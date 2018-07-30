На воссоздание усадьбы Дениса Давыдова» снова пообещали дать денег…

Некоторые обещания переходят от юбилея к юбилею, но сначала преподносятся как дело решённое. Всё — история…

Недавно в посёлке Октябрьский Радищевского района состоялся культурно-исторический фестиваль «Тебе певцу, тебе герою!», посвящённый герою Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову . И губернатор Сергей Морозов там сообщил о решении выделить 90 миллионов рублей на создание музея-заповедника «Усадьба Дениса Давыдова» в селе Верхняя Маза.

Вопрос о воссоздании усадьбы, где поэт и воин провёл последние годы своей жизни, уже поднимался несколько лет назад. Благо — сохранились фотографии здания усадьбы, да и была она не слишком большой, да ещё и с деревянным зданием. Но почему-то вспоминается история, как подобные заверения звучали несколько лет назад — в той же Давыдовке. И уже тогда губернатор говорил о воссоздании усадьбы как о деле решённом. Но потом — тишина.

Кстати, и сейчас сроки воплощения проекта в жизнь так и не были названы, так что, может быть, вспомнят об этом в следующий раз, в году, этак, 2039-м, когда со дня смерти героя исполнится двести лет.

Вспоминается в связи с этим ещё один случай… В программе подготовки к празднованию 200-летнего юбилея Гончарова, которое прошло шесть лет назад, был такой пункт: «Предусмотрено строительство нового здания ГУК „Ульяновский областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова“ с фондо-хранилищем и выставочными залами под открытое хранение фондов».

Помнится, профинансировать данный проект обещали даже из федерального бюджета, однако возникли сложности, связанные с протестами общественности и судебными разбирательствами. Когда все вопросы были решены, дата юбилея писателя уже миновала. И федералы ответили: «Какие деньги? Нет юбилея — нет денег».

Можно подумать, что необходимость в новом здании после этого неожиданно отпала!

Так уж у нас принято: чиновники (федеральные или областные — не важно) думают не о конкретных нуждах людей, не об необходимости того или иного проекта, а о том, чтобы мероприятие прогремело, и власти досталась часть лавров. А потом хоть трава не расти.

Впрочем, будем надеяться, что второй подход к воссозданию усадьбы Дениса Давыдова будет более успешным, чем первый…