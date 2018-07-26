Детка, смени пластинку: сибирячка стала диджеем в Лос-Анджелесе

Справка: Виктория Рассказова родилась в Иркутской области, в 17 лет переехала в Новосибирск. Получила три высших образования — международные отношения, маркетинг и телепродюсирование. Уезжала в Москву работать на ТВ после того, как в Новосибирске не удалась карьера в корпоративной среде, сейчас живёт в Лос-Анджелесе, работает диджеем. Замужем, детей нет.

С чего всё началось

«Когда я переехала в Новосибирск, мне предложили танцевать Go-Go в одном из клубов, так я перезнакомилась со всей клубной тусовкой, встретила свою первую серьёзную любовь, он был диджеем. Я провела больше времени в диджейской тусовке в Новосибирске, не будучи диджеем, чем в каком бы то ни было другом месте уже в качестве диджея. А идея заниматься этим самой пришла позже — в Таиланде я услышала музыку, возле бассейна с видом на море играл диджей. Я загорелась, вернулась в Москву (к тому времени Виктория уже переехала в столицу. — А. З.), прошла обучение и начала коллекционировать музыку и записывать миксы.

Через пару месяцев я уже неуверенно играла, чем очень сильно гордилась, публика принимала меня. В Москве я нашла место, где смогла практиковаться на профессиональном оборудовании. Все диджеи там работали бесплатно, а мне единственной предложили место оплачиваемого резидента. Это классная работа, особенно если ты востребованна и тебя везде приглашают. Честно признаюсь, получаю деньги за работу, но даже не думаю об этом никогда, потому что в первую очередь это удовольствие — радовать людей».

Как всё развивалось

«В Москве я вышла замуж, мы прожили вместе 4 года, жили счастливо, но развелись, так бывает. Развод стал для меня толчком к развитию себя как диджея. На зиму я решила поехать в Таиланд и попробовать там. Никого и ничего у меня там не было, мне было страшно предлагать свою кандидатуру, но всё получилось. Я поняла, что диджеи могут неплохо зарабатывать, в чем я не была уверена в России, и я смогу найти работу в любой точке мира, а я так люблю путешествовать, я объездила 35 стран. Моя любимая — США, я подумала: почему нет? Пару раз я приезжала в Штаты в качестве туриста, поэтому туристическая виза у меня имелась.

Перед США была Европа. Я приехала туда, прожила в Барселоне почти месяц, попробовала устроиться куда-нибудь диджеем, но не срослось. Только в последний день отъезда один из вариантов сработал и меня пригласили работать раз в неделю в самом первом в мире клубе Pacha в Сиджесе, рядом с Барселоной, но было уже поздно. Я летела в Штаты.

Когда я берусь за какое-либо дело, всегда рассматриваю максимальные риски. В случае с Лос-Анджелесом — это остаться жить под мостом и с грустью уехать в Россию или в Азию. Выбрала Элэй, так все называют тут Лос-Анджелес, потому что мне показалось, что тут более или менее оживлённая культурная жизнь, Голливуд под боком, океан, хорошая погода и вообще, должно быть, куча возможностей».

Про поездку в Америку

«Было нереально страшно. У меня не было большой финансовой подушки, поэтому долго без работы я бы тут не протянула. Чистой воды авантюра, хотя я бы назвала это приключением. Я подумала: была — не была, получится — получится, нет — не страшно. На билет домой всегда деньги найдутся.

Очень большой проблемой было арендовать жильё, так как если у тебя нет кредитной истории, а откуда она возьмётся у только что приехавшей, то арендовать жильё тебе никто не даст. Тут с этим строго. Когда подаёшь свои документы на жильё, нужно платить за их проверку. В Лос-Анджелесе очень дорогое жильё, минимальная стоимость однокомнатной квартиры — 1500 долларов, и это ещё надо поискать, и не в самом хорошем районе. В целом жизнь дорогая. Но заработать в разы проще. Я нашла совершенно случайно комнату, как мне показалось на карте, недалеко от пляжа, оказалось просто нереально далеко.

Без машины в Америке, а особенно в Лос-Анджелесе, очень сложно. Нужно либо жить где-то в центре событий, либо водить. Иначе никак. Когда появился велосипед — стало веселее, но ненамного, общественный транспорт не развит, все на машинах. Я поселилась вообще не в центре событий. Работу диджеем в ЛА поначалу найти было тоже непросто. Но всё-таки мне удалось. Я играла хип-хоп в небольшом баре на знаменитой Аллее Славы, той, что со звездами на тротуаре. После я уехала обратно в Таиланд, работать по контракту на полгода».

Про знакомство с мужем

«В свою первую поездку в Элэй я поселилась в 15 минутах ходьбы от дома Макса — моего будущего мужа, он капитан, но не дальнего, а местного плавания. Мы встретились случайно, и понеслась — любовь, все дела, я прожила в США больше, чем планировала, три месяца. Потом мне пришлось уехать, я скучала. Отработала контракт в Таиланде и вернулась к нему. Тогда речи о замужестве не было, но когда пришло время в очередной раз уезжать куда-то из США, так как виза всё ещё была туристическая, он никуда меня не отпустил. Мы поженились как в фильмах — в Лас-Вегасе, и с тех пор я никуда не уезжала из Калифорнии, живу там постоянно уже больше года».

