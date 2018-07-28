Ещё
Колокольный звон по всей России сопровождает празднование 1030‐летия крещения Руси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колокольный звон по всей России сопровождает празднование 1030‐летия крещения Руси 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Курские известия
Празднование 1030‐летия крещения Руси проходит под колокольный звон во всех храмах России, передает телеканал «360».
О начале торжеств в Москве рано утром возвестил звон на Соборной площади в Кремле. Долго звонили и колокола Ивана Великого.
После полудня общий колокольный звон начался во всех храмах региона. В Москве и Подмосковье колокола зазвучат в 12.15. Первым прихожане услышали переливы с колокольни Ивана Великого, затем, по очереди, их подхватили другие церкви. Для звонарей сегодня особо ответственный день. Готовились к нему долго, а быть на колокольне в столь важный праздник — почетно.
"Звонарь должен вложить в звон молитву, душу, свой, так сказать, уровень музыкальной культуры, который у него есть, и должен показать свои колокола, чтобы это был не только сигнал к богослужению, у нас молитва в звоне", — рассказал Игорь Коновалов, главный звонарь Московского Кремля и храма Христа Спасителя.
Первыми в России зазвонили сегодня колокола в храмах на Камчатке, после московский перезвон подхватят православные приходы Киева, затем Европа. К волне колокольного звона в этом году присоединятся также православные храмы Белоруссии, Молдовы, Грузии, Казахстана, Азербайджана, стран Прибалтики и США. Впервые волна одновременного перезвона объединила православные храмы и монастыри нескольких стран в 2012 году.
Газета.Ru: последние новости
Книга "Гарри Поттер и Проклятое дитя" возглавила список бестселлеров года Виктор Пелевин и Дина Рубина попали в длинный список премии "Большая книга" DM: пожилым британцам разрешили оставить близнецов, рожденных суррогатной матерью в Киеве
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая большая анаконда в мире: леденящая находка43
У каких стран самые слабые армии13
7 вещей, привычных в США, но малоизвестных у нас104
Почему буряты считали Лену рекой мертвых18
С помощью какой игры исцелился Буденный9
Видео
00:55
Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
Безумный мир
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
00:07
Неудачные попытки трюкачей
Люди
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
08:27
Секреты, которые отели не спешат афишировать
Места
10:34
Животные, уже созданные человеком
Безумный мир
01:14
Самая большая анаконда в мире: леденящая находка
Безумный мир
05:12
Фантастические факты о жизни, которые реальны
Безумный мир
17:45
Мистические события, которые до сих пор пугают
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение