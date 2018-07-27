«Березуцкий только через пару лет узнал, как меня зовут». Он заменит Игнашевича и братьев в ЦСКА

После завершения карьеры Игнашевичем и Березуцкими у болельщиков ЦСКА появилась новая надежда в центре обороны. Никита Чернов в клубе уже 10 лет, долго ждал своего шанса при Слуцком, ездил по арендам и наконец будет играть в основе. В интервью Даниле Игнатову 22-летний защитник рассказывает, во что играет новый ЦСКА, почему в молодежной сборной Хомуха отбирал телефоны и как Головин принимал решение уйти в «Монако».

"На сборах без братьев непривычно — никто так не пихает"

— Сборы без Игнашевича и Березуцких — какого это?— Очень непривычно. Все те годы, что я был в ЦСКА, братья и Сергей все время участвовали в тренировочном процессе. Даже скучно немного без этих шуток и подколов. Да и никто уже не пихает так сильно, как раньше они это делали. Пока все в новинку.

— А как же Акинфеев? Не пихает?— В Австрии с нами его не было, только на этой неделе он присоединился к команде. Пока, думаю, Игорь эмоционально выхолощен после такого чемпионата мира. Да и понимает, наверное, что сейчас в команде много молодых ребят, которых нужно чаще поддерживать, чем ругать. Но с каждой тренировкой подсказ будет все жестче и жестче.

— Гончаренко сказал: «Без шуток Васи Березуцкого команда замолчала». Это так?— Виктор Михалыч нам говорит, что после ухода лидеров мы какие-то их функции должны брать на себя. В первую очередь защитникам — на них строится вся игра команды. И я уже могу подсказать — в рабочем режиме, все же ошибаются. А если у кого-то не идет, не получается, то всегда могу подойти, найти нужные слова, чтобы взбодрить партнера. Мы, молодые, уже давно друг с другом играем.

— Чувствуете особенную ответственность и повышенные ожидания в этом сезоне? Сформировалось уже целое поколение болельщиков ЦСКА, которые не видели команду без Игнашевича и Березуцких. Теперь вы их главная замена. — Я так про себя сказать не могу — конкуренцию никто не отменял. Есть Витя Васин, который скоро должен восстановиться от травмы. Очень опытный Кирилл Набабкин — он может сыграть в тройке центральных защитников, как и Жора Щенников. Так что сначала нужно бороться и доказывать каждый день, что на тебя рассчитывают не просто так.

— Игнашевич сказал, что вам с Магнуссоном и Бекао нужно больше общаться, чтобы лучше играть в обороне. Получается?— Пока чаще через переводчика Макса [Головлева] разговариваем. Можем перекинуться с Хердуром парой фраз на английском, самыми простыми: право/лево, ниже/выше и так далее. У меня с английским пока средне: понимаю, что Магнус хочет мне сказать, но сам объясниться не могу.

— По товарищеским матчам сложилось впечатление, что Бекао уже всеми в обороне руководит. — Пока ему тяжеловато в языковом плане — по-английски он почти не говорит. Просто у Бекао такой стиль, бразильский — много говорит, эмоционально реагирует в силу своего менталитета. Мы все-таки более спокойные и хладнокровные. Поэтому со стороны складывается такое ощущение.

— Он ваш ровесник, а на вид выглядит на все 47. — Нам тоже так показалось, когда он приехал, — смеется Никита. — Даже Игнаш помоложе выглядит в свои 39!

— Кто теперь в ЦСКА главный шутник?— Набабкин, Жора [Щенников], Дзага. У Вити Васина прекрасное чувство юмора. И Виктор Михалыч на тренировках часто подкалывает, помогает немного отвлечься, в хорошем смысле этого слова. Особенно на сборах во время двухразовых тренировок.

— Какую шутку Березуцкого вы помните до сих пор?— Вася только спустя пару лет после знакомства узнал, как меня зовут. Я уже несколько сезонов постоянно тренировался в основе, но все называл меня Чирик или Чира — кличка с детства. И тут кто-то обратился ко мне по имени. Вася сразу: «А кто это у нас Никита? Да ладно, Чиру так зовут?! Ну, назови мне хоть одного Никиту, который в футбол заиграл!» Я парировал: «Великих Василиев тоже что-то не припомню». Сейчас эту шутку даже моя мама вспоминает.

