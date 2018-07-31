Похороны Якова Лондона прошли в Новосибирске

У траурного зала — десятки машин, сотни человек. Пришли проститься с Яковом Лондоном. Политики, бизнесмены, журналисты — к первым, вторым и третьим можно отнести самого Якова Рувимовича. В 1992 году он стал одним из учредителей компании НТН и ее первым директором.

Телевизионная заставка тех лет вызывает ностальгию у всех, кто жил в 90-е — НТН тогда смотрели все. Формат резко отличался от других новосибирских каналов — откровенная критика власти. В 95-м Лондон создает коммерческую региональную телекомпанию. Его называют новосибирским телемагнатом — такой власти у телевидения не было ни до, ни после. С 1999 по 2004 годы руководит местным ГТРК, создает окружной информационный канал Сибирь-ТВ.

«Даже не знаю, как можно определить Яшу. Для меня он определяется в двух категориях: безумная воля в достижении поставленных целей и безумная фантазия. Он генерировал идеи на пустом месте. Сидим, разговариваем, и он одну идею кидает, вторую, пятую, десятую и тут же начинает их разрабатывать», — говорит бывший телеведущий новостей НТН-4, депутат Государственной Думы ФС РФ Святослав Насташевский

В 2004 сам идет в политику — участвует в выборах мэра Новосибирска, доходит до второго тура. Мнения о нем настолько разные, что знают, какой он действительно человек, наверное, только близкие. Кто-то называет его жестким управленцем и тираном, кто-то мягким и справедливым.

«Если собрать и почитать все, что про меня писали, говорили и так далее, мы получим либо несколько очень разных людей. Либо получим притчу про индийского слона, когда каждый столкнулся со своей стороной, а потом слона описывали совершенно по-разному», — рассказывал Яков Лондон в программе «Лично знаком» в 2017 году.

В понедельник постами о нем пестрели соцсети, очень многие сходились во мнении, что с его смертью закончилась целая эпоха. Якова Лондона похоронили на Заельцовском кладбище.

«В последнее время мы редко встречались, но при этих встречах Яша всегда был в курсе всех событий, оценивал реальность ситуации, держал руку на пульсе. Говорят, что незаменимых людей нет, но я считаю, что медиапространство потеряло свой кусочек», — говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Покровский