Про город

«В фильмах он другой, там цветокоррекция, поэтому всё кажется немного нереальным и приукрашенным, что ли. Когда я только приехала в ЛА, очень удивлялась: там 80% домов не выше двух этажей. Архитектура вообще отсутствует, на город более-менее похож деловой центр с небоскребами (Downtown LA) и Голливуд с окрестностями. Всё остальное — одноэтажная Америка в чистом виде. Люди предпочитают жить в своих домах. Поэтому много у кого есть собаки. Завести пёсика тут — святое дело.

В Лос-Анджелесе и Калифорнии в целом всё-таки есть зима. Она солнечная и не ниже +15, но, честно говоря, этого я совсем не ожидала. Я думала, тут зимой как в Таиланде — влажно и жарко. Я живу прямо рядом с океаном, и тут очень явно чувствуется, когда на дворе осень или зима. В купальнике точно не походишь.

Ежедневная жизнь, пожалуй, как в фильмах. Если что-то случается, на вызов съезжается сразу 5–6 полицейских машин, вертолёт и пожарные, все очень цветные и шумные — целое шоу. Удивительно, но в ЛА до сих пор есть районы, в которые лучше не заезжать и тем более не заходить, особенно ночью, — могут ограбить или подстрелить.

Там культ красоты и идеального тела. Все помешаны на спорте, здоровом образе жизни и сногсшибательной внешности. Сюда до сих пор съезжаются актёры и актрисы со всех штатов, поэтому официанты и бармены — красивые и так или иначе вовлечены в индустрию кино. Голливуд многие называет Hollywierd, «weird» переводится как «странный», потому что там живёт много странных сумасшедших людей, бомжи разбивают небольшие домики-палатки прямо на тротуаре и живут себе годами.

Проблема наркотиков стоит здесь очень остро, а ещё острее — проблема разрешенных прописанных врачом стимулирующих или, напротив, седативных препаратов. Многие люди годами сидят на антидепрессантах, стимулянтах, кто-то годами курит траву, кстати, её окончательно легализовали в Калифорнии в этом году».

Про работу диджеем

«Сейчас я зарабатываю исключительно диджеингом. На то, чтобы выйти на более или менее приемлемый уровень, ушло около года, в ЛА тоже есть сезонность. Хоть и кажется, что тут всегда лето и полно туристов, — это не так, с диджеингом зимой хуже. Летом часто вечеринки и работы, соответственно, больше. Сейчас мне вполне хватает в финансовом плане, в среднем ночь в баре или небольшом клубе, примерно с 9–10 вечера до 1:30 ночи, стоит 250–300 долларов. Это базовые расценки Лос Анджелеса для диджеев без имени, но с опытом. В США все ночные заведения закрываются примерно в 2 ночи. Ха-ха, именно так! Я сначала была в шоке, но теперь привыкла, и теперь это кажется даже удобным.

Может быть и кажется, что куча диджеев-девушек появилось, но не так часто можно найти привлекательную девушку-диджея, которая реально что-то понимает в музыке, умеет играть, зажигать толпу и даже пишет музыку. Поэтому у меня есть явное конкурентное преимущество, которое я с удовольствием эксплуатирую. Перспективы роста — впечатляющие, очень много времени и сил я трачу на маркетинг, практически все мои клиенты приходят через «Инстаграм».

Обычно диджеям платят за сет, как правило, двухчасовой. В Москве, если брать по минимуму, это 3000–5000 рублей сет, в Таиланде — 100–150 долларов сет. Как-то так. Если работаешь где-то резидентом, то, как на любой другой работе, платят зарплату, сколько — как уж договоришься.

Многим, особенно в России, кажется, что диджей — это какая-то очень несерьёзная профессия, скорее развлечение, и денег особо не приносит, и вообще занимаются этим от нечего делать. Я тоже так очень долго считала. Однако моя нынешняя профессия — это осознанный выбор, к которому я шла многие годы. Именно сейчас я максимально счастлива и довольна своим выбором».

Про американцев

«Американцев я люблю. Они доброжелательные, открытые и добрые люди. Если в России чаще установка на негатив, то тут на позитив. Они скорее похвалят и подбодрят, чем осудят. Здесь здоровая экономика, люди много зарабатывают и много тратят, наверное, поэтому жизнь проще и меньше заморочек. Хоть я и прожила в своё время 2 лета в Нью-Йорке и путешествовала по штатам, всё равно судить о людях приходится в основном по Лос-Анджелесу. Тут такое количество приезжих, что коренного лосанджелесца удаётся встретить нечасто. Американцы обычно не торопятся взрослеть. Например, в России в 25 ты уже должен что-то из себя представлять, по крайней мере стремиться, а здесь как-то все спокойнее относятся к карьере. Опять же, наверное, в Нью-Йорке или Бостоне это не так.

Поначалу, когда я только приехала, меня очень удивляло вот что: соберёшься в магазин за продуктами, наденешь что попало, не накрасишься, идёшь, задумавшись о своём, но всё равно пару-тройку комплиментов точно получишь и наверняка кто-нибудь попросит телефон. Оказалось, что здесь недостаточно много стройных симпатичных девушек, чтобы не обращать на них внимания. Поэтому практически любая русская будет тут купаться во внимании».