— В какой футбол будет играть новый ЦСКА?— На сборах мы показывали более прагматичную игру. Многие лидеры ушли, другие тогда еще не вернулись с чемпионата мира. Но по всем показателям и датчикам видно — мы стали намного больше бегать.

Каждый из нас берет «физикой», везде успевает и отрабатывает за двоих. А сейчас приехали сборники, и сразу появилось больше мысли в атаке — даже на тренировках. В такой футбол, конечно, нравится играть. Да и болельщикам он по душе.

— Какой будет схема?— Пока непонятно: 3-4-3 или 4-4-2. На сборах первые игры проводили по первой схеме, потом тренерский штаб решил ее поменять. Неплохо справились как раз с четырьмя защитниками. А вообще схема не так важна, главное — чувствовать уверенность в себе и партнерах по команде.

"В молодежной сборной Хомуха отбирал телефоны перед матчами"

— Что вы делали в тот день, когда Капелло вызвал в сборную?— Мы были на последнем выезде сезона, в Ростове. Сидим за столом с Саней [Головиным], обедаем и тут подходит Иваныч [Овчинников]: «Чира, едешь в главную сборную. Ты понравился Капелло зимой, хочет тебя просмотреть (а Капелло тогда действительно приезжал к нам на сборы в Кампоамор). Речь об играх не идет, для количества побегаешь». Я обрадовался, конечно, — мне только за счастье в сборную поехать.

На следующий день то же самое он сказал и Сане. Мы приехали, потренировались, а Капелло говорит: «Никуда не уезжаете, остаетесь, вы мне понравились». И поставил меня в контрольном матче с Белоруссией, где я неплохо, по его мнению, сыграл. До товарняка нам сказали: «Берите билеты домой, в отпуск — на отбор с Австрией не остаетесь».

Но все резко изменилось — отпуск нам, можно сказать, обломили. В заявку мы могли и не попасть, но должны были посмотреть матч против австрийцев на стадионе. Саня в итоге действительно на трибуне сидел, а я попал на скамейку. А потом…

— Не рассчитывали, что Березуцкого заменят именно вами?— На скамейке тогда были опытные ребята: Макеев, Паршивлюк. Никак не думал, что Капелло выберет именно меня. Когда он меня подозвал, я даже не понял, что происходит. А потом вскочил, размялся и вышел на поле. Даже испугаться не успел. И после игры только осознал, что дебютировал в сборной России. Очень приятно, конечно, что тренер в меня поверил.

— Капелло очень любит дисциплину. Это тяжело для молодых ребят?— Мы прошли через это у Дмитрия Иваныча [Хомухи] в «молодежке». Перед важными матчами, особенно во время финальной части Евро-2015 он всегда отбирал телефоны на ночь. Конечно, парни мухлевали: сдал массажисту фонарик, а себе оставил планшет. Но вообще давно пора смириться — тем более, реально помогает отвлечься от гаджета. Лучшего спокойно книжку почитать и поспать подольше, чем в телефоне сидеть.

— Что больше всего запомнилось с того Евро?— В финальной части у нас была группа смерти: Голландия, Германия, Испания. Помню, за год до турнира узнали с ребятами соперников, и каждый в общекомандном чате написал: «Без шансов. Спасибо за игру, пацаны! Можем даже на поле не выходить». А в итоге с первого места вышли!

В Германии Сане и Вернер бегали уже тогда. Но самый космос — это Асенсио: мяч не отберешь, передачи такие делал, что мы в шоке были. Уже было видно, что звезда вырастет. Еще у французов Кингсли Коман играл, который сейчас чемпионом во всех странах Европы становится. Скорость бешеная — хорошо, что в полуфинале с ними Испания играла.

А нам достались греки. Вроде у них дома были, в Афинах, но без шансов их обыграли. В финале силенок не хватило, уже выхолощены были и эмоционально, и физически. В первые минут десять нас только Митрюшкин тащил, моментов десять испанцы не реализовали. Но додавили.

— Совсем скоро в топ-клубе будет играть один футболист из той сборной. Вы поддержали его решение выбрать «Монако»?— Я сразу Сане сказал: «Хорошо, что не „Ливерпуль“ тебя покупает. Если бы они, я бы тебя сам туда отправил». Я просто болею за «Ливерпуль». А уровень Головина уже сейчас позволяет ему играть в топ-клубах.

На самом деле, Голова долго думал, советовался с семьей, с тренерами, — постоянно был на телефоне! Выбрал оптимальный для себя вариант, да и в «Монако» были очень в нем заинтересованы. Попрощаться толком не успели. Но, думаю, он еще приедет, скажет слова благодарности руководству клуба, тренерскому штабу, болельщикам. И отправится покорять Европу!

