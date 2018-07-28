Два жителя Омска планируют дойти пешком до Байкала за 80 дней

Братья Александр и Сергей Песцовы из Омска намерены пешком дойти до озера Байкал. Длина пути составляет 2,5 тысячи километров, всего путешествие рассчитано на 80 дней. Об этом пишет ИА «Восток-Телеинформ». Сообщается, что братья уже 50 дней находятся в дороге. Сейчас он дошли до Иркутской области. На Байкале путешествениики планируют недельный отдых, а обратно, в Омск, поедут на поезде.

Начали свой путь братья Песцовы в июне с железнодорожной станции Омска. « Мы с братом занимаемся грузоперевозками, сейчас взяли отпуск и пошли до Байкала. А так мы очень часто ходим в походы. Ранее от Сочи по горным тропам доходили до Красной Поляны. Расстояние там 50 километров, но по горам пришлось идти пять дней», — сказал в интервью изданию один из братьев.