«Ходить не положено!» Становится ли доступной доступная среда?

Будет ли когда-нибудь комфортно в Пскове людям с ограниченными возможностями?

Редактор «АиФ-Псков» отправился вместе с помощниками в рейд по Пскову, чтобы их глазами увидеть, хорошо ли здесь жить людям с ограниченными возможностями.

И посмотрела я на свой родной город совсем по-другому, правда, везде прошагала своими ногами…

Заложники «Птичника»

«Нет, чего в центр ехать, там все более-менее, — сразу предложила председатель областного общества инвалидов, колясочница Марина Борисенкова. — Давайте лучше навестим окраины».

По одной из них, а именно хорошо известному микрорайону, в народе называемому «Птичник», провел нас местный житель Юрий Семёнов . У Юры ДЦП, и живет он вместе с пожилой мамой. Она и по магазинам ходит. А для него, впрочем, как и для всех жителей Завокзалья, главная проблема — доступность «большой земли» с поликлиниками и магазинами. На весь район лишь одна торговая точка, гордо именуемая магазин «Кондитер».

Люди, те, что на двух здоровых ногах, идут на «большую землю» по рельсам, рискуя жизнью — а ну как тронется поезд!

Эту картину я и сама наблюдала: и стар и млад, и мамочки в том числе, коляску в руки — и через пути.

«Вот и я так же, — сетует Юрий. — Я на своих больных ногах тоже через пути. А если по правилам, так надо час идти до автобусной остановки. В нашем микрорайоне есть колясочники, так они вообще заложники микрорайона — тротуаров, чтобы даже до остановки автобусной проехать, нет в природе».

А ещё меня поразило, что те дорожки и тропинки (благо сейчас-то лето) не освещены. Нет, один фонарь имеется. Да только он «повернут» в сторону железнодорожных складов. А что, разве о людях думают? Здесь же не положено ходить! Дело в том, что с собственностью земли там полная неразбериха: какая-то часть принадлежит городу, другая — железной дороге.

Марина Борисенкова переживает, что и такси часто отказывается ехать в этот микрорайон. Здесь девочка-колясочница живет, Нелли Евгеньева, она на электроколяске передвигается из-за слабых рук. Так ей на ней просто не проехать и на такси в город не уехать. «Инвалиды как в тюрьме, в которую их сама жизнь поместила. Этот микрорайон строился в те времена, когда вроде бы и не существовали у нас люди с ограниченными возможностями».

Может, кто-то скажет, есть же железнодорожный мост со ступеньками. Только попробуйте на него коляску затащить — хоть инвалидную, хоть детскую. Да и вообще-то он для пешеходов не предусмотрен, строился-то объект для нужд железной дороги.

Вот здоровый народ — по рельсам и по шпалам.

«А вот там, — Юра Семёнов показывает в сторону, облюбованную для перехода по рельсам местными жителями, — полиция частенько народ гоняет. Они машут — иди на мост. А я им: вы поднимете меня на него? Вот я и иду через пути. Между рельсами раньше настил был — очень удобно. Да, видимо, убрали после того, как ребёнок погиб на железнодорожном переходе на станции Новоселье. А еще напишите, что, да, в центре города неплохо все сделано для инвалидов: и скамеечки, и автобусы с низкой посадкой ходят. А вот сделали Детский парк, провели там реконструкцию. А как спуститься туда, как преодолеть, например, мне или пожилому человеку с больными ногами несколько ступенек, не подумали. Пандус есть, а поручней — нет».

Ложечка мёда

Тем временем Марина Борисенкова предлагает: «А давайте о хорошем напишем, ведь делается в городе, по возможности правда, доступная среда!»

Конечно, делается! Вот, например, к входу общежития ПсковГУ на улице Инженерной, 8 привезли гору песка. Обещают пандус организовать. Может, и организуют. У Пенсионного фонда на улице Петровской — тоже. По словам председателя общества инвалидов, проектная документация у них готова…

Так что же сделано? «Поехали к 3-й поликлинике!» — предлагает Марина. По дороге проезжаем другую поликлинику — детскую, ту, что на улице Алтаева. Ого, что это? Пандус? Вроде бы, похоже, только перила к нему забыли приделать да угол наклона завысили.

Дальше — аптека. Так называемый пандус под таким крутым углом, что, как замечают мои эксперты, по нему только тележку с медикаментами катить, а не коляску с человеком.

Наконец, вожделенный объект — поликлиника №3. Ничего не скажу — красота. Юра сразу к поручням — удобно. Марина на коляске — на дорожку с покрытием. «По всем правилам сделано, — радуются они. — А пациенты ходячие тоже по пандусам поднимаются и спускаются, потому что угол наклона правильный и по покрытию искусственному удобно идти. Тут как-то один сетевой магазин решил „исправиться“, только на новый пандус плитку положили, так зимой по нему инвалиды, как горох по горке, поехали. А тут — все как положено!»

А вот и нет, оказывается. Это заметил взявшийся откуда ни возьмись известный псковский фельдшер-общественник Иван Васильев , у которого только закончилась смена. «Доступную среду осматриваете? — сразу догадался он. — А посмотрите сюда.

Как выкатывать носилки с больным на скорую вот в этом углу? Носилки здесь не проезжают! А мы пациентов примерно раз в неделю на скорой в больницу из поликлиники госпитализируем. Вот в этом месте как раз хорошо бы до ума довести! Впрочем, руководству я говорил об этом».

Точечная застройка

Съездили мы и в микрорайон Овсище, новые дома которого нахваливала Марина — там предусмотрены квартиры специально для колясочников, где живут молодые ребята с семьями.

Только кабинет врача общей практики, который совсем недалеко, они посетить не могут по понятной причине — пандуса нет и в помине.

«Да много в городе проблемных мест, — вздыхает Марина Борисенкова. — Хотя бы сквер у 4-х углов, дорожка по Рижскому проспекту в направлении «Меркурия»: большие бордюры, расколовшаяся плитка. А ведь этот участок войдет в ганзейские места для посещения.

Понимаете, деньги вкладываются, соцзащита постоянно составляет план нуждающихся объектов. Но у нас все делается настолько точечно… Например, Городской культурный центр: пандус сделали, подъемник — в планах, туалеты доступные. Только не подъехать туда колясочнику по песчаной дороге. Или половину улицы сделали — половину нет, полдороги готово — на остальное денег не хватило. Федеральная программа работает, но по ней область должна 30 процентов еще собственных средств вносить для софинансирования. Сейчас бьемся, чтобы нам эту ставку снизили до 7 процентов».

«А на проекты вас привлекают?» — спрашиваю.

«На какие-то — да, на какие-то забывают. Мне нравится работать с молодыми проектировщиками. Они более гибкие, работают по универсальному дизайну. Посмотрите, как хорошо оборудовали стоматологические поликлиники на Завеличье и в центре города!»

А еще одна беда, по мнению моих экспертов, «очень умные подрядчики», которые считают, что проектировщики им предъявляют непомерные требования. А потому что подрядчик «лучше знает, как сделать хорошо».

Да и недоделки исполнять даже по требованию прокуратуры у нас не очень-то торопятся. Хотят — исполнят, хотят…

На прощание Марина рассказала про кафе на дальнем Завеличье. Обратились они к хозяину просто с просьбой, поступившей от местного жителя с ограниченными возможностями, установить пандус. Поговорили с владельцем… Ну, просьбы-то и подавно можно не выполнять. А он и сделал, что обещал.