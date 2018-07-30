В Ярославле открыли филиал «министерства радости сатаны»: фото и видео

Шалаш найти не сложно — мимо него часто гуляют собачники

Ярославские активисты обнаружили за Волгой в сосновом бору неподалёку от Прусовских карьеров подозрительный вигвам. Пятиметровый шалаш стоит среди сосен чуть в стороне от троп, по которым ходят толпы людей, найти его несложно. И вроде как писали, что он здесь давно, но внимание людей ривлекла странная табличка — у входа в шалаш написано, что здесь находится министерство радости сатаны. Жутковато. Перекрестясь, корреспонденты 76.ru заглянули за дверь этой странной постройки.

Пятиметровый вигвам видно с дороги, по которой ходят люди

— Этот шалаш уже года два там стоит, но почему-то внимание на него обратили только сейчас, — говорят собачники, которые ходят сюда гулять со своими четвероногими питомцами. — Сюда частенько приходят какие-то люди и что-то там внутри делают.

На дверях вместо устрашающих картинок висит голубая сова

То, что здесь кто-то бывает, видно сразу — возле шалаша лежит заготовленный на дрова сухостой. На двери висит замок, но вход открыт — он висит там только для вида. А ещё на входе посетителей встречает пластмассовая голубая сова, прикреплённая к дверям. Внутри — место для костра, места для сидения вокруг него. На сиденьях рассажены мягкие игрушки и повсюду лежат какие-то оккультные штучки. Например, на пне перед большой плюшевой гориллой лежит какая-то вещь, похожая на пасхальное яйцо.

Внутри много места — места для сидения расставлены вокруг кострища

На входе прикреплена бумажка, на которой ручкой написано: «Министерство радости Сатаны. Возможность дожить до 900 — 1000 лет и более». А заодно указаны адреса сайтов и номер телефона. Мы позвонили туда, но телефон оказался не рабочим. Зато на сайте мы нашли подробную информацию об этом министерстве.

Местные говорят, что в шалаше частенько кто-то собирается

«Министерство радости Сатаны стремится к восстановлению истинного сатанизма, — написано ярко-красными буквами на чёрном фоне. — Мы стремимся к истинному Создателю Человечества, которым, согласно религии, известной сейчас как сатанизм, является сам Сатана. По-настоящему знать Сатану можно лишь придя к нему лично, без каких-либо ожиданий и предрассудков. Вы увидите, что он и отдаленно не похож ни на один из тех ярлыков «зла», которые так дебильно и безмозгло вешались на него на протяжении веков. Министерство радости Сатаны не признает и не рассматривает иудаизм, христианство и ислам как законные религии. Мы работаем непосредственно с Сатаной».

Вигвам строили из того, что попадалось под руку

Также на сайте указана инструкция, как сторонники министерства могут оставлять донаты. Деньги они собирают через заграничные сайты.

Здесь повсюду развешаны и разложены оккультные прибамбасы

— Судя по тому, что эти люди ориентированы на американскую ветвь (Лавея), вряд ли они опасны для общества, — считает ярославский сектовед Евгений Мухтаров. — Собственно, у Лавея весь его сатанизм — это аналог пропаганды крайнего эгоизма, не более: люби себя, культивируй свое эго и делай, что нравится. То есть, теоретически, кому-то может понравиться и убийство, и насилие. Однако у самого Лавея призывов к этому в «Сатанинской Библии» и «Записной книжке Сатаны» (это две основополагающие работы для американской ветки, — прим. авт.) нет. Вот в европейской ветви (ветви Алистера Кроули ) жертвоприношения разрешены и даже рекомендуются.

В шалаше вроде жутковато. Жутко от того, что не понимаешь, что за вещи раскиданы по нему. Со стороны кажется, что это шалаш для каких-то оккультных ритуалов. Внутри вдруг — мягкие игрушки… Может, родители сколотили здесь убежище для своих сорванцов? Но опять же — эта странная табличка… Пока шалаш так и остаётся загадкой. Ну, кровавых жертв не обнаружили — и то хорошо. Свят-свят.

В шалаше нет каких-то устрашающих плакатов и пиктограмм

В Ярославле уже были громкие истории, связанные с сатанистами. В 2008 году люди, называвшие себя таким словом, расчленили четверых подростков. 76.ru уже подробно рассказывал, что там произошло.