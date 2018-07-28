Колокольный звон по всей России сопровождает празднование 1030‐летия крещения Руси

Празднование 1030‐летия крещения Руси проходит под колокольный звон во всех храмах России, передает телеканал «360».

О начале торжеств в Москве рано утром возвестил звон на Соборной площади в Кремле. Долго звонили и колокола Ивана Великого.

После полудня общий колокольный звон начался во всех храмах региона. В Москве и Подмосковье колокола зазвучат в 12.15. Первым прихожане услышали переливы с колокольни Ивана Великого, затем, по очереди, их подхватили другие церкви. Для звонарей сегодня особо ответственный день. Готовились к нему долго, а быть на колокольне в столь важный праздник — почетно.

"Звонарь должен вложить в звон молитву, душу, свой, так сказать, уровень музыкальной культуры, который у него есть, и должен показать свои колокола, чтобы это был не только сигнал к богослужению, у нас молитва в звоне", — рассказал Игорь Коновалов , главный звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя

Первыми в России зазвонили сегодня колокола в храмах на Камчатке, после московский перезвон подхватят православные приходы Киева, затем Европа. К волне колокольного звона в этом году присоединятся также православные храмы Белоруссии, Молдовы, Грузии, Казахстана, Азербайджана, стран Прибалтики и США. Впервые волна одновременного перезвона объединила православные храмы и монастыри нескольких стран в 2012 году.