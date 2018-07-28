Какие были права у холопов на Руси

Смердами на Руси в IX—XIV веках называли обычных крестьян-землепашцев. Слово «смерд» индоевропейского происхождения. Оно является несколько видоизмененным вариантом лексемы «смурд» (или «сморд»), которая означала «простой человек» или «зависимый человек».

Права смердов

Смерды — изначально свободные жители деревень. Позднее они были закрепощены и стали принадлежать князьям. Смерды относились к низшим слоям русского общества, но не были такими же бесправными и зависимыми, как холопы. Они могли иметь свой собственный земельный надел, но были обязаны также обрабатывать и землю помещика. При этом цена жизни и смерда, и холопа была одинакова. Официальный штраф за убийство любого из этих людей — 5 рублей.

После принятия Русью христианства появилось и другое наименование смерда — «крестьянин», что означает буквально «христианин». Смерд — более языческое понятие. При этом оно очень долго использовалось на Руси и постепенно стало приобретать негативный характер. Так стали презрительно называть простолюдинов. [С-BLOCK]

Смерды несли воинскую повинность. Они могли либо лично участвовать в боевом походе в качестве пеших воинов или всадников, либо «откупиться» поставкой лошадей для конницы. Смерды владели имуществом, поэтому самые зажиточные могли себе это позволить. Также они входили в состав сельской общины. Если одного такого землепашца убивали, все, чем он владел, делили между собой члены общины (согласно «Русской правде»).

Смерды могли передавать свое имущество по наследству сыновьям. За неимением последних земельный надел после смерти смерда переходил князю. В Новгородской республике смерды были государственными, поэтому обрабатывали государственную землю. Князь при этом мог их подарить церкви или монастырю, тогда крестьяне должны были работать уже на церковников.

Холопы и их права

Холопами называли самое бесправное население не только деревень, но и городов (весей). Холоп, таким образом, мог жить не только в сельской (как смерд), но и в городской местности. В отличие от смерда холоп был абсолютно бесправен. Он практически являлся рабом. Рабское положение холопов было отменено только Петром I в 1723 году.

Холопы были рабами из местного населения. Другую категорию рабов — челядинов — князья приобретали во время завоевательных походов на соседние или удаленные земли. Челядин — это раб-иноземец. Он был еще более бесправен, нежели холоп. Практически приравнивался к вещи.

Рабское положение холопа отражалось во многих юридических моментах. Такой человек целиком и полностью принадлежал помещику. Последний имел полное право убить своего холопа за какой-то проступок. За это его никто не смел осудить. Если же феодал убивал чужого холопа, он платил штраф, как за порчу чужого имущества. Также холопы не имели земельных наделов или какой-либо другой ценной собственности. [С-BLOCK]

Холопами становились за проступки, преступления, долги, по праву рождения или в результате венчания (замужества). Если князь серьезно за что-то разгневался на крестьянина, он мог отнять все его имущество и вместе с семьей перевести в ранг холопов («Русская права»). Торговец-растратчик, не способный сполна выплатить свой долг, «продавал себя в холопы». И конечно, дети холопа с первого дня жизни являлись холопами. Свободная женщина, выйдя замуж за такого человека, становилась холопкой.

Эти люди выполняли всю работу в домах господ и обрабатывали их землю наряду со смердами. Им отводилась вся самая грязная, «черная» работа в доме. Но иногда холопы обучались и ремеслам, что не происходило со смердами (они были сугубо землепашцами). Холопами вовсю торговали. Чем умелее был такой работник, тем выше была на него и цена. Если холоп был полезен господину и хорошо исполнял свою службу, владелец по желанию мог отвести своему рабу отдельное жилье или даже подарить вольную (отпустить на свободу).

Разряды холопов

Господские холопы подразделялись на классы согласно умениям и способностями, которыми они обладали. Так называемые «большие холопы» были в некотором смысле привилегированными рабами. Они выполняли более ответственную работу (ключники, управляющие) и могли руководить «меньшими» холопами. Последние исполняли всю черновую работу: были пекарями, тонкопрядильцами, конюхами, пастухами, плотниками и пр. Они же являлись домашней прислугой. «Малых» холопов, обладающих какой-то полезной профессией, называли «деловыми людьми». [С-BLOCK]

Отдельную категорию составляли так называемые «боевые холопы». Они сопровождали господина в военном походе и отбирались из числа «больших» холопов. Эта категория населения составляла основную часть войска и вооруженной охраны князя. По сравнению с другими классами холопов она была достаточно привилегированной, чем-то средним между крестьянами и дворянами.

В число боевых холопов часто попадали дети обедневших бояр, поэтому эта категория «служивых» имела больше прав, чем холопы-чернорабочие и управляющие. Из имущества воины могли иметь лошадь (иногда двух) и полное боевое снаряжение.

Переход в другое сословие

После отмены крепостного права (начиная с 1861 года) начал формироваться новый класс — мещанство. Этим словом называлось городское население самого низшего ранга. Мещанами становились вольноотпущенные благодаря крестьянской реформе смерды и боевые холопы, освобожденные по какой-то причине от своих воинских обязанностей (например, за долгую самоотверженную службу).

Мещане были не только свободными, но еще и налогооблагаемыми гражданами. Они могли иметь лавку, заниматься ремеслами, продавать плоды своего труда на рынке, но обязаны были при этом платить налог. Екатерина II официально закрепила статус мещанства в «Жалованной грамоте городам» от 1785 года. Мещане стояли на ступеньку ниже купцов, но также считались «правильными» городскими обывателями. Они владели большей частью городского недвижимого имущества.

Класс мещан также постоянно претерпевал изменения. Одни мещане не хотели или не могли платить налоги, поэтому становились крестьянами. Другие получали образование и поднимались на ступеньку выше — переходили в категорию разночинцев. Так русское общество постепенно все сильнее расслаивалось, и многие представители низших слоев населения страны получали новые возможности.