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Роспатент отказал родственникам Чубайса в патенте на изобретение
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Роспатент отказал родственникам Чубайса в патенте на изобретение 

РИА «ФедералПресс» 12 часов назад
Стало известно, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности отказалась патентовать изобретение родственников гендиректора государственной корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.
Так, в Роспатент была направлена заявка на изобретение. Авторами являются Юлия Игоревна Вебер-Чубайс, Каретен Карл Теодор Вебер-Чубайс и Константин Фердининд Теодорович Вебер-Чубайс. Об этом пишет Telegram-канал «Жаба и Гадюка».
Также в Telegram-канале опубликованы материалы Роспатента — заявка на изобретение. В ней указано, что семья пыталась запатентовать уникальное изобретение — набор кубиков для моделирования. На скриншоте документа видно, что унифицированные кубики выполнены в виде объемных геометрических тел. Также известно, что набор содержит четыре вида кубиков.
Стоит отметить, что в течение первого полугодия 2018 года на 7,5% выросло количество заявок на патентование изобретений. Чаще всего патентуются изобретения в области фармацевтики, так как они востребованы на рынке и имеют высокий коммерческий потенциал.
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