Василий Блаженный: за что его почитал Иван Грозный

Согласно старинной московской легенде, мать родила Василия прямо на паперти храма Владимирской иконы Божией Матери, куда она пришла молиться о «благополучном разрешении». Произошло это в лето 1469 года от Рождества Христова в пригородном подмосковном селе Елохово. Сегодня на этом месте Богоявленский кафедральный собор (Елоховский собор).

Василий Нагой

Когда Василий подрос, его отдали учиться ремеслу у мастера-сапожника. Как-то к ним мастерскую зашел московский купец и заказал сапоги, «чтобы за год сносить было нельзя». Тогда отрок Василий очень удивил своего мастера. «Сошьем тебе та­кие, что и не износишь их», — сказал он. Когда заказчик ушел, мальчик объяснил сапожнику, что тот даже не успеет обуть новые сапоги… Через несколько дней купец умер. А в шестнадцать лет Василий бросил и мастерскую, и хлебное ремесло сапожника, отправившись Москву. С этого времени и до самой смерти он совершал подвиг юродства: жил большей частью на улицах, не имея постоянного пристанища; ходил почти обнаженным, желая быть всегда нагим, «как бы уже предстоящим нели­цемерному судилищу Сына Божия». Его так москвичи первоначально и прозвали — Василий Нагой.

Лисья шуба

Однажды внимание лихих людей привлекла роскошная лисья шуба Василия, которую ему подарил один сердобольный боярин. Согласно легенде, воры захотели обманом выманить ее. Расчет был таков: один из них притворится мертвым, а его напарники попросят у Василия шубу на погребение. Так и поступили. Василий покрыл притворщика своею шубою, но видя обман, сказал: «буди же ты отныне мертв за лукавство твое; ибо писано: лукавии да потребятся». Когда юродивый ушел, воры обнаружили, что их товарищ мертв.

Адописная икона

Василий Блаженный сделал страшное: камнем разбил на Варваринских воротах образ Божьей Матери, который с незапамятных времен считался чудотворным. Конечно же на него сразу набросилась толпа паломников, которые стекались сюда со всех уголков Русина святой поклон и исцеление. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы кто-то в толпе не расслышал слова юродивого: «Краску-то поскоблите!» Василий оказался прав, под верхним слоем, под ликом Богоматери, была «дьявольская харя»! Под образом Девы Марии скрывалась самая настоящая адописная икона…

Современники даже отмечали, что Василий был чуть ли не единственным человеком, которого боялся сам Иван Грозный. Царь чтил его «яко провидца сердец и мыслей человеческих». Когда в старости Василий впал в тяжкую болезнь, и царь посещал его с царицей Анастасией. Блаженный Василий скончался в 1552-ом году. Гроб его на кладбище несли бояре и Иван Грозный. Совершал погребение митрополит Макарий на кладбище деревянной Троицкой церкви «что во Рву», где вскоре царь указал строить Покровский собор, более известный сегодня как Собор Василия Блаженного.