII веках историки германского герцогства Мекленбург Хемниц и Латом изложили местную легенду, свидетельствующую, что Рюрик был внуком короля вендов Вицлава (Витислава), который женился на «дочери князя Руси и Литвы», а его братьями были Эрувар и Сивар (Трувор и Синеус русских летописей). Причиной призвания Рюрика на Русь в «Генеалогии» Иоганна Хемница названы его «русские корни». Примечательно, что для Хемница этот вопрос был второстепенным, основная часть генеалогии посвящена собственно германским мекленбургским правителям, предками которых он называет славян. Само наименование Новгорода симметрично названию города Старграда (современный немецкий Ольденбург-ин-Хольштайн) — столицы вагров, одного из вендских племён.

Археология

Другие подтверждения версии о наличии вендских колонистов в Приильменье — археологические. Археолог Валентин Седов в книге «Славяне в раннем Средневековье» пишет, основываясь на анализе черепов из курганов, что антропологически новгородцы были узколицыми суббрахикефалами. Ближайшие аналогии, по его словам, отыскиваются в захоронениях южнобалтийских бодричей. Однако имеются и различия. В 2014 году были обнародованы результаты исследований подводных археологов, осмотревших полтысячи затонувших судов на Северо-Западе России. Согласно этим данным, древние корабли, на которых поселенцы времён Рюрика перемещались по рекам и озерам, не имели скандинавских черт, но были похожи на древнегерманские. Это можно связать с тем, что полабские славяне в процессе расселения на запад предположительно ассимилировали жившие там ранее восточногерманские племена.

Критика

Предложенная версия происхождения древних новгородцев имеет немало оппонентов в научных кругах. Причину того, что древненовгородский диалект сохранил архаичные черты, восходящие к эпохе праславянского единства, видят в том, что он долгое время развивался изолированно от днепровского славянского сообщества. Подобные архаизмы находят и в других диалектах, не только западнославянских. Особую роль могло сыграть и наличие финно-угорского окружения. Сам академик Андрей Зализняк, частично противореча собственным ранним выводам, опровергал мнение, что этот язык не был восточнославянским. Относительно же Рюрика и варягов существует масса фактов, в том числе лингвистических и археологических, свидетельствующих о том, что они были скандинавами из Швеции или Дании. Кроме того, по мнению критиков теории колонизации, венды должны были бы естественным образом обосноваться на побережье Финского залива, в устье Невы, а не продвигаться к озеру Ильмень. В конце концов, не исключено, что все противоречивые версии верны одновременно, и в Новгороде в первые века его существования жили и западные, и восточные славяне, и норманны, и другие народы, смешение которых в «плавильном котле» дало начало мощному государству — Руси.