"Первый гол за ЦСКА хочу забить в Суперкубке"

— Вы забивали за «молодежку», сборную и даже в ворота ЦСКА. Когда уже будет гол за ЦСКА?— Хотелось бы уже в пятницу, в Суперкубке.

«Зенитом». — Как оцените «Локомотив» сейчас?— Очень хорошая команда. Важно, что Семин — тренер, который олицетворяет «Локомотив». И ребята за него бьются, и отношения с фанатами наладились. Лучше тренера нельзя найти для «Локо». Но все матчи с сильными соперниками они проводят от обороны, вторым номером. Вспомните их игры с нами, «Спартаком»

— Каким номером будет играть ЦСКА в Суперкубке?— Всегда хочется отталкиваться от себя, чтобы ни под кого не подстраиваться. ЦСКА вообще никогда не отступает от своей философии, особенно в РПЛ. Да, в Лиге чемпионов с топ-клубами иногда играем от соперника, но здесь всегда диктуем свой стиль.

— Что вам дали аренды в «Енисей» и «Урал» ?— Почувствовал уверенность в себе, получил очень важное игровое время. Улучшил качество игры по сравнению с тем, что было в молодежке. C «Енисеем» выбил ЦСКА из Кубка России. Забил гол, который стал победным. Потом пошел в армейскую раздевалку, говорю: «Извините, нам нужнее».

В «Урале» тоже провел хороший сезон, сыграл против лучших нападающих страны. Посмотрел, как это, когда по 50-60 тысяч приходит на стадион.

— Почему зимой не вернулись в ЦСКА?— До перерыва провел 12 игр за «Урал» и пока не хотел ничего менять. Рассчитывал, что весной проведу еще как минимум 5-6. Но уехал в сборную, а конкуренты на сборах показали, что тоже достойны стартового состава. Приехал — и сел на скамейку, потому что парни выиграли четыре матча подряд. Естественно, победный состав не меняют.

”Слуцкий встретил в самолете и спросил: «На бизнес еще не накопил?»"

— Как из Волжского попасть в ЦСКА?— Наша команда «Энергия» участвовала в турнире Черноземья, там меня в 12 лет просматривал скаут ЦСКА. Мама обо всем знала, но мне не говорила — чтобы не зазвездился. Я в пяти матчах забил пять голов, все с угловых головой, и после турнира уехал на свой первый сбор в ЦСКА. Было тяжеловато, конечно, но меня оставили.

— В интернате тяжело?— Первое время — да, но с каждым годом все легче и легче было. А потом приехал парень из «Олимпии», против которого у нас в Волгограде были главные зарубы. Сдружились, до сих пор общаемся — он, правда, с футболом закончил.

А с Саней Макаровым вместе в основу ЦСКА попали. Макар лет с 10 в интернате жил, а другой парень вообще в 8 приехал. Мы шутили, что его просто в коляске у двери оставили, а тренеры на творожках его откормили.

— У вас же родители — волейболисты?— Да, но родители не давили, дали сделать выбор самому. Ходил в Волжском на теннис и на футбол, но выбрал второе. Хотя мама у меня одно время тренировалась с «Уралочкой» — это лучшая команда России по волейболу. Папа, говорят, тоже на хорошем уровне играл.

— Волжанин Леонид Слуцкий знал, что вы тоже оттуда?— Думаю, да. Но точно узнал году в 2014-м, когда мы вместе оказались в самолете Москва-Волгоград — в отпуск летели, домой. Леонид Викторович в бизнес-классе сидел, а я, как обычный человек, в экономе. «Ну что, в эконом-классе летишь? — шутит он. — На бизнес еще не накопил?».

— Волгоград до и после ЧМ — разные города?— Все дороги отремонтировали, в центре стало намного приятнее. Слышал, что стадион в Волгограде «поплыл», но, думаю, все залатают. Теперь в городе стало одним развлечением больше, все ходят на «Ротор».

— Как справляться с мошками, которые чуть не съели сборную Англии?— Без этих мошек волгоградское лето — не лето. Обыденность уже: после 8-9 вечера из дома лучше не выходить, особенно на даче. Прыскаться спреем нужно обязательно, иначе — без шансов. Во время чемпионата мира обещали их отпугивать от стадиона, но, видимо, не помогло.

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