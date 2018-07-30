Роспатент отказал родственникам Чубайса в патенте на изобретение

Так, в Роспатент была направлена заявка на изобретение. Авторами являются Юлия Игоревна Вебер-Чубайс, Каретен Карл Теодор Вебер-Чубайс и Константин Фердининд Теодорович Вебер-Чубайс. Об этом пишет Telegram-канал «Жаба и Гадюка».

Также в Telegram-канале опубликованы материалы Роспатента — заявка на изобретение. В ней указано, что семья пыталась запатентовать уникальное изобретение — набор кубиков для моделирования. На скриншоте документа видно, что унифицированные кубики выполнены в виде объемных геометрических тел. Также известно, что набор содержит четыре вида кубиков.

Стоит отметить, что в течение первого полугодия 2018 года на 7,5% выросло количество заявок на патентование изобретений. Чаще всего патентуются изобретения в области фармацевтики, так как они востребованы на рынке и имеют высокий коммерческий потенциал.