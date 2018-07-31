«Разрисован, как школьная парта»: Тимати показал голый торс

Небезызвестный музыкант Тимати прославился не только творчеством и предпринимательскими способностями, но и яркой внешностью. Артист и бизнесмен не стесняется демонстрировать звездное тело, от которого в восторге армия его фанаток. Он вновь дал им возможность рассмотреть себя во всей красе.

34-летний исполнитель Тимати, он же Тимур Юнусов, долгое время совершенствовал свою внешность. Основатель и владелец лейбла Black Star называет себя рэпером и его имидж имеет много общего с зарубежными коллегами. Многочисленные татуировки, дорогие и увесистые украшения, стильные вещи и пирсинг давно стали отличительными чертами знаменитости. По мере взросления и развития творческой деятельности Тимати менял свой облик. С каждым годом на его звездном теле увеличивалось количество рисунков. Сейчас у артиста очень много разных изображений на руках, ногах, груди, спине и животе. Нетронутым, по крайней мере, пока что, осталось лицо музыканта. Но на нем стало больше растительности — с возрастом Юнусов отрастил бороду.

У всех почитателей таланта и красоты Тимати есть возможность детально рассмотреть кумира на его недавнем фото, которым тот поделился в сети. Мужчина продемонстрировал голый торс после душа, повязав на бедра банное полотенце. И пока поклонницы обсуждают его физическую форму, недоброжелатели указывают, что на теле селебрити не осталось «живого места»: «Красавец, вау! Хочу за тебя замуж!» «Какой торс, моему мужу такой бы! Это сколько же ты занимался в спортзале, умничка». «Ну, молодец, похвастался рельефным торсом». «Сколько татуировок, мне не нравится, разрисован, как школьная парта». «Не понимаю я этого боди-арта, как говорится, умом надо выделяться». «Каждому свое, мне не нравится роспись по телу, особенно в таком количестве».