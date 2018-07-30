Рюрик: кем он был на самом деле

Кем был Рюрик? Ответив на этот вопрос, мы ответим и на вопрос «откуда есть пошла земля русская». Историки уже не один век ломают копья над этим вопросом, приводя различные аргументы в пользу той или иной теории.

Датчанин

По первой версии «наш» Рюрик — это Рорик Ютландский, датский конунг из династии Скьёльдунгов, ведущей свою родословную от самого Одина. Упоминания о Рорике встречаются во франкских хрониках, где он называется правителем Дорестада и нескольких фризских земель в 841-873 годах. В Ксантенских анналах его также называют «язвой христианства». [С-BLOCK]

Первым версию о тождественности «нашего» Рюрика и датского Рорика высказал пастор Х. Холлман в своей работе «Рустрингия, первоначальное отечество первого российского великого князя Рюрика и братьев его. Исторический опыт», опубликованной в 1816 году. Через 20 лет профессор Дерптского университета Фридрих Крузе также отождествил Рюрика с Рориком Ютландским. [С-BLOCK]

Из российских ученых первым о тождестве этих исторических фигур написал Николай Тимофеевич Беляев в работе «Рорик Ютландский и Рюрик начальной летописи», изданной в Праге в 1929 году. В качестве доказательств верности теории ученый приводит временные пробелы в фризских хрониках (863-870 годы) и соответствующие упоминания о Рюрике Новгородском в русских летописях.

Также в качестве аргумента приводится близкое соответствие археологических слоёв ютландского города Рибе и Ладоги Рюрикова времени. Из современных российских ученых датскую версию происхождения Рюрика поддерживали Борис Рыбаков, Глеб Лебедев , Дмитрий Мачинский и другие.

Вторая версия: Рюрик был шведом. Эта гипотеза имеет не больше доказательств, чем предыдущая. По ней Рюрик — это шведский конунг Эйрик Эмундарсон. Его упоминает исландский скальд Снорри Стурлусон в «Круге земном». [С-BLOCK]

Скальд описывает тинг (всенародный сход) в 1018 году, проходивший в Упсалле. Один из его участников вспоминает об конунге Эйрике, говоря, что тот каждое лето ходил в походы и покорял разные земли: Финланд, Кирьялаланд, Эйстлайнд, Курланд и много земель в Аустрленд. [С-BLOCK]

В сагах Финландом называлась Финляндия, Кирьялаландом — Карелия, Эйстландом — Эстония, Курландом — Курляндия, Аустрвегом — Восточный путь («из варяг в греки»), Аустрлендом назывались земли, позже ставшие русскими.

Однако по русским летописям Рюрик был призван править, а не пришел с завоевательным походом. Во-вторых, в «Повести временных лет» шведы не считаются варягами. «Варязи» и «Свеи» считаются разными народами: «Афетово бо и то колено: Варязи, Свеи, Урмане, Готе, Русь…». [С-BLOCK]

В-третьих, Эйрик и Рюрик — это всё -таки разные имена. Они и переводятся по-разному. Эйрик (Eric, Erik) означает в переводе с древнегерманского «богатый честью», Рюрик (Ro/rik) — «славный знатностью».

Славянин

По антинорманнской теории Рюрик «из наших, из славян». Есть две версии славянского происхождения родоначальника русской государственности.

По первой версии, Рюрик были вождем славян-ободритов (полабские славяне), сыном Готлейба — ободритского князя, погибшего в 808 году. Эта гипотеза объясняет происхождение герба Рюрика — родовой тамги с пикирующим соколом, поскольку племенным символом славян-ободритов был именно сокол (по западнославянски — «ререг/рарог»). [С-BLOCK]

По генеалогии Фридриха Хемница (XVII век), Рюрик и его братья также считались сыновьями уже упоминаемого Готлейба. Братьями Рюрика там названы Сивар и Труар. Что показательно, память о Рюрике, сыне Готлейба, сохранялась в тех местах (северо-восток Германии) еще долго. О князе Рюрике писал путешествующий в тех местах в середине XIX века француз Ксавье Мармье. [С-BLOCK]

Вторая славянская версия говорит о происхождении Рюрика с балтийского острова Руян, который сегодня называется Руген. Происхождение Рюрика отсюда может объяснить само название «Русь» (версия с ободритами этого не объясняет). У того же Меркатора в «Космографии» остров Руян называется не иначе как «Русция».

Историк Николай Трухачев также отмечал, что в западных источниках жители Руяна неоднократно именуются русинами или рутенами. Также типичным для острова Руян был культ белого коня, его следы сохранились в русском фольклоре, а также в традиции устанавливать на крыши изб «коньков».

Чеченец

В 2007 году в газете «Чеченское общество» вышла статья под авторством историка Муртазалиева. В ней рассказывается о том, что англосаксы, готы, норманны и русь — это один народ.

Дальше «доказывается», что поскольку русы также отождествляются с аланами, а аланы с чеченцами — значит.

«Русы были не кем-нибудь, а чеченцами. Выходит, что Рюрик и его дружина, если они действительно из варяжского племени русь, то они чистокровные чеченцы, причем из царского рода и говорившие на родном чеченском языке».

Заканчивает статью Муртазалиев так: «Но все-таки хотелось бы, чтобы чеченские ученые не останавливались на достигнутом, а развивались в этом направлении, учитывая, что „погреть руки“ на чеченской истории против логики хотят многие, игнорируя все моральные преграды. Все это отбрасывает наш народ год за годом, на десятилетия, а может и на сотни лет назад».

Кто же он?

Вопрос о том, кем был на самом деле Рюрик (и был ли он вообще) является одним из «вечных» вопросов русской историографии. Научная полемика норманнистов и антинорманнистов продолжается, но, по мнению историка Игоря Данилевского, по большему счету, она бессодержательна, поскольку Рюрик уже персонаж легендарный. [С-BLOCK]

Вплоть до конца XV века никто из русских князей не называл себя «рюриковичем», а история научного диспута на тему установления личности Рюрика восходит уже к более позднему времени — к XVIII веку, когда немецкими историками во главе с Герардом Миллером, работавшими в России по приглашению правительства, была выдвинута так называемая «норманнская теория». [С-BLOCK]

С резкой критикой этой теории выступил тогда Михаил Ломоносов . В 1761 году он написал записку в президиум Академии наук , где написал, что никаких доказательств того, что Рюрик со своей дружиной явился из Скандинавии, а не из других близлежащих к Новгороду регионов нет.

Народ-племя русь, по мнению Ломоносова, не могло произойти из Скандинавии под влиянием экспансии викингов-норманнов. В первую очередь, Ломоносов выступал против тезиса об отсталости славян и их неспособности самостоятельно образовать государство.