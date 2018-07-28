Почему на Руси не любили левшей

Левшам во все времена жилось довольно сложно. И все потому, что они были и до сих пор остаются в меньшинстве. По данным статистики, сейчас в мире насчитывается около 10-15% левшей. До конца XX века с таким «отклонением», как леворукость, общество пыталось бороться. Детей нещадно притесняли в школах, а нередко и били, чтобы заставить писать правой рукой.

Все это плохо сказывалось на психике, провоцируя возникновение целого букета психосоматических и неврозоподобных заболеваний, включая энурез, депрессию, заикание и даже эпилепсию. Спустя века гонений общество наконец смилостивилось над несчастными левшами и признало их право на индивидуальность. А с конца прошлого века даже был учрежден день левшей, который теперь празднуют ежегодно 13 августа.

Отношение к левшам в прошлом

Если в XX веке леворукость считалась отклонением, которую можно и нужно подвергнуть коррекции, то в более ранние эпохи ее попросту демонизировали. Древние римляне верили, что левши являются средоточием зла и даже называли таких людей sinister, что в переводе означает «злой», «зловещий». Это мнение сохранялось долгие века и постепенно трансформировалось в средневековое представление о том, что все левши знаются с Нечистым. Особенно трудно пришлось им во времена Инквизиции. Нетерпимые к любым отклонениям от нормы «борцы за праведность» видели в каждом мужчине и особенно женщине-левше ведьму. Если последним не удавалось скрыть свою «аномалию», на милость суда рассчитывать не приходилось. Приговор для левши всегда был однозначным: костер. Когда в ходе расследования оказалось, что прославленная героиня Жанна д’Арк тоже являлась левшой, этот факт был объявлен еще одним подтверждением ее союза с дьяволом. Рассчитывать после такого аргумента на помилование бедная женщина просто не могла. Древние германцы считали, что левши — самые неловкие работники из всех существующих. Их неохотно брали в мастерские, не доверяли важные поручения и вообще относились с подозрением. Женщину, выполнявшую домашние дела левой рукой, считали плохой хозяйкой, неумехой. Это было причиной непопулярности невест-левшей: мало кто изъявлял желание жениться на таких «криворуких» девицах. Не лучше дела обстояли и на Востоке. В Японии мужчина имел полное право развестись с супругой на том основании, что она — левша. В этой стране малышей до сих пор усердно переучивают писать только правой. Мнение, что левши неумехи, возникло из ошибочного представления, в котором виновато само общество. На самом деле, все инструменты, оружие, приборы, даже одежда создавались только для правшей. Потребности людей, которые пользуются левой рукой, попросту не брались в расчет. Естественно, что им управляться со всем этим инструментарием было неудобно.

Левши на